Braunschweig. Thorsten Gröger, Chef der Gewerkschaft in Niedersachsen, warnt: In der nächsten VW-Tarifrunde könnte es zum Streit darüber kommen.

Krise bei VW, Stahl-Tarifrunde, Wirtschaftspolitik: Die IG Metall kann sich über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Thorsten Gröger, Chef der Gewerkschaft in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, erläutert im Interview unter anderem, warum er ein Lockern der Schuldenbremse für unausweichlich hält.

Herr Gröger, wie bewerten Sie die Entwicklung bei Volkswagen? Dort geht es um massive Einsparungen und Personalabbau.

In der vergangenen Tarifrunde hat sich das Unternehmen mit der Fortführung der Altersteilzeit sehr schwergetan. Wir haben sie zum Glück gegen Widerstände Volkswagens letztlich durchgesetzt. Jetzt sehen wir, wie wichtig dieses Instrument als Bestandteil einer Lösung ist. Wir stehen an der Seite der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo und betonen, dass rote Linien wie der Tarifvertrag und die Beschäftigungssicherung nicht überschritten werden dürfen. Wir verkennen dabei nicht, dass die Situation bei Volkswagen schwierig ist. Die Entwicklung der E-Mobilität leidet unter der Kürzung der staatlichen Förderung. Das trifft allerdings die gesamte Branche. Daher sollte überlegt werden, inwieweit der Staat tätig werden kann, wenn es um eine neue Förderkulisse geht oder den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Was ist mit Investitionen von VW?

Auch das Unternehmen muss weiter in neue Modelle und Innovationen investieren, klar. Es ist aber entscheidend, dass an wichtigen Zukunftsschrauben nicht gespart wird.

Thorsten Gröger, Chef der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, auf einer Kundgebung in Peine. Im Interview verteidigt er die Forderungen in der Stahl-Tarifrunde. © Braunschweiger Zeitung | Bernward Comes

Was meinen Sie?

Die Ausbildung. Sie ist ganz wichtig für den Erhalt der Zukunftschancen. Ohne Ausbildung keine Zukunft.

Das klingt so, als würde die Ausbildung leiden.

Wir haben in der letzten Tarifrunde die Zahl von 1400 Ausbildungsplätzen fixiert. Ich sehe die Gefahr, dass es in der Tarifrunde im nächsten Jahr zu diesem Thema zu Auseinandersetzungen kommt. Das ist leider zu befürchten. An der Zahl darf nicht gerüttelt werden, stattdessen muss das Unternehmen in die richtigen, zukunftsweisenden Berufsbilder investieren.

Was bewegt Sie mit Blick auf das neue Jahr am stärksten?

Die Themen Zuversicht, Planungssicherheit und Investitionen.

Der Reihe nach, bitte.

Wir stehen vor einer besonders herausfordernden Zeit. Damit meine ich die Aufgabe, unsere Industrie zukunftsfähig umzubauen. Das gilt für die Technik und für die Klimabilanz. Das können die Unternehmen nicht alleine meistern. Dafür braucht es verlässliche Rahmenbedingungen.

Sind die nicht gegeben?

Nein. Wir als IG Metall haben uns zum Beispiel für einen Brückenstrompreis eingesetzt, damit energieintensive Betriebe im internationalen Vergleich der Energiepreise wettbewerbsfähig bleiben. Dieser Brückenstrompreis sollte für Unternehmen gelten, die die Transformation aktiv angehen und zugleich für gute Arbeitsplätze sorgen. Die Koalition in Berlin hat sich stattdessen auf einen Kompromiss geeignet, der nach dem Gießkannenprinzip funktionieren sollte. Statt gezielt Unternehmen voranzubringen, sollten auch Betriebe bedacht werden, die gar nicht auf einen Sondertarif bei den Strompreisen angewiesen sind. Für die besonders energieintensiven Unternehmen wäre diese Kompromiss-Lösung daher nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Durch die Haushaltssperre ist jetzt aber sogar dieser aus unserer Sicht schlechte Kompromiss gefährdet. Diese fehlende Planungssicherheit ist Gift für Zuversicht.

Und nun?

Ich betone nochmal: Der Umbau unserer Industriegesellschaft ist ein gigantischer Kraftakt. Deshalb ist die finanzielle Hilfe des Staats viel stärker gefragt als in normalen Zeiten. Die Politik muss gewährleisten, dass investiert wird. Und diese Investitionen dürfen nicht ausgespielt werden gegen soziale Absicherung.

Woher sollen all die Milliarden kommen?

Die Schuldenbremse muss dringend reformiert werden. Zum Beispiel, in dem die Investitionen des Staates angerechnet werden und nicht als Schulden gelten. Die Verschuldungsquote Deutschlands ist im internationalen Vergleich gering, das schafft Spielräume.

