Wolfsburg. VW-Chef Schäfer warnt vor einem „knallharten“ Jahr. Der Wolfsburger Autobauer will nun unter anderem Altersteilzeit massiv nutzen.

Die Marke VW wird um einen deutlichen Stellenabbau nicht herumkommen. Das verdeutlichten Thomas Schäfer, Chef der Konzern-Kernmarke, und Personalvorstand Gunnar Kilian am Montag auf der Vertrauensleute-Vollversammlung der IG Metall in Wolfsburg. Altersteilzeit und Ruhestandsregelungen müssten „massiv“ genutzt werden. Über die Veranstaltung wurden die Beschäftigten im Intranet informiert, der Beitrag liegt unserer Zeitung vor.

„Die Situation ist sehr kritisch. Viele Märkte sind massiv unter Druck, unsere Auftragseingänge, besonders bei den Elektroautos, liegen unter unseren ambitionierten Erwartungen. Es gibt keinen Grund zur Entwarnung: Auch 2024 wird ein knallhartes Jahr für die gesamte Autoindustrie und für die Marke VW“, sagte Schäfer. Daher soll die Marke VW ihre Kosten bis 2016 um zehn Milliarden Euro senken.

VW: Auftragseingänge unter den Erwartungen

Die Rendite zu mager, die Kosten zu hoch, schleppende Auftragseingänge. Die Marke VW ist nach Angaben Schäfers nicht mehr wettbewerbsfähig. „Wir sind in der Verwaltung zu teuer, in den Werken nicht produktiv genug und liegen bei den Kosten deutlich über dem Wettbewerb. Deshalb erzielen wir mit unseren Autos zu wenig Gewinn, um den Wandel und unsere Zukunft aus eigener Kraft zu finanzieren. Andere Hersteller würden in so einer Situation Werke schließen“, sagte er.

Diesen Weg wolle VW nicht gehen, stattdessen voll auf das neue Kostensenkungsprogramm setzen. Schäfer: „Ein ,Weiter so‘ wird nicht ausreichen, ohne spürbare Einschnitte geht es nicht. Wir müssen ran an die kritischen Themen, auch beim Personal. Ohne Beitrag der gesamten Belegschaft, inklusive des Managements, wird es nicht funktionieren.“

VW-Personalvorstand: Wir müssen mit weniger Leuten auskommen

Personalvorstand Kilian verwies auf den hohen Investitionsbedarf, den unter anderem der Umbau zur E-Mobilität erfordere. „Wir müssen unsere Kosten senken und mit weniger Personal auskommen, um ein zukunftsfester Arbeitgeber zu bleiben. Ja, ich meine ganz konkret, dass wir dazu kommen müssen, an vielen Ecken mit weniger Leuten auszukommen“, sagte Kilian.

Der Einstellungsstopp und der erschwerte Zugang zur Entgeltgruppe Tarif Plus seien erste Schritte, um Kosten zu drücken. Kilian: „Das allein reicht aber nicht. Wir müssen die demografische Kurve konsequent als Vorteil begreifen, Altersteilzeit und Ruhestandsregelungen in den kommenden Jahren maximal nutzen.