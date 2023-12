Salzgitter. Patricia Kaak gehört zu den landesbesten Azubis. Die Braunschweigerin erzählt, warum sie Zerspanungsmechanikerin wurde.

Patricia Kaak ist Zerspanungsmechanikerin. Die 25-jährige Braunschweigerin absolvierte ihre Ausbildung bei MAN Truck & Bus in Salzgitter, einem Tochterunternehmen von Volkswagen und wird dort nun Nachwuchsausbilderin. Sie erzählt, was sie dazu motivierte, einen technischen Beruf einzuschlagen, und welche Zukunft sie für ihren Ausbildungsberuf sieht.

Dazu wechseln wir an ihren Arbeitsplatz. Sie bahnt sich ihren gewohnten Weg zwischen den Maschinen, Robotern und Computern. Die Halle bei MAN ist groß. Für Außenstehende wirkt sie etwas einschüchternd, für Patricia Kaak jedoch familiär – wegen ihrer vielen Kolleginnen und Kollegen. Dieses Miteinander empfindet sie wie eine große Familie. Die Hilfsbereitschaft untereinander animieren dazu, immer am Ball zu bleiben.

Braunschweiger Zerspanungsmechanikerin fand durch ein Praktikum ihren Wunschberuf

„Ich komme aus einer Familie, die sich für Technik begeistert; mein Vater zum Beispiel ist Diplomingenieur“, beginnt Kaak ihre Geschichte. Bei einer Tasse Kaffee im Gemeinschaftsraum erklärt sie ihre Begeisterung für ein Handwerk, das ihrer Ansicht nach noch eine lange Zukunft hat: „Das Besondere an der Zerspanungsmechanik ist das Zusammenspiel aus Handwerk und computergesteuerten Maschinen“, weiß sie. Neugier packte sie schon während ihrer Kindheit. Zunächst jedoch schlug sie einen akademischen Weg ein, wollte Maschinenbauerin werden. Im Hörsaal sitzend, kam ihr dann unentwegt der Gedanke: „Mir fehlte die Praxis.“

Mein Freund war im zweiten Ausbildungsjahr im Unternehmen. Er schlug mir vor, ein Praktikum zu machen. Also habe ich es einfach ausprobiert. Patricia Kaak, Zerspanungsmechanikerin bei MAN in Salzgitter

Letztlich trägt Darius Antonoviz mit Schuld an ihrem Erfolg. „Mein Freund war im zweiten Ausbildungsjahr im Unternehmen. Er schlug mir vor, ein Praktikum zu machen. Also habe ich es einfach ausprobiert.“ Dass ihr der Berufseinblick auf Anhieb gefallen würde, hatte sie nicht erwartet. Schnell gewöhnte sich als angehende Zerspanungsmechanikerin ein. Dann kam Corona.

Ex-Azubine Patricia Kaak aus Braunschweig: Disziplin und Neugier gehören zur Ausbildung dazu

Mit den Pandemiejahren passierte einiges in der Gesellschaft: Vereinsamung Verunsicherung zum Beispiel. So beobachtete auch die Zerspanungsmechanikerin eine gewisse Orientierungslosigkeit bei jungen Menschen. „Wir Auszubildenden mussten uns untereinander helfen“, erinnert sie sich an die schwierige Zeit. „Nur so machte das Lernen weiterhin Spaß.“ Es gehörte Disziplin dazu. Und auch ein wenig Neugier. Aber was tut eine Zerspanungsmechanikerin überhaupt?

„Es ist das Verständnis, mit Metall umzugehen“, erklärt Patricia Kaak. Drehen und Fräsen ist ein weiterer Bereich ihrer Arbeit, sowie die Programmierung von Maschinen. Handwerkliches Geschick, aber auch mathematische Kenntnisse gehören dazu. Genau das hatte ihr im Hörsaal gefehlt. Trotz Höhen und Tiefen, wie in jedem anderen Beruf auch, weiß sie: „Ich habe nie gezweifelt.“

Nach IHK-Ehrung in Braunschweig ist Patricia Kaak nun Nachwuchsausbilderin bei MAN

Patricia Kaak zählt zu den Besten des Landes Niedersachsen. Für ihre Leistung wurde sie jüngst von der Industrie- und Handelskammer Braunschweig geehrt. „Darius und ich waren grad am Strand im Kroatien-Urlaub, als der Anruf kam“, erinnert sie sich und muss lachen. „Mein Ausbildungsleiter rief mich an und ich schrie ins Telefon vor Freude.“ Und wie es der Zufall so wollte: Zwei Jahre zuvor gehörte auch ihr Freund zu den Geehrten.

Auf ihren Erfolg ausruhen möchte sie sich nicht. Zu Beginn ihrer Ausbildung war sie nervös, erzählt sie. Nun schaut sie aus einer neuen Perspektive auf diese Zeit zurück, als angehende Nachwuchsausbilderin. „Es ist schön, zu sehen, wie ich mich verändert habe. Aber auch, wie sich die Azubis weiterentwickeln.“ Ihre Nervosität ist verschwunden – die Freude am Beruf bleibe. Sie frage weiter nach, möchte mehr erfahren und ihre Kolleginnen und Kollegen motivieren.

Dass man sich als Frau an einen technischen Beruf heranwagt und so gut ausgebildet wird, davor ziehen Leute den Hut. Patricia Kaak

Als Frau in einem technischen Beruf: Patricia Kaak spürt, dass die Wertschätzung für Leute vom Fach wächst

„Das Praktikum damals hat mir sehr geholfen“, versichert Kaak. Sie rät dazu, einfach mal eine Berufsrichtung auszuprobieren, an die man nicht sofort denkt. Nach ihrem Geschmack werden viele Berufe an Schulen zu wenig sichtbar gemacht. Daher ermöglichen Berufsmessen weitere Orientierung. „Viele haben technische Berufe nicht auf dem Schirm“ – gleichzeitig spüre sie, dass die Wertschätzung für Leute vom Fach wachse. „Dass man sich als Frau an einen technischen Beruf heranwagt und so gut ausgebildet wird, davor ziehen Leute den Hut.“

Patricia Kaak drückt bald wieder die Schulbank. Um ihrer neuen Aufgabe als Nachwuchsausbilderin bei MAN gerecht zu werden, möchte sie erneut studieren. „Jetzt weiß ich, wofür ich das mache. Jetzt bin ich bereit.“