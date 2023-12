Wolfsburg. Nach dem kurzfristigen Ende der Elektroautoförderung übernimmt nun VW den Anteil beim Erwerb eines Elektroautos.

Nach dem kurzfristigen Ende der Elektroautoförderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) übernimmt die Marke Volkswagen neben dem Herstelleranteil zusätzlich auch den bisherigen staatlichen Anteil des Umweltbonus. Dies teilt VW am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Die Regelung erfolge demnach aus Kulanzgründenund gilt für Privatkunden in Deutschland, die bereits vor dem 15. Dezember 2023 ein förderfähiges Fahrzeug aus der vollelektrischen ID.-Familie bestellt hatten.

Volkswagen: „Wir lassen unsere Kundinnen und Kunden nicht im Stich“

Imelda Labbé, Volkswagen-Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales sagt dazu: „Wir lassen unsere Kundinnen und Kunden nicht im Stich und sehen uns zugleich in der Verantwortung, den Systemwechsel zur E-Mobilitätzu unterstützen. Daher haben wir uns entschieden, unseren Anteil an der Umweltprämie unbürokratisch aufzustocken.“

Weiter heißt es, dass Volkswagen – zusätzlich zum Herstelleranteil – nun auch den Bundesanteil kompensiere. Dies gelte für alle förderfähigen Volkswagen-ID.-Modelle, die Privatkunden bis zum 15. Dezember 2023 bestellt, aber noch nicht übernommen und zugelassen haben. Werden diese Fahrzeuge noch in diesem Jahr ausgeliefert und zugelassen, teilt VW weiter mit, erhalten die Kunden eine Förderung von bis zu 6750 Euro. Erfolgen Auslieferung und Zulassung hingegen erst im neuen Jahr, und zwar bis zum 31. März 2024, zahlt Volkswagen eine Prämie von bis zu 4500 Euro, wie sie ursprünglich von der Bundesregierung in Aussicht gestellt worden war.

red