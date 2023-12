Braunschweig. Das Brauerei-Unternehmen will sich breiter aufstellen. Dabei soll der Standort Braunschweig eine tragende Rolle spielen.

Die Oettinger Brauerei ist im Umbruch. Das rein familiengeführte Unternehmen mit Stammsitz im bayerischen Oettingen soll sich nach Angaben seines neuen Chefs Stefan Blaschak zu einem breit aufgestellten Getränkehersteller wandeln. Dabei soll der Standort Braunschweig mit seinen 160 Beschäftigten nach Angaben Blaschaks eine tragende Rolle spielen. Als einziger der drei Oettinger-Standorte sei er mit allen Maschinen ausgerüstet, um künftig alle Verpackungsformate produzieren zu können. Das gelte insbesondere für Kunststoffflaschen.

Zwar sagt Blaschak, dass die oben angedeutete neue Strategie ohnehin verfolgt worden wäre. Ein Treiber ist aber, dass der Bierabsatz in Deutschland sinkt. „Ich gehe davon aus, dass der Trend nachhaltig bleibt“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Bis 2026 will das Unternehmen, das an den Standorten Oettingen, Mönchengladbach und Braunschweig etwa 800 Menschen beschäftigt, daher 40 Prozent des Umsatzes mit alkoholfreien und nach Angaben Blaschaks „innovativen“ Getränken erzielen.

Neue Marke für neue Getränke von Oettinger

„Dazu müssen wir den Umsatzanteil verdoppeln“, beschreibt er die Herausforderung. Unter innovativen Getränken verstehe er nicht Rezepturen, die den Durst weiter steigern, sagt er lachend. Gemeint seien dagegen an den Zeitgeist angelehnte Getränke. „Wir greifen Trends auf.“ Welchen konkret, darüber hüllt er sich in Schweigen, um vor Markteinführung nicht zu viel zu verraten. Nur so viel: Dazu würden auch die Entwicklungen im Ausland analysiert.

Oettinger-Chef Stefan Blaschak will das Unternehmen breiter aufstellen. © Oettinger | Oettinger

Für dieses Getränkesegment will Oettinger eine neue Marke gründen: Oe. Sie werde den Getränkemarkt herausfordern, gibt sich Blaschak selbstbewusst. „Ganz gleich, ob alkoholhaltig oder alkoholfrei, ob Dose oder Flasche, ob gebraut, destilliert oder ausgemischt.“

Oettinger ist nach eigenen Angaben in 100 Ländern vertreten

Nach Angaben des Oettinger-Chefs ist das Unternehmen in etwa 100 Ländern aktiv. Bis 2026 soll nach seinen Angaben mit dem Auslandsgeschäft die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet werden. Derzeit sei es ein Drittel. In bedeutenden Ländern wolle Oettinger daher eigene Gesellschaften aufbauen. Das gelte für Märkte, in denen mehr als eine Million Hektoliter Getränke abgesetzt werden – das sind 100 Millionen Liter.

Ein weiteres Ziel: Auch das Geschäft mit den Oettinger-Eigenmarken soll gestärkt werden. Sie sollen ebenfalls ab 2016 die Hälfte des Umsatzes erzielen. Derzeit liege der Anteil noch darunter, sagt Blaschak, ohne konkreter zu werden. Ein neuer Markenauftritt soll helfen, dieses Ziel zu erreichen. Das Unternehmen produziert Getränke nicht nur für den Vertrieb unter eigenem Namen, sondern auch für Marken des Lebensmitteleinzelhandels.

Oettinger will sich breiter aufstellen, profitabler und robuster werden

Die Auffächerung des Geschäftsmodells soll laut Blaschak nicht nur gewährleisten, dass das Unternehmen profitabel bleibt, sondern noch profitabler wird. Das sei wichtig, um robust inKrisen bestehen und weiterhin investieren zu können.

Oettinger gesellt sich zu den Unternehmen, die ankündigen, ihren -Ausstoß verringern zu wollen. Derzeit würden entsprechende Projekte vorbereitet, um die bisherigen Bestrebungen zu verstärken. Konkrete Beispiele nannte Blaschak nicht. „Wir planen noch das Gesamtkonzept.“

Oettinger gründet eigene Akademie für Mitarbeiter-Weiterbildung

Investieren will das Unternehmen nach seinen Angaben in die Weiterentwicklung der Beschäftigten. Dazu werde im ersten Quartal des nächsten Jahres die Oettinger-Akademie gegründet. „Sie bietet angelehnt an die Bedürfnisse zum Beispiel Meisterschulen an oder auch das duale Studium“, sagt Blaschak.

Oettinger zählt sich mit einem Jahresausstoß von rund acht Millionen Hektolitern zu den weltweit 25 größten Brauereien. Das Unternehmen füllt nach eigenen Angaben jährlich zwei Milliarden Flaschen und Dosen mit Bier, Biermix- und Erfrischungsgetränken ab. Oettinger wurde 1731 gegründet und befindet sich seitdem in Familienbesitz. Den Standort Braunschweig, an dem seinerzeit noch das Feldschlößchen-Bier gebraut wurde, übernahm Oettinger 2009 von der Carlsberg-Gruppe.