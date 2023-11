Frankfurt/Main. Vor Inflationssignalen aus der Eurozone und den USA im Wochenverlauf herrscht am deutschen Aktienmarkt am Dienstag Zurückhaltung. Der Dax gab im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 15.952,79 Punkte nach. Preisdaten stehen am Mittwoch und Donnerstag auf der Agenda.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,54 Prozent auf 25.973,84 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank um 0,29 Prozent auf 4341,73 Punkte.

Bevor der Energiekonzern RWE mit seinem Kapitalmarkttag in den Blick der Anleger rücken dürfte, galt die Aufmerksamkeit im Dax vor allem Continental. Analyst Romain Gourvil von der Privatbank Berenberg ist für den Autozulieferer zuversichtlicher gestimmt, weshalb er dessen Aktie nun zum Kauf empfiehlt und das Kursziel von 68 auf 83 Euro anhob.

Infineon stiegen noch etwas deutlicher um 1,2 Prozent und waren damit der Favorit. Zum Chiphersteller äußerte sich Jefferies-Analyst Janardan Menon inzwischen optimistisch. Er hob das Papier von „Hold“ auf „Buy“ und das Kursziel von 40 auf 46 Euro. I

Im MDax gewann der Anteilsschein von Freenet 1,0 Prozent, während der von Telefonica Deutschland (O2) sich kaum verändert zeigte. Das „Handelsblatt“ berichtete unter Berufung auf Insider, dass O2 eine weitreichende Partnerschaft mit der Konkurrentin Freenet vorbereite.