Dennoch müsste es doch Grenzen geben.

Uns geht es nicht um eine unkontrollierte Verschuldung. Wir erleben aber derzeit, wohin 20 Jahren Sparkurs geführt haben. Wir leben seitdem von der Substanz. Das gilt für die Eisenbahn, die Brücken, den Zustand der Schulgebäude. Dadurch bauen sich doch auch riesige Kostenberge auf. Um die Richtung zu ändern, müssen die Investitionen steigen, sonst wird der Substanzverlust immer größer. Diese Entwicklung verringert die Zukunftschancen.

Wie soll sich der Staat refinanzieren? Höhere Steuern?

Aus unserer Sicht sollten die Themen Vermögenssteuer und Vermögensabgabe stärker in die Diskussion kommen. Große Vermögen sind in den jüngsten Krisen nicht kleiner geworden. Deshalb sollten starke Schultern mehr tragen.

Müssten aber nicht auch auf der anderen Seite Abstriche gemacht werden? Sie fordern zum Beispiel in der laufenden Stahl-Tarifrunde 8,5 Prozent mehr Geld und eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Käme es dazu, würden Unternehmen wie die Salzgitter AG zusätzlich finanziell belastet.

Wir halten die Forderung nach 8,5 Prozent mehr Geld für absolut gerechtfertigt. Zwar hat sich die Inflation abgeschwächt, doch kommen die aktuellen Preissteigerungen auf die Preissprünge vom vergangenen Jahr noch drauf. Zudem hat der letzte Tarifabschluss noch nicht die weiter starken Preissteigerungen eingepreist. Daher profitieren die Beschäftigten nicht von Instrumenten wie einem steuerfreien Inflationsausgleich. Vor diesem Hintergrund ist die von den Arbeitgebern angebotene Lohnsteigerung um 3,5 Prozent absolut inakzeptabel. Nun beginnen vielerorts die 24-Stunden-Warnstreiks!

Was ist mit der geforderten Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich?

Um den CO 2 -Ausstoß zu senken, wird die Stahlproduktion massiv umgebaut. Das geht einher mit Rationalisierung, die Arbeit wird weniger. Dafür brauchen wir eine Lösung. Die sehen wir in der 32-Stunden-Woche, die schrittweise eingeführt werden könnte, wenn es erforderlich ist. Dieses Instrument würden bei den Kolleginnen und Kollegen für Zuversicht sorgen. Außerdem macht dieses Arbeitszeitmodell die Stahlbranche attraktiver, wenn es darum geht, die besten Köpfe zu finden.

Dennoch würden die Kosten für das Unternehmen steigen.

Lohnverzicht ist aber keine Lösung und sendet die falschen Signale. Die Unternehmen benötigen qualifizierte, motivierte und zuversichtliche Beschäftigte. Sie lassen sich auf all die Veränderungen ein, sie müssen sich umstellen, sie wissen, dass sie ganz neue Aufgaben bekommen. Das gilt nicht nur für die Stahlbranche, sondern zum Beispiel auch für Conti in Gifhorn. Dort ist es die Entscheidung des Unternehmens, die Produktion nicht fortzuführen. Die Beschäftigten stellen sich auf ganz neue Aufgaben bei neuen Arbeitgebern ein. Es gibt noch einen weiteren Aspekt: Viele machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Sie fragen sich, wie wir aus der leichten Rezession kommen. Können die Entgelte nicht mit den Preissteigerungen mithalten, dann würde das die Wirtschaft so richtig abwürgen. Kaufzurückhaltung hat nur Nachteile. Nicht zuletzt gilt, dass sich die IG Metall in den Krisenjahren sehr zurückhaltend und verantwortungsvoll verhalten hat. In den Tarifrunden ging es um den maßvollen Mix verschiedener Instrumente wie Lohnsteigerungen und zum Beispiel der Inflationsausgleichsprämie.

An einer von Ihnen geforderten Reform der Schuldenbremse würde die Koalition in Berlin wohl zerbrechen ...

... das Zusammenhalten der Koalition ist nicht unsere Aufgabe. Für uns ist wichtig, dass die Politik für Zuversicht sorgt und einen Plan hat. Derzeit fehlt aber die Zuversicht, und die Reaktion der Regierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das zur Haushaltssperre geführt hat, zeigt, dass sie völlig unvorbereitet war und keine Alternative hatte. Das ist nicht gut, schafft kein Vertrauen. In diese Lücke grätschen Rechtspopulisten wie die AfD.

Was ist Ihre Forderung?

Die Menschen brauchen Lösungen, Zuversicht. Dafür muss die Politik sorgen, über die Parteien hinweg muss sie an Lösungen arbeiten. Dazu braucht es die grundsätzliche Bereitschaft. Der zentrale Punkt aus unserer Sicht: Zentrale Investitionen müssen abgesichert werden.