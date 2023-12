Braunschweig. Aus Erbsen sollen Pflanzenproteine hergestellt und verkauft werden. Angebaut werden sollen die Erbsen in unserer Region.

Der Braunschweiger Nordzucker-Konzern strebt weiteres Wachstum an. Deshalb wird das Unternehmen in den Anbau und Vertrieb von Pflanzenproteinen einsteigen. Das kündigte Konzernchef Lars Gorissen im Interview mit unserer Zeitung an. „Aktuell geht der Trend zu mehrpflanzenbasierter Ernährung, und der Markt wächst schnell. Deshalb steigen wir in die Produktion pflanzenbasierter Proteine ein, konkret auf Basis von Erbsen“, erläuterte er. Und weiter: „Ähnlich wie die Rübe lässt sich die Erbse hier in der Region über einen strukturierten Vertragsanbau anbauen und an einem regionalen Standort, im niedersächsischen Groß Munzel, verarbeiten. Außerdem produzieren wir damit wie beim Zucker eine Zutat, die wir an die Lebensmittelhersteller verkaufen können.“

Das vollständige Interview finden Sie auf den Internetseiten unserer Zeitung sowie im Printprodukt.