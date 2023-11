Braunschweig. Viele Betriebe sind eigentlich zufrieden. Steigende Kosten, die Erhöhung der Mehrwertsteuer und Personalmangel werfen aber Schatten.

Die Tourismusbranche in Niedersachsen zeigt ein gemischtes Bild: Während die aktuelle Geschäftslage noch überwiegend positiv bewertet wird, blicken die befragten Unternehmen sorgenvoll in die Zukunft. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Umfrage der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN), an der sich rund 500 Betriebe beteiligten.

Rund 53 Prozent der Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie und Campingwirtschaft sowie Reisebüros und Reiseveranstalter bezeichnen ihre aktuelle Situation als gut, doch ein Drittel erwartet eine Verschlechterung der Geschäftslage. „Die aktuelle Situation ist besser als im Vorjahr, als die Energiekosten im bevorstehenden Winter vielen die Sorgenfalten auf die Stirn zeichneten. Doch noch immer werden die gestiegenen Kosten als größtes Risiko für die Geschäftstätigkeit gesehen“, sagte IHKN-Tourismussprecherin Kerstin van der Toorn.

Unternehmen wollen Preise anheben

Fortlaufend steigende Kosten für Energie, Rohstoffe und Lebensmittel belasten das Geschäft. Das gaben 79 Prozent der befragten Unternehmen an. Vor allem die Energiekosten bereiten der Beherbergungsbranche Sorgen. Als herausfordernd werden zudem Arbeitskosten und Personalmangel empfunden. Daher planen nahezu zwei Drittel der Unternehmen, ihre Preise in der nächsten Saison anzuheben.

Besonders die Gastronomie zeigt sich besorgt über die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent zu Jahresbeginn. Während der Pandemie-Jahre war die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf 7 Prozent reduziert worden. Nun hat sich die Koalition im Bund auf die Erhöhung verständigt. Absehbar ist damit, dass die Preise in der Gastronomie weiter steigen.

Personalmangel ist weiterhin eine Herausforderung: Mehr als die Hälfte der Betriebe kämpft damit, offene Stellen zu besetzen. Philipp Cantauw etwa, Geschäftsführer des Reiseunternehmens „Der Schmidt“ in Wolfenbüttel, bestätigte kürzlich gegenüber unserer Zeitung, dass es schwierig sei, neue Fahrer zu finden. Grundsätzlich bezeichneten aber zwei Drittel der befragten Reisebüros und Reiseveranstalter ihre Situation als gut, 5,7 Prozent als schlecht. Die Mehrheit blickt zudem zuversichtlich in die Zukunft.

Im Harz „besorgniserregende Entwicklungen“ erwartet

Wie ist die Situation im Harz? Auch Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, nennt vielfältige Probleme. Sie sagte unserer Zeitung: „Die Tourismusbetriebe stehen vor großen Herausforderungen. Steigende Kosten und höhere Steuern in der Gastronomie schmälern den Gewinn und folglich die Eigenkapitalquoten.“

Wegen des Personalmangels müssten Angebot und Service zurückgefahren werden. Die Inflation und das zurückhaltende Konsumverhalten machten Preiserhöhungen unmöglich, sagt Schmidt. Das belaste die Unternehmen wirtschaftlich enorm und erschwere notwendige Investitionen. Die Verbands-Chefin erklärt: „Diese Entwicklungen sind besorgniserregend und werden langfristige Auswirkungen haben.“