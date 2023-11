Wolfsburg. Management und Betriebsrat müssen überzeugende Argumente finden, um die Menschen mitzunehmen, meint Andreas Schweiger.

Nein, überrascht kann niemand sein. Seit Monaten verdichten sich die Hinweise, dass die Marke VW kriselt – und ein verstärkter Stellenabbau unausweichlich wird. Nun haben Markenchef Thomas Schäfer und Personalchef Gunnar Kilian die Dringlichkeit des Themas nochmals unterstrichen. Zur Erinnerung: Als der damalige Konzernchef Herbert Diess vor gut zwei Jahren darauf hinwies, dass die Transformation bei VW 30.000 Arbeitsplätze kosten könnte, brannte in Wolfsburg noch die Hütte. So ändern sich die Zeiten.

Konkrete Zahlen zum Stellenabbau liegen (noch) nicht auf dem Tisch. Kilian hat aber angekündigt, Altersteilzeit und Ruhestandsregelungen maximal nutzen zu wollen. Es wird also zur Sache gehen.

Wichtig in diesem Prozess ist nicht nur, die richtige Zahl der abzubauenden Arbeitsplätze zu bestimmen. Zugleich müssen Management und Betriebsrat Verantwortung übernehmen und überzeugende Argumente finden, um die Menschen mitzunehmen. Dabei geht es nicht nur um den VW-Betriebsfrieden, sondern um das ohne sehr angespannte gesamtgesellschaftliche Klima.

Denn die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die Rendite der Marke VW zwar sinkt und die Auftragsbücher schmaler werden. Sie fällt aber auch in eine Zeit, in der die Marke VW immer noch Gewinn erwirtschaftet und die VW-Aktionäre satte Dividenden einstreichen. Zu verstehen, dass der Überschuss aus der Vergangenheit resultiert, die Belegschaftsgröße aber mit Kosten der Gegenwart und vor allem Zukunft zu tun hat, ist kein Selbstläufer.