Wolfsburg. Studien zeigen, wer E-Autos kauft, welche Fahrzeugtypen besonders beliebt sind und welche Rolle gewerbliche Kunden spielen.

Immer mehr SUV, weniger Kleinwagen, und vor allem gut betuchte Käuferinnen und Käufer greifen zu. Vor dieser Momentaufnahme drängt sich die Frage auf: Ist Elektromobilität nur etwas für Reiche? Derzeit jedenfalls ist dieser Eindruck nicht abwegig, wie zwei Studien zeigen. Verstetigt sich dieser Trend, wären die Klimaziele der Bundesregierung reif für die Aufnahme in ein Märchenbuch. Immerhin: Unsere Region fährt bei der Entwicklung der E-Mobilität in Deutschland in der Spitzengruppe mit.

Die Herausforderung ist immens. Im Jahr 2030 sollen in Deutschland 30 Millionen vollelektrische Pkw zugerlassen sein. Das ist die Zielsetzung der Berliner Ampel-Koalition. Der Weg dorhin ist allerdings noch sehr lang und staubig. Das zeigen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg. Zum 1. Oktober waren hierzulande etwas mehr als 1,3 Millionen Stromer zugelassen, weniger als 10 Prozent der angepeilten Zielmarke.

Bratzel: Ausbau der E-Mobilität kommt erst 2025 in Schwung

Mit einer Beschleunigung des Ausbaus der E-Mobilität ist nach Einschätzung von Professor Stefan Bratzel allerdings nicht vor 2025 zu rechnen. Der Grund: Derzeit ist die Modellauswahl zu gering, und viele Stromer sind vergleichsweise teuer, wie der Leiter des Centers of Automotive Management in Bergisch Gladbach in seiner neuen Studie schreibt.

Nach Angaben Bratzels spielen bei der E-Mobilität drei Fahrzeug-Klassen eine entscheidende Rolle: SUV/Geländewagen, Kompaktwagen sowie Minis/Kleinwagen. Zwar sei die Zahl der in Deutschland angebotenen E-Modelle von 78 im Vorjahr auf nun 105 gestiegen. Zugleich stellt er aber eine Unwucht fest. So seien knapp die Hälfte der Modelle inzwischen SUV. Dagegen sei der Anteil der elektrifizierten Minis und Kleinwagen– also günstigeren Autos – rückläufig.

Auch bei der E-Mobilität gilt: SUV sind am beliebtesten

Dazu einige Zahlen: Am stärksten wächst auch im Markt der E-Autos das SUV/Geländewagen-Segment. Während laut Bratzel über alle Antriebsarten hinweg der SUV/Geländewagen-Anteil bei den Neuzulassungen 41 Prozent beträgt, sind es bei den Stromern sogar rund 53 Prozent. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Auch das Segment der elektrifizierten Kompaktwagen steigerte demnach seinen Marktanteil, jedoch weitaus bescheidener: von 12 auf 14 Prozent. Im Gegensatz dazu sank der Neuzulassungsanteil der Minis von 16 Prozent auf 11 Prozent und der Kleinwagen von 13 Prozent auf 7 Prozent.

Das Angebot kleiner E-Autos nimmt ab

Damit einher geht die Entwicklung der Modellvielfalt. „Sieger“ ist auch hier das SUV/Geländewagen-Segment. Die Zahl der angebotenen Modelle erhöhte sich laut Bratzel von 31 im vergangenen Jahr auf nun 48. Dagegen verringerte sich die Zahl der Mini- und Kleinwagen-Modelle von sechs auf fünf von beziehungsweise von acht auf sieben. Wie Bratzel ausführt, ist das tatsächliche Angebot noch geringer, weil Autos wie der VW-E-Up zwar noch neu zugelassen, aber nicht mehr angeboten würden.

Die Verschiebung des Angebots zu hochpreisigeren Autos ist aus Herstellersicht nachvollziehbar, weil sich mit diesen Fahrzeugen mehr verdienen lässt. Käufer mit geringeren Einkommen dürften aber so nicht mehr erreicht werden. VW hat daher ein E-Auto für 25.000 Euro angekündigt, das ab 2026 bei den Händlern stehen soll. Der Betriebsrat fordert sogar einen noch günstigeren Stromer als Einstiegsmodell.

