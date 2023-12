Wolfsburg. Der Autoexperte beschreibt einen radikalen Wandel: Nicht mehr China lernt von VW, sondern die Wolfsburger von den Chinesen.

Verkehrte Welt? Nein, neue Realität. Kamen einst chinesische Studenten und Ingenieure nach Deutschland, um hier zu lernen und abzuschauen, was unter „Made in Germany“ zu verstehen ist, haben sich die Zeiten inzwischen radikal verändert. Das gilt ganz besonders auch für Volkswagen. Noch vor einigen Jahren habe sich die deutsche Wirtschaft Sorgen gemacht, dass ihre Innovationen von den Chinesen kopiert wird, sagt Professor Stefan Bratzel im neuen Podcast „Streitpunkte“ unserer Zeitung. „Jetzt gehen wir da hin und arbeiten mit chinesischen Start-ups zusammen und freuen uns, Technologie von diesen Playern zu übernehmen“, ergänzte Bratzel, der das Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach leitet.

Unter diesen Vorzeichen sei die vor wenigen Wochen vorgestellte neue Chinastrategie des Wolfsburger Autobauers zu sehen. VW will in China viel mehr als bisher mit chinesischen Experten für Digitalisierung und autonomes Fahren kooperieren. Nach Einschätzung des Autoexperten haben chinesische Wettbewerber gegenüber VW einen Vorsprung von mehreren Jahren, zum Beispiel bei der Batterie-Technik.

VW will von chinesischen Partnern lernen, schneller zu werden

Doch geht es Bratzel nicht nur um Technik. Die Wolfsburger hätten sich aufgemacht, um von ihren chinesischen Partnern, die sehr wettbewerbsfähig seien, zu lernen, wie sie in Entwicklung und Produktion schneller werden könnten, sagt er. Bratzel ist überzeugt, dass kein Weg mehr an China vorbeiführt. „China ist die neue Automobilmacht, die wird es auch bleiben.“

Deshalb sei die Bereitschaft zu lernen für VW elementar. Zudem sei die Gesamtgemengelage herausfordernd. VW müsse es schaffen, Erfolgshunger mit Lernbereitschaft und Selbstbewusstsein zu kombinieren. Dieses Stadium habe der Autobauer aber noch nicht erreicht. „Ingenieure von Volkswagen sind innovativ. Man muss das jetzt aber auch auf die Straße bringen – und zwar in der entsprechenden Geschwindigkeit.“

Bratzel: Bei VW besteht die Gefahr der Sattheit

Allerdings vermisst Bratzel den Hunger auf Erfolg bei VW. Für ihn ein zentraler Aspekt, wenn es darum geht, den Wettbewerb mit anderen Herstellern zu meistern. „Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man nicht in eine Sattheit verfällt.“ VW müsse sich an die neue Rolle gewöhnen, nicht mehr der Angegriffene zu sein, als derjenige, der den Wettbewerb bestimmt.

Stattdessen müsse VW die Konkurrenten mehr denn je beobachten, einschätzen und selbst angreifen. „Da gehört Mut dazu, da gehört Kraft dazu, auch eine gewisse Überzeugung“, betont er und fügt hinzu: „Man darf alles tun, nur nicht glauben, man macht das gleiche, was man die letzten Jahre auch gemacht hat, und dann wird es schon.“

VW setzt auf strikten Sparkurs

Der Autoexperte begrüßt den Kurs des VW-Vorstands, mehr denn je auf die Kosten zu schauen. Nur so könne VW seine Wettbewerbsfähigkeit stärken. Das gelte etwa für die Batterieproduktion, aber auch für die Fahrzeugfertigung. Ein weiterer Personalabbau sei kaum zu vermeiden, wenn E-Fahrzeuge technisch weit weniger komplex seien als Verbrenner. Bratzel erwartet daher einen Arbeitsplatzverlust in der Autoindustrie in der Größenordnung von 20 Prozent.

Büße die Autoindustrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit ein, wenn es um Technik, Tempo und Kosten geht, dann drohe noch ein größerer Stellenabbau. Bratzel: „Es ist ja so, dass wir am Standort Deutschland mindestens so viel innovativer sein müssen, wie wir teurer sind, und es gilt umgekehrt: Wenn wir nicht innovativer sind, wenn die anderen besser sind als wir, dann können wir nicht teurer sein.“

Autoexperte: VW sollte auch in Europa Kooperationen anstreben

Der Autoexperte empfiehlt, dass VW Kooperationen nicht nur in China anstrebt, sondern auch in Europa. Dabei hat er die Fertigung von günstigen Stromern im Blick. Solch ein Auto für 25.000 Euro will VW ab 2026 verkaufen. Der VW-Betriebsrat fordert zudem einen Stromer im Preissegment um 20.000 Euro. Weil absehbar sei, dass chinesische Hersteller in absehbarer Zeit mit ähnlichen Angeboten angreifen, sollten europäische Autobauer prüfen, einen günstigen Stromer gemeinsam anzubieten.

Sonst könnte dieses Fahrzeugsegment komplett verloren werden. Bratzel: „Der Wettbewerb ist da, und wenn man hier nichts entgegenzusetzen hat, dann verliert man diesen Markt. Volkswagen ist Marktführer in Europa, wenn man das nicht verlieren möchte, muss man hier auch Angebote schaffen.“

Wo Bratzel VW in fünf Jahren sieht und warum er einen Deutschland-Pakt begrüßen würden, wenn es um Fahrzeug-Software geht