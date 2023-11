Braunschweig. Die 39 Betriebe der Braunschweiger Innung bezahlen die Bepflanzung von drei Hektar Wald. Die Landesforsten hoffen auf Signalwirkung.

Mehr als 30 Aufforstungsprojekte für den Harz gibt es bereits, schätzt Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Nun kommt ein neues hinzu: Auf drei Hektar soll der „Tischler-Wald“ entstehen, gesponsert mit 10.000 Euro von der Tischler-Innung Braunschweig. „Als Tischler wollen wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten und zudem das Holz für die Zukunft sichern“, erklärt Christian Brosch, Chef des Braunschweiger Betriebs Brosch Haustürmanufaktur und Initiator des Projekts. „Wir haben bei unseren Mitgliedsbetrieben damit offene Türen eingerannt“, berichtet Innungs-Obermeister Matthias Lütje von der Tischlerei Pauli und Körner. „Jeder weiß ja, wie es zurzeit im Harz aussieht“, sagt Lütje.

Projekte wie der „Tischlerwald“ sollen Schule machen

Die Landesforsten hoffen, dass das Beispiel weiter Schule macht. „Das ist auch die Erfahrung der letzten Jahre“, sagt Merker. 30.000 Hektar müssten im Harz aufgeforstet werden, tausende seien es schon. Die Landesforsten entwickeln dort Bergmischwälder, weil die Fichtenbestände durch den Klimawandel und Borkenkäferbefall teilweise vernichtet wurden. Auch die Volksbank Brawo hat mit ihrer United Kids Foundation Geld für die Wiederaufforstung gegeben, der Pharma-Großhändler Richard Kehr hat den „Apotheker-Wald“ initiiert, diese Zeitung den „Zeitungswald“. Das sind nur einige Beispiele, es gibt viele weitere Spender und Projekte.

Unweit von Wolfenbüttel: Nicht nur die Borkenkäfer, sondern auch das Klima setzen den Fichten im Harz zu. © picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Der „Tischlerwald“ entsteht quasi vor der Haustür der Region, westlich der B4 unweit des Radauwasserfalls bei Bad Harzburg. Wachsen sollen dort vorrangig Eichen. Brosch und Lütje nutzen in ihren Betrieben selbst viel Eichenholz, bei Brosch in der Haustürherstellung ist aber auch „Red Grandis“ gefagt, ein Eukalyptus-Baum, der in Plantagen in Uruguay gepflanzt wird. Den Kunden werde Nachhaltigkeit immer wichtiger, berichtet Lütje. Die Kaufentscheidung hänge letztlich aber auch vom Preis ab.

Wald soll weiter wachsen

Mit dem „Tischlerwald“ soll der Fokus auch auf die Ressource Wald gelenkt werden, der Rohstoffe liefert, betont Landesforsten-Präsident Merker. „Eiche ist ein tolles Holz und hat immer einen Wert gehabt“, sagt Merker. Allerdings sind die Bäume erst in rund hundert Jahren erntereif – und gehören dann auch nicht der Innung, sondern den Landesforsten.

Die finanzielle Unterstützung bei der Wiederaufforstung des geschädigten Waldes können die Landesforsten gut gebrauchen. Es geht Merker aber vor allem um den identitätsstiftenden Charakter. „Es ist für uns die Verbindung in die Gesellschaft hinein, das ist das Wichtigere“, sagt der Präsident. Die Betriebe der Innung hoffen derweil, dass ihr Engagement auch bei den Kunden ankommt. „Und dass sie dann auch bei Innungsbetrieben kaufen“, sagt Brosch. Die Tischlereien der Innung können selbst noch weitere Pakete an Zertifikaten kaufen, und eine Urkunde beispielsweise an Kunden weitergeben, die der Tischlerei einen Auftrag gegeben haben. So werde der Wald noch weiter aufgeforstet und „wächst und wächst“, ist die Vision Broschs.