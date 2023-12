Braunschweig. Bankgeschäfte würden heute vor allem online erledigt, erklären Volksbanken und Sparkassen. Weitere Schließungen sind schon angekündigt.

Der Trend ist bekannt und spürbar: Banken schließen Geschäftsstellen auf dem Land und in der Stadt, weil sie nicht mehr rentabel sind. Die Kunden bleiben aus, seitdem viele Bankgeschäfte, wie zum Beispiel Überweisungen tätigen oder Kontoauszüge einsehen, auch online möglich sind. Selbst Geld muss man heute nicht mehr am Bankautomaten abheben – das geht auch beim Einkauf an der Supermarktkasse. Hinzu kommen viele Bankautomaten-Sprengungen in den vergangenen Monaten. Für manche Kunden sowie für Bürgermeister ist diese Entwicklung aber misslich.

In unserer Region haben wir die Sparkassen und Volksbanken im Juli befragt, wie viele mit Mitarbeitenden besetzte Filialen und SB-Standorte sie in den vergangenen Jahren geschlossen haben. Die Umfrage zeigt: Allein in den letzten fünf Jahren waren es Dutzende (siehe Grafik). Seitdem hat sich Weiteres getan: So hat die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg vorübergehend zehn Geldautomaten geschlossen. Grund sind die Automatensprengungen. Die Politik vor Ort reagierte darauf teilweise sehr verärgert, wie unsere Zeitung berichtete. Die Braunschweigische Landessparkasse hat zudem im November ihren Selbstbedienungsstandort in Weddel im Kreis Wolfenbüttel geschlossen. Eine weitere Filiale in Velpke im Kreis Helmstedt wird außerdem in ein SB-Center umgewandelt.

Commerzbank halbiert Zahl der Standorte in der Region

Aber auch bei Privatbanken ist der Trend zum Filialabbau klar erkennbar. So hat die Commerzbank beispielsweise in unserer Region – ausweislich unserer eigenen Berichterstattung und einer Filialsuche im Internet – die Zahl ihrer Standorte innerhalb von fünf Jahren von 22 (2018) auf elf (2022/23) tatsächlich halbiert. Als Grund geben die Commerzbank sowie die Sparkassen und Volksbanken ein verändertes Kundenverhalten an. „Immer mehr Menschen erledigen alltägliche Bankgeschäfte via Smartphone, Tablet oder PC“, erklärt etwa ein Sprecher der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Das Bankfilialnetz in der Region

Die Braunschweigische Landessparkasse betont, dass allen Schließungen oder Standortumwandlungen „sorgfältige Recherchen zu den Kundenwünschen und dem Kundenverhalten“ vorausgingen. „Wir wägen hier zwischen der Erfüllung unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags und den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen ab und stimmen alle Standortentscheidung mit den kommunalen Vertreter:innen in unseren Gremien ab“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Von der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine heißt es darüber hinaus, dass in sehr kleinen Geschäftsstellen eine hohe Beratungsqualität nicht mehr sichergestellt werden könne. Das führe dazu, solche Filialen in SB-Standorte umzuwandeln. Die Sparkasse stelle aber eine flächendeckende Bargeldversorgung sicher.

Personalsuche für kleine Filialen ist für Banken schwierig

Die Volksbank Wolfenbüttel nennt auch noch weitere Gründe: So gestalte sich etwa nicht nur die Personalsuche für sehr kleine Filialen zunehmend schwieriger. In einer Filiale sei der Bank zudem der Mietvertrag nicht verlängert worden. „Auch die steigende Anzahl von Automatensprengungen hat uns bewogen, einige unserer SB-Center zu schließen“, berichtet der Volksbank-Sprecher. Gleichzeitig verweisen die Geldinstitute darauf, in ihre Standorte zu investieren. So etwa die Volksbank Brawo: „Unter anderem haben wir in Fallersleben ein neues Geschäftsstellengebäude errichtet, in Gamsen neue Räumlichkeiten bezogen, und in Edemissen wird ein Umzug vom Ausweichquartier in die neuen Räumlichkeiten erfolgen.“ Diese Maßnahmen zielten darauf, einerseits die Beratungsmöglichkeiten so gut wie möglich auszubauen und andererseits die Attraktivität für die Kunden zu erhöhen. Nach Automatensprengungen im Kreis Peine plant das Geldinstitut dieWiederöffnung in Groß Ilsede an zwei Standorten, die Filiale in Gadenstedt bleibt hingegen für immer geschlossen, wie unsere Zeitung berichtete.

Blick in eine Sparkassen-Filiale in Wolfsburg-Ehmen im Januar 2022. Automatensprengungen machen Banken besonders in unserer Region zu schaffen. © Markus Kutscher | Markus Kutscher

In Velpke schloss die Sparkasse, wie bereits erklärt, eine Filiale. Der Samtgemeinde-Bürgermeister Rüdiger Fricke (parteilos) bedauerte dies, zeigte aber auch Verständnis. Die wirtschaftlichen Gründe seien durchaus nachvollziehbar, da viel mittlerweile online erledigt werden würde, sagte er jüngst unserer Zeitung. Anders reagiert die Politik auf die zeitweise Schließung von zehn Sparkassen-Automaten im Raum Gifhorn wegen Sprengungsgefahr. Dazu sagt etwa die Bürgermeisterin von Weyhausen, Gaby Klose: „Das geht nicht.“ Sie sei vorab nicht informiert worden. Solch ein Geschäftsgebaren der Sparkasse könne nicht toleriert werden, sagte Klose. Sie erklärte gegenüber unserer Zeitung kürzlich weiter: „Ältere Menschen fallen hinten runter und haben keinen Zugriff auf Sparguthaben mehr, weil sie Verträge abgeschlossen haben, wonach sie nur an diesem Standort Transaktionen vornehmen können.“

Bei Sparkassen muss man genau hinschauen. Sie müssen für eine Daseinsvorsorge in der Fläche sorgen. Philipp Rehberg, Verbraucherzentrale Niedersachsen

Finanzexperte Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen sagte: „Bei Sparkassen muss man genau hinschauen. Sie müssen für eine Daseinsvorsorge in der Fläche sorgen.“ Wenn diese nicht mehr gegeben sei, müsse die Sparkassen-Aufsicht des Landes einschreiten. Allerdings, so Rehberg, gebe es keine festen Regeln dafür, wie eine Daseinsvorsorge konkret auszusehen hat. Nach dem Motto: Alle fünf Kilometer eine Sparkasse. Da seien Stadt und Land deutlich anders zu bewerten, sagt Rehberg. „Man kann also nur Anhaltspunkte sammeln, die darauf hinweisen, dass eine flächendeckende Daseinsvorsorge nicht mehr gegeben ist“, so Rehberg.

Immer mehr Menschen zahlen bargeldlos

Je nach Geldinstitut und Kontomodell fallen außerdem bei Lastschriften – also beim Bezahlen mit Girokarte – Gebühren an. Gleichzeitig hat vor allem die Corona-Pandemie mit ihren einhergehenden Bemühungen zum Infektionsschutz den Trend zur Nicht-Bargeld-Zahlung, also dem kontaktlosen Zahlen, verstärkt. Am Ende fällt für den Kunden dafür aber eine Gebühr an, wenn entsprechende Konditionen in seinem Kontomodell verankert sind. Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen rät deshalb Verbrauchern, zu überprüfen, welche Entgelte bei ihren Kontomodellen anfallen und diese oder die Bank gegebenenfalls zu wechseln.

Die Volksbank Brawo wächst auch beim Personal - weil sie nicht nur im klassischen Bankgeschäft aktiv ist, sondern unter anderem auch Immobiliengeschäfte betreibt. Die Brawo ist zum Beispiel Eigentümerin des Karstadt-Gebäudes in der Braunschweiger Innenstadt. © regios24 | Darius Simka/regios24

Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen lässt sich auch unterfüttern. Aus einer Studie der Deutschen Bundesbank für das Jahr 2021 geht etwa hervor, dass 58 Prozent der Befragten Waren und Dienstleistungen mit Bargeld bezahlten, 2017 waren es noch 74 Prozent gewesen. Stark zugenommen hat in den vergangenen Jahren auch das Online-Banking. Nach Angaben der Volksbank Brawo nutzten 2018 beispielsweise rund 20 Prozent der Kunden und Kundinnen Online-Banking, aktuell seien es rund 60 Prozent. Auch bei den anderen Geldinstituten in unserer Region hat das Online-Banking stark zugenommen.

Mit der Konsolidierung der Sparkassen und Volksbanken in unserer Region – zahlreiche fusionierten in den vergangenen Jahren – sowie der Digitalisierung des Bankgeschäfts geht auch ein Abbau von Arbeitsplätzen einher. Im Vergleich des Jahrs 2018 mit 2022/23 haben fast alle fünf angefragten Volksbanken und Sparkassen sowie die Commerzbank Stellen abgebaut, teilweise hunderte. Einzig die Volksbank Brawo mit ihren zahlreichen Tochtergesellschaften hat kräftig aufgestockt, von mehr als 900 Mitarbeitenden auf 2200.