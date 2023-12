Wolfsburg. Fast alle Stadtteilbibliotheken sind geschlossen. Die Stadt will sie in bisheriger Form nie wieder öffnen. Doch das passt vielen nicht.

Wenn es nach dem Willen des Ortsrats in der Wolfsburger Nordstadt ginge, müsste die dortige Stadtteilbibliothek wieder öffnen ­– und zwar sofort. Das von der Stadt vorgelegte Konzept zur vereinsmäßigen Selbstverwaltung fiel glatt durch. Auch in Fallersleben und Detmerode kommt die verkündete Schließung der Büchereien bis mindestens Sommer 2024 überhaupt nicht gut an. In Vorsfelde ist die Situation anders.

Werden die geschlossenen Stadtteilbüchereien in Detmerode, Fallersleben, Vorsfelde und der Nordstadt in früherer Form nie wieder öffnen? Sollte das Konzept der Stadt im Rat eine Mehrheit finden, dann würde es so kommen. Dann würde ein Verein gegründet, um die Selbstverwaltung der vier Bibliotheken zu organisieren, lediglich die in Westhagen bliebe davon ausgenommen. Der Vorschlag der Verwaltung geht sogar so weit, dass die Büchereien dann nicht mehr zum Netz der Stadtbibliothek gehören, sondern nur noch kooperieren würden, in andere Räume umziehen und nach Art der „offenen Bücherschränke“ laufen.

Kritik an Wolfsburger Bücherei-Schließungen in der Ratsfragestunde

Die Gründe für die abrupten Bücherei-Schließungen im Spätsommer, die mindestens bis Sommer 2024 gelten sollen, wurden von der Stadt zwar wie mehrfach berichtet ausführlich erklärt und auch an die Ortsbürgermeister kommuniziert. Dennoch kamen sie für die breite Öffentlichkeit aus heiterem Himmel. Entsprechend heftig waren die Reaktionen bei den Bürgern, aber auch in den Ortsräten.

In der letzten Ratssitzung des Jahres Anfang Dezember meldete sich in der Einwohnerfragestunde eine Wolfsburgerin kritisch zu Wort. Sie wollte wissen, warum fast alle Stadtteilbüchereien so ad hoc geschlossen wurden, ohne dass Rat, Bürgervertretungen und Ortsräte informiert wurden. „Warum kann die Verwaltung so etwas machen?“, fragte sie und betonte, dass die Büchereien Bildungsstätten sind. „Das sind ganz wichtige Einrichtungen, die aufrechterhalten und nicht geschlossen werden sollen.“

Die Stadtteilbücherei in Vorsfelde ist nicht barrierefrei und auch sonst nicht mehr zeitgemäß. Dort kann sich der Ortsrat einen Umzug mit Umwandlung in ein Lesecafé vorstellen. © regios24 | Darius Simka

Bildungsdezernentin verteidigte Schließung der Stadtteilbibliotheken in Wolfsburg

Bildungsdezernentin Iris Bothe nahm dazu Stellung und behauptete, in der Presseberichterstattung sei nicht so deutlich geworden, dass die Bibliotheken nicht aus einer Laune heraus geschlossen wurden. Auf die Berichterstattung in unserer Zeitung trifft das allerdings nicht zu – mehrfach wurde die akute Personalnot thematisiert. Jedenfalls sagte Bothe der Bürgerin: „Ich habe das Personal nicht.“ Ein Viertel der Stellen dort sei unbesetzt. Zudem habe sie die betroffenen Ortsbürgermeister informiert, dass die Zentralbibliothek und die Lernzentren in den Schulen nicht geschlossen werden.

„Was viele auch nicht wahrnehmen: Die Bibliothek macht aufsuchende Bildungsarbeit in den Schulen und Kitas dieser Stadt“, betonte die Bildungsdezernentin. Mitarbeitende seien die ganze Woche dort unterwegs und stellten Medienpakete zusammen. Sie verwies darauf, dass die Stadtteilbibliotheken 2023 schon mehr als 100 Schließtage hatten. Der Krankenstand sei hoch, die Zahl der Überstunden auch. Laut Bothe stehen der Nutzen der Stadtteilbibliotheken sowie in den Schulen und Kitas in einem absolut berechtigten Verhältnis: „Es geht um Bildung. Da werden wir unserer Verantwortung absolut gerecht.“

Ortsrat Nordstadt lehnte Bücherei-Konzept der Stadt ab

Der Ortsrat in der Nordstadt war Ende November der erste, dem das Konzept zur weiteren Nutzung der Stadtteilbibliotheken präsentiert wurde. Dort stieß das Papier auf breite Ablehnung; stattdessen solle die Bücherei in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus und ehrenamtlicher Unterstützung fortgeführt werden, so die Forderung.

Die Stadtbibliothek ließe den Stadtteil sonst komplett allein, kritisierte Frank Helmut Zaddach (SPD) im Nachgang der Sitzung. Und: „Bücherschränke gibt es bei uns zureichend. Sie sind weder Bücherei noch Bibliothek.“ Alles, was nach einer dortigen Besichtigung von der Stadt als „Paderborner Modell” zusätzlich vorgeschlagen werde, zum Beispiel ein Café, „gibt bei es uns längst und besser, nämlich: im Mehrgenerationenhaus mit seinem erfahrenen Team“.

Wir haben daher das Signal gesetzt, dass wir uns für ein Pilotprojekt für ein offenes Büchercafé gern zur Verfügung stellen würden. Sandra Straube, PUG, Ortsbürgermeisterin von Vorsfelde

Ortsrat Vorsfelde wäre für Bücherei-Pilotprojekt offen

Anders sind die Situation und entsprechend die Reaktionen im Ortsrat Vorsfelde, der das Konzept ebenfalls Ende November präsentiert bekam. Der Ortsrat sehe grundsätzlich ein, dass es der Stadtbibliothek personell nicht möglich sei, alle Büchereien in den Stadtteilen offen zu halten. „Wir haben daher das Signal gesetzt, dass wir uns für ein Pilotprojekt für ein offenes Büchercafé gern zur Verfügung stellen würden“, berichtete Ortsbürgermeisterin Sandra Straube von der PUG. „Denn der jetzige Bücherei-Standort ist nicht gut. Er ist nicht barrierefrei und auch von der Ausstattung her stark verbesserungswürdig.“

Wie die Ortsbürgermeisterin erläuterte, werde ein zentraler Standort benötigt; es gäbe durchaus freie Ladenlokale. Dort könnte stundenweise geöffnet werden, Bücher und andere Medien könnten „à la Packstation“ geholt und gebracht werden. Und man könnte den Café-Charakter zum Beispiel mit Kleidertausch-Aktionen verbinden. „Aber der Anschluss an die Stadtbibliothek müsste bleiben“, betonte Sandra Straube. „Und man sollte ein neues Vereinskonstrukt vermeiden. Eine Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung wäre super – die haben die erforderliche Struktur.“