E-Autos sind deutlich teurer geworden

Wie aus der Studie Bratzels weiter hervorgeht, führt die Verschiebung im Modellangebot zu steigenden Durchschnittspreisen. Er beziffert den mittleren Preis für einen Stromer auf 52.693 Euro, ohne Abzug der staatlichen Förderung. Das seien 4023 Euro beziehungsweise 8,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dieser Preisantieg bremst den Hochlauf der E-Mobilität, ist Bratzel überzeugt.

Gar von einem „Wohlstandsprodukt“ E-Mobilität sprechen die Berliner Marketing- beziehungsweise Autoteile-Unternehmen Buzzmatic und Motointegrator in ihrer Untersuchung. Grundlage dafür waren Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und der Online-Jobplattform Stepstone. Die Auswertung zeigt: Je höher das Bruttojahresgehalt in einer Region ist, desto höher ist der Anteil der E-Fahrzeuge.

Hamburg führt Rangliste der E-Mobilität an

Die Rangliste der Bundesländer wird angeführt von Hamburg, gefolgt von Hessen und Baden-Württemberg. Niedersachsen belegt demnach den sechsten Platz. Schlusslichter sind Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Davon abgeleitet zeigt sich ein großes Ost-West-Gefälle. Soll heißen: In den neuen Bundesländern werden weniger Stromer zugelassen als in den alten.

Daher verwundert es nicht, dass sich die Kreise und Städte mit der höchsten Dichte an E-Fahrzeugen in den alten Bundesländern befinden. Wie aus der Untersuchung hervorgeht, ist die Stadt Wiesbaden Spitzenreiter, gefolgt von Braunschweig, dem Kreis Euskirchen, dem Kreis Ingostadt und der Stadt Wolfsburg.

E-Mobilität lebt von gewerblichen Kunden

Das ist kein Zufall und auch nicht allein dem Einkommensniveau geschuldet: In Wiesbaden und Euskirchen melden die Fahrzeugvermieter Enterprise und Avis ihre Fahrzeuge an, in Braunschweig sitzen die VW-Finanzdienstleistungen, über die auch viele Dienstwagen laufen, Wolfsburg und Ingolstadt sind Heimat der Autobauer VW und Audi. Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, dass die E-Fahrzeugdichte auch in den „Autostädten“ Stuttgart und München vergleichsweise hoch ist.

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Das Geschäft mit E-Fahrzeugen wird stark getrieben von gewerblichen Kunden. Wird der gesamte Fahrzeugbestand von etwa 49 Millionen Autos ind Deutschland betrachtet, entfallen 89 Prozent auf private Halterinnen und Halter, nur 11 Prozent auf gewerbliche.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich mit Blick auf den Bestand der Stromer. Hier liegt der Anteil der privaten Halter bei 59 Prozent, 41 Prozent sind gewerbliche Halter. Kein Wunder also, dass das Aus der staatlichen Förderung für Dienstwagen voll durchschlägt und unter anderem VW das Leben derzeit sehr schwer macht.

E-Autos fahren weiter und werden schwerer

Autoexperte Bratzel kommt in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass Reichweite und Ladeleistung der E-Autos besser werden. Das dürfte die Kundinnen und Kunden freuen. Die andere Seite Medaille: Die Leistungssteigerung führt zu einem Anstieg des Leergewichts der Autos, zum Beispiel wegen der größeren Batteriekapazität. Bratzel: „Den Automobilherstellern gelingt es mehrheitlich nicht, die Reichweite durch eine verbesserte Effizienz zu erzielen.“ Größere Batteriekapazitäten führten zu einem erhöhten Rohstoffbedarf und zu höhren Preisen.

Bratzel erwartet im neuen Jahr zwar ein Wachstum von 15 Prozent beim Hochlauf der E-Mobilität, aber noch keinen Quantensprung. Sein Ausblick: „Erst ab 2025 und fortfolgenden Jahren ist mit einem verstärkten Angebot kostengünstiger und ausreichend wettbewerbsfähiger E-Autos zu rechnen, die den Markthochlauf signifikant beschleunigen werden.“ Für 2024 prognostiziert er circa 600.000 E-Auto-Neuzulassungen, 2025 etwa 750.000.