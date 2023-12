Wolfsburg. Trotz der angespannten Lage beim Autobauer gab sich Blume kurz vor Weihnachten zuversichtlich: „Gemeinsam können wir alles erreichen.“

VW-Konzernchef Oliver Blume betonte in einer VW-intern veröffentlichten Stellungnahme die Bedeutung günstiger E-Autos und kündigte eine Aufholjagd in China an. Zugleich richtete er mit Blick auf das ablaufende Jahr seinen Dank an die VW-Beschäftigten. Das Unternehmen sei bei der Umsetzung seiner Strategie schneller vorangekommen als geplant. Deshalb sei er mit dem Erreichten in diesem Jahr zufrieden. Blume: „Das war eine starke Teamleistung, mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Tempo und Leidenschaft angepackt haben, um unser Unternehmen neu auszurichten.“

Nach den Kürzungen der staatlichen Fördermittel für E-Autos hat der Hochlauf der Elektromobilität einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Hinzu kommt, dass die Hersteller vor allem höherpreisige E-Autos anbieten. Nun aber will VW gegensteuern.

VW-Chef: „Günstige E-Autos sind einer der wichtigsten Hebel“

Dazu sagte Blume: „Wir müssen und werden als Volkswagen-Konzern günstige E-Autos anbieten. Das ist in der Tat einer der wichtigsten Hebel, um Kunden für die Marken unseres Konzerns zu gewinnen.“ Daher werde von den Volumenmarken VW, Seat und Cupra ein Stromer entwickelt, der 2026 zu den Händlern und 25.000 Euro kosten soll.

Doch damit nicht genug: „Darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung, dass wir nochmal ein Segment tiefer gehen müssen – hin zu einer Größenordnung um 20.000 Euro. Denn die meisten Menschen können sich vor allem in jungen Jahren erstmal nur einen Kleinwagen leisten“, sagte Blume. Solch ein Einstiegsstromer wird auch von BetriebsratschefinDaniela Cavallo gefordert.

Medien: VW will mit Renault zusammenarbeiten

Gut möglich, dass solch ein Auto in Zusammenarbeit mit einem anderen Hersteller auf die Straße gebracht wird – auch aus Kostengründen. Wie Medien berichteten, ist VW dazu offenbar mit dem französischen Autobauer Renault in Gesprächen.

Eine weitere große Baustelle für VW ist das Chinageschäft. Erst vor wenigen Wochen hat VW angekündigt, die Entwicklung für den chinesischen Markt von Wolfsburg abzukoppeln und in der chinesischen Millionenstadt Hefei zu bündeln. So will das Unternehmen schneller und günstiger werden sowie besser auf die Wünsche der chinesischen Kunden eingehen können.

VW will in China so günstig produzieren wie der Wettbewerb

Zwar sei VW mit seinen Verbrennern in China erfolgreich und habe zuletzt sogar Marktanteile gewonnen. „Wenn es um die E-Mobilität geht, müssen wir uns gegenüber den chinesischen Wettbewerbern noch weiter verbessern. Wir haben die Baustellen erkannt und arbeiten intensiv daran“, sagte Blume und gab sich zugleich zuversichtlich: „Es gibt für uns kein Argument, warum wir mittelfristig nicht auf der gleichen Kostenbasis in China Fahrzeuge entwickeln und herstellen wie unsere chinesischen Wettbewerber.“

Der Konzernchef wiederholte, dass es eine zentrale Aufgabe sei, das Unternehmen finanziell zu stärken. „Das ist eine unserer Schlüssel-Aufgaben in dieser Transformation. Der Wettbewerb ist härter geworden. Und mit Blick auf die geopolitischen Krisen und das wirtschaftlich schwierige Umfeld ist es entscheidend, unser Geschäft noch profitabler zu machen“, sagte Blume.

VW-Konzern soll auf 10 Prozent Rendite kommen

Als Ziel gab er für den gesamten Konzern eine Rendite von rund 10 Prozent vor, die bis 2030 erreicht werden soll. Zum Vergleich: Zum 30. September wies VW eine Rendite von 6,9 Prozent aus. Blume: „Das klingt ambitioniert. Aber es ist notwendig, um auch weiterhin entschlossen in strategische Zukunftsfelder zu investieren.“

Erreicht werden soll das Renditeziel über das sogenannte Performance-Programm, das laut Blume für alle Marken gilt. „Bereits im kommenden Jahr planen wir, dadurch einen Effekt von mehr als zehn Milliarden Euro im gesamten Konzern zu realisieren – auch um gegenläufige Effekte abzufedern.“ Besonders anspruchsvoll sind die Ziele des Programms für die Marke VW.

VW will beim Personalabbau auf Altersteilzeit setzen

Diese soll ihre Rendite bis 2026 von derzeit 3,4 Prozent auf 6,5 Prozent steigern und ebenfalls Milliarden einsparen. Blume: „Wir haben und werden uns alles anschauen. Es geht um die großen Blöcke wie Materialkosten, Vertriebskosten, Entwicklungskosten, Produktionskosten und eben um die Fixkosten. Um unsere Effizienz zu steigern, werden wir uns auch die Personalkosten ganz genau anschauen müssen.“

Er kündigte an, dass „das Team in Zukunft sicher kleiner werden wird“. Dazu würden sozialverträgliche Instrumente wie Altersteilzeit oder Ruhestandsregelungen genutzt. Die Verhandlungen dazu sind allerdings noch nicht beendet. Blume spricht von „konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat“.

Blume: VW fährt auch in zehn Jahren an der Spitze mit

Sein Ausblick fiel, wie könnte es anders vor dem Fest der Feste sein, zuversichtlich aus. „Ich bin optimistisch, dass wir auch in zehn Jahren ganz vorne mitspielen werden. Der Volkswagen-Konzern bringt alles mit, was es für eine erfolgreiche Zukunft braucht.“ Dazu zählten Marken, Produkte, die eigene Batterieproduktion und die neue Plattform SSP.

„Und ganz wichtig: Die Leistungsbereitschaft und das Know-how unserer Kolleginnen und Kollegen im Konzern beeindruckt mich immer wieder. Die Belegschaft bei Volkswagen ist sehr gut ausgebildet. Wir gehen unsere Baustellen mutig und ehrlich an. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken. Und bleiben gleichzeitig offen dafür, von anderen zu lernen. Daher müssen wir uns vor niemandem verstecken. Gemeinsam können wir alles erreichen – mit Teamgeist, Fairness und Leidenschaft“, sagte Blume.