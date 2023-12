Braunschweig. Prozess vor Arbeitsgericht: Tiefes Misstrauen zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung des Wolfsburger VW-Zulieferers.

Zu Weihnachten darf man sich was wünschen: Dem Wolfsburger Automotive-Dienstleister Volke, insbesondere der Belegschaft, wäre es sicherlich zu wünschen, wenn Unternehmensleitung und Betriebsrat ihr Kriegsbeil begraben würden. Daraus wird vorerst nichts. Vor dem Arbeitsgericht Braunschweig trafen sich Donnerstag Vertreter beider Seiten zum wiederholten Schlagabtausch.

Streit bei Volke um die Zukunft – Betriebsrat will Transformation begleiten

Inhaltlich ging es um Flugblätter, die die Geschäftsleitung vor einer Betriebsversammlung verteilt hatte und von deren Inhalt sich die Arbeitnehmervertreter diskreditiert fühlen. Der Prozess ist Nebenkriegsschauplatz im langandauerndem Streit am Standort Wolfsburg. Die Verhandlung verdeutlichte allerdings einmal mehr, wie tief das gegenseitige Misstrauen zwischen den Beteiligten sitzt.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist die Angst vor wirtschaftlich unsicheren Zeiten beziehungsweise der Wille der Arbeitnehmervertreter, die Zukunft beschäftigungssicher mitgestalten zu wollen. Sie befürchten, Volke hätte womöglich keinen Plan, wie man sich dem Hauptkunden VW, der sich ebenfalls im Umbruch findet, in Zukunft weiterhin andienen könnte. Man sieht daher den Standort insgesamt in Gefahr. Alles Quatsch, behauptet das Unternehmen, das sich krisensicher aufgestellt glaubt, aber zu weiteren Details wohl mit Blick auf Geheimhaltungsvereinbarungen kaum Auskunft geben will.

Betriebsrat will Grantiro engagieren – die will Volke nicht in Haus lassen

Der Betriebsrat beschloss, die im Automotive-Bereich unbekannte, österreichische „Denkfabrik“ Grantiro zu engagieren.Deren Mitarbeiter, so der Plan, sollen sich in der Volke-Belegschaft umhören, Vorschläge zur Transformation und für neue Geschäftsfelder erarbeiten und nicht-umgesetzte Ideen dann zu veräußern. Bei dem Vorschlag sitzt die IG Metall mit im Boot, die bei Volke ein Sonderinteresse verfolgt, nicht nur einen Fuß in die Tür bekommen will, sondern endlich ins Haus einmarschieren möchte. Das Unternehmen hegt hingegen einen Spionage-Verdacht gegen Grantiro, sieht durch einen möglichen Informationsabfluss auch VW-Verträge verletzt, und will grundsätzlich die Gewerkschaft möglichst weit entfernt vor der Haustür stehen sehen. So lautet die Gemengelage in Kurzform.

Im Arbeitsgerichts-Prozess saßen aufseiten des Klägers Betriebsratschef Matthias Magull, für die Beklagte kamen der Volke-Prokurist Frank Steinhorst und Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Lange sowie die jeweiligen Anwälte beider Seiten. Der Streit um das Flugblatt, das das Unternehmen vor der Betriebsratsversammlung am 13. September verteilt hatte, geriet zur Nebensache. Debattiert wurde über Grantiro. In der Frage der Rechtmäßigkeit der Beauftragung ist ein eigenes Verfahren vor dem Arbeitsgericht anhängig.

Volke-Betriebsrat will keinen Rückzieher machen und pocht auf Betriebsverfassungsgesetz

Der Betriebsrat sieht sich im Recht, auf Grundlage des Paragrafen 92a Betriebsverfassungsgesetz Vorschläge zur Beschäftigungssicherung zu erarbeiten und dem Arbeitgeber zu unterbreiten. Der Volke-Prozessvertreter stellte aber mehrfach in der Verhandlung klar, dass es Grantiro keinen Zutritt gewähen werde. Aus der Verhandlung blieb der Eindruck zurück, auch der Betriebsrat steht nicht mehr voll zu seiner Entscheidung, Grantiro zu engagieren und spielt mit dem Gedanken, diesen Beschluss vielleicht rückgängig machen. Gleichwohl sehe man sich im Recht, auf Basis von 92a einen Berater zu engagieren. Und der Betriebsrat pocht darauf, dass das Unternehmen die Aussagen aus dem Flugblatt künftig unterlässt. Die Unternehmensleitung hält die darin getätigten Aussagen für unkritisch.

Es folgte ein Ringen beider Seiten, unter welchen Voraussetzungen und wie man aufeinander zugehen könnte, wer der Gegenpartei welche Zugeständnisse machen müsse und wer damit überhaupt zuerst dran sei. Moderiert vom Vorsitzenden Richter Lutz Bertram, der in diesem Gütetermin auf eine Einigung hinzuarbeiten versuchte, schien es, als könnten sich beide Seiten tatsächlich annähern. Aber immer wieder taten sich die tiefen Gräben auf.

Keine Partei scheint Interesse zu haben, dass ein Güterrichter hilft, den Streit beizulegen

Bertram brachte ein Güterichterverfahren ins Spiel, ein bei arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten laut seiner Aussage eher selten angewandtes Instrument: Ein nicht-entscheidungsbefugter Richter würde dafür in die Rolle des Mediators schlüpfen, für eine faire Gesprächsatmosphäre Sorge tragen, in der die Konfliktparteien Lösungen selbst erarbeiten würden. Dem hatte der Betriebsrat im Grantiro-Verfahren zugestimmt, die Arbeitgeberseite abgelehnt. Bertrams nun wiederholt vorgebrachter Vorschlag verhallte ungehört im Gerichtssaal.

Weitere Kammertermine vor dem Arbeitsgericht sind angesetzt und es werden wohl auch noch mehr Klagen folgen. Mehrere Volke-Betriebsräte sollen vom Unternehmen abgemahnt worden sein. Das Konfliktpotenzial bei Volke nimmt eher zu als ab. Dabei räumte Prokurist Steinhorst selbst ein, der Streit bei Volke und die damit verbundene Negativ-Berichterstattung habe zur Folge gehabt, dass dringend benötigte Kräfte für die Transformation von einem Jobwechsel zu Volke Abstand genommen hätten.