Wolfsburg. Experte: Nicht mehr das Spaltmaß zählt, sondern der Grad der Digitalisierung. Autobauer müssten enger mit Chipherstellern kooperieren.

Mit großem Engagement und Milliardeninvestitionen sind zentrale Branchen der deutschen Wirtschaft und die Politik bestrebt, die Abhängigkeit von Zulieferern aus dem Ausland zu verringern und eigenes Know-how sowie eigene Produktionsstätten zu errichten. Ein Beispiel dafür ist VW mit dem Aufbau einer eigenen Batteriefertigung. Und das mit gutem Grund, gilt das Batteriesystem doch als zentraler Wertschöpfungsfaktor in E-Fahrzeugen. Das zweite Beispiel ist die Ansiedlung und der Aufbau der Chipproduktion in Deutschland, etwa in Magdeburg. Chips sind in zukunftsgerichteter Technik unverzichtbar, das gilt speziell auch für Autos. Hagen Radowski von der Managementberatung Porsche Consulting rät nicht ohne Grund zu vertieften Kooperationen zwischenChipherstellern und Autoindustrie.

Er bestätigt in der jüngsten Ausgabe des Magazins der Porsche Consulting die Bedeutung des Paradigmenwechsels in der für Deutschland so wichtigen Autoindustrie. Gemeint ist eine grundsätzlich andere Herangehensweise an das Kernprodukt Auto. Um es auf den Punkt zu bringen: Nicht mehr das Spaltmaß ist das Maß der Dinge, sondern erwarteter Standard. Stattdessen gewinnen die digitalen Eigenschaften eines Fahrzeugs dramatisch an Bedeutung: Programme, die Komfort und Sicherheit verbessern.

Experte: Software muss beim Auto an erster Stelle stehen

Radowski: „Die Hersteller müssen weg davon, das Auto zunächst mit einem perfekten Spaltmaß zu konstruieren, dann eine schier endlose Anzahl von Steuergeräten hinzuzufügen, um dann zu versuchen, die passende Software zu schreiben.“ Stattdessen müsse bei der Konstruktion eines Fahrzeugs die Software-Entwicklung an erster Stelle stehen. Ein Vorteil: So könne die Software besser und schneller während der Anwendung verbessert werden.

Als Beispiel für dieses Prinzip nennt Radowski den US-E-Autobauer Tesla. Dessen Kunden hätten sich beschwert, dass sie ihre Hunde während des Einkaufens nicht hätten im Auto lassen können, weil sich der Innenraum zu stark aufheize. Tesla habe auf diese Kritik reagiert und einen Modus entwickelt, der die Fenster öffnet, wenn sich Hund im Inneren befinde. Zugleich erscheine auf dem Display die Mitteilung „Mir geht es gut. Mein Besitzer ist gerade einkaufen und kommt gleich zurück.“

In der Autoindustrie ist der Bedarf an Chips besonders groß

Radowski erwartet, dass die Digitalisierung der Autos weiter voranschreitet. Damit werde die Aufgabe schwieriger, Software, Chips und Steuergeräte zu vereinen und zu aktualisieren. Zumal Bauteile wie Chips und Steuergeräte meist von unterschiedlichen Zulieferern kommen. Mittlerweile würden in einem E-Fahrzeug mehrere Tausend Chips eingesetzt, in einem I-Phone seien es dagegen 60.

Angesichts des wachsenden Bedarfs an Chips empfiehlt Radowski, die Zahl der Steuergeräte in Autos im 20 Prozent zu reduzieren. „Die Automobilindustrie ist die Branche, für die die Halbleiterindustrie in den nächsten Jahren am schnellsten wachsen muss“, ist Radowski überzeugt.

Maßgeschneiderte Chips können Alleinstellungsmerkmale ermöglichen

Gleichzeitig müssten mehr Chips eingesetzt werden, die speziell für die Anforderungen der Kunden aus der Autoindustrie hergestellt werden. Die Vorteile dieser kundenspezifischen Chips: schnellere und flexiblere Entwicklung, Kosteneinsparungen und spezielle Anwendungen, für die Kunden bereit seien zu zahlen. Maßgeschneiderte Chips können also Alleinstellungsmerkmale bieten.

Um beide Ziele zu erreichen, Versorgungssicherheit in der Phase des steigenden Bedarfs und maßgeschneiderte Chips, müssten die Autohersteller direkt mit der Halbleiterindustrie kooperieren, betont Radowski. „Es ist nun an der Zeit, dass die Automobil- und Halbleiterindustrie noch enger zusammenarbeiten. Für die Automobilindustrie werden drei Größen bestimmen, ob sie wettbewerbsfähig ist: Software, Chips und Batterien.“