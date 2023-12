Wolfsburg. Renditeziele und der lahmende Hochlauf der E-Mobilität bedrohen den VW-Weg. Helfen muss sich VW aber selbst, meint Andreas Schweiger.

Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Dieser Satz beschreibt kurz und knackig den Widerspruch zwischen oft unbequemer Notwendigkeit und dem Wunsch nach Unversehrtheit. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass – dieser Satz lässt sich momentan sehr gut auf Volkswagen übertragen, insbesondere auf die Marke VW.

Eine gesunkene Rendite, schleppende Verkäufe bei den E-Fahrzeugen und ein stockendes Chinageschäft erzwingen die Notwendigkeit zu Kurskorrektur und schmerzhaften Einschnitten, etwa Personalabbau. Dem steht der nachvollziehbare Wunsch gegenüber, dass diese Einschnitte bitte nicht zu tief gehen. So lässt sich die Position des Betriebsrats erklären: Tarifverträge und Beschäftigungsgarantie seien unanstastbar.

VW-Verhandlungen hinter verschlossenen Türen

Wie schwer Notwendigkeit und Wunsch übereinander gelegt werden können, zeigen die hinter verschlossenen Türen geführten Verhandlungen. Auf der einen Seite dringt zwar nur wenig nach außen, auf der anderen Seite werden anvisierte Termine gerissen. Mit zum Teil peinlichen Folgen.

So lud die Marke VW Journalisten erst Ende November zu einem Jahresabschlussgespräch Mitte Dezember nach Kopenhagen. Drei Tage vor dem geplanten Termin am zurückliegenden Donnerstag wurde alles wieder abgeblasen. Der nicht offiziell verkündete Grund: Die Gespräche mit dem Betriebsrat sind noch nicht dort, wo sie hätten sein sollen.

Warum zeigt sich VW nicht in der Autostadt?

Vielleicht kommt die Absage aber genau zur rechten Zeit. Denn es wäre wohl auch VW-Werkern schwer zu vermitteln, dass von Vorstand und Management mantramäßig die Notwendigkeit disziplinierten Sparens verkündet wird und gleichzeitig ein Jahresabschlussgespräch ausgerechnet in Kopenhagen stattfindet. Das passt nicht zusammen, zumal VW mit der Autostadt in Wolfsburg über einen perfekten Veranstaltungsort verfügt. Der bietet nicht nur Platz und winterliches Ambiente, sondern auch die Nähe zum Stammwerk und damit Authentizität. Zudem zählen gerade in schwierigen Zeiten Signale und vorbildliches Handeln.

Auch wegen der zähen Verhandlungen zwischen Management und Betriebsrat ist die Stimmung in Wolfsburg angespannt. Ob die Einigung noch vor Weihnachten verkündet werden kann, mag niemand zuverlässig sagen. Eigentlich soll das Ergebnis nun nächste Woche auf einer VW-internen Konferenz in Berlin verkündet werden. Womöglich laufen die Gespräche aber parallel weiter.

Bei VW drängt die Zeit

Dabei wäre es so wichtig, endlich ein Ergebnis vorzulegen. Das Unternehmen VW kann es sich nicht leisten, weiter Zeit zu verlieren. Das gilt auf allen Ebenen und für fast alle Themen. Egal von welcher Seite: Überall ist zu hören, dass sich der Autobauer in einer kritischen Phase befindet. Das oberste Gebot: Die Kosten müssen so rasch wie möglich runter, um nicht an Investitionskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.

Die Kosten sollen über die Verschlankung interner Prozesse geschehen und – wie immer in diesen Situationen – über Personalabbau. Die Einführung einer Viertage-Woche wie in den 90er-Jahren lehnt der Betriebsrat ab. Stattdessen will er auf das bewährte Instrument der Altersteilzeit setzen. Dabei kommt ihm zupass, dass ohnehin die geburtenstarken Jahrgänge ausscheiden.

Große Herausforderungen für VW

Aber reicht das? Der Personalabbau über Altersteilzeit wäre ein fortlaufender Prozess, mit dem nicht kurzfristig die ganz großen Einspareffekte zu erzielen sind. Viel schneller könnte dagegen ein kollektiver Lohnverzicht wirken, der je nach Einkommen gestaffelt werden könnte. Nach dem Prinzip: Großkopferte geben mehr als untere Lohngruppen. Aber solch ein Modell ließe sich nicht durchsetzen.

Dieses Gedankenspiel soll die Herausforderung verdeutlichen, eine tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden, die sich der Belegschaft vermitteln lässt. Und die Dimension der Herausforderung wird noch deutlich größer, wenn zwei weitere Aspekte berücksichtigt werden. Erstens: Management und Betriebsrat sollten den Anspruch haben, die Personalweichen so zu stellen, dass die Diskussion um die Kopfzahlen mittelfristig nicht immer wieder neu aufflammt – so, wie wir es seit Jahren erleben.

Welche Werte gelten künftig für VW?

Noch grundsätzlicher wird es beim zweiten Punkt. Und der könnte die Ursache sein, dass die Verhandlungen gefühlt kein Ende nehmen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welchem Leitbild, welchem Wert VW in Zukunft folgen will. Geht es also derzeit „nur“ um die Reform des VW-Wegs? Der steht für ein hohes Maß an Mitbestimmung, für vergleichsweise sehr gute Einkommen, für tarifpolitische Innovationen – und damit nicht zuletzt für das Ideal der sozialen Marktwirtschaft, die Deutschland so groß gemacht hat.

Oder geht es künftig um das Prinzip der maximalen Gewinnoptimierung, dem alles andere unterzuordnen ist? Die Aktionäre und mit ihnen die Familien Porsche und Piëch hätten wohl kaum etwas dagegen. Als Spielverderber könnte sich allenfalls das Land Niedersachsen als Großaktionär erweisen. Wobei die Haushaltslage auch auf dieser Seite zum Nachdenken führen könnte, wenn sie sich durch hübsche Dividenden verbessern ließe.

Aus für E-Auto-Förderung trifft auch VW

Wann auch immer das Thema Personalabbau gelöst ist, Entspannung gibt es auch dann nicht. Denn das andere große Problem ist damit noch längst nicht gelöst: die schwache Nachfrage nach E-Fahrzeugen. Sie sind längst kein Nischenprodukt mehr, sondern sollen das Geschäft der Zukunft tragen. Das Aus der staatlichen Föderung für gewerbliche Kunden hat VW allerdings einen derben Dämpfer versetzt.

Der könnte sogar noch schmerzhafter werden, weil das Bundeswirtschaftsministerium nun als Konsequenz der Haushaltssperre ein „zeitnahes“ Auslaufen der staatlichen Förderung von E-Autos angekündigt hat. Alles andere als ein Rückgang der Bestellungen wäre eine Überraschung. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer erwartet gar dramatische Einbrüche von bis zu 200.000 Fahrzeugen in Deutschland im neuen Jahr.

VW und die anderen Autobauer müssen ihre Probleme selber lösen

Nur darf aber der Erfolg der von Politik und Herstellern so hoch gepriesenen E-Mobilität nicht von staatlichen Zuschüssen abhängig gemacht werden. Das wäre eine Unverschämtheit gegenüber dem Steuerzahler, der sein Geld zum Beispiel lieber sinnvoll in ein intaktes Bildungs- und Gesundheitssystem investiert sähe. Lediglich als Anschubfinanzierung ist Staatsgeld legitim.

Deshalb gilt: Ihre Probleme müssen die Autobauer schon selbst lösen. Zwei in dieser Woche vorgestellte Untersuchungen machen zum Beispiel sehr deutlich, dass die E-Mobilität noch längst nicht in der breiten Bevölkerung angekommen ist. E-Autos werden vor allem von gut verdienenden Menschen angeschafft, echte Volkswagen wie der E-Up fehlen oder wurden eingestellt.

Als mittleren Preis für einen Stromer hat Autofachmann Stefan Bratzel 52.693 Euro ermittelt. Welche Handwerkerin, welcher Verkäufer kann und will diesen Wahnsinn bezahlen? Oder soll E-Mobilität nur eine Spielwiese für klimabewusste Reiche sein? Fazit: Es gibt noch viel zu tun.

VW, das steht zum Jahresende im Wolfsburg-Sprech augenzwinkernd für Vröhliche Weihnachten. In diesem Jahr allerdings wird sich die Fröhlichkeit wohl bei vielen besonders schwer einstellen.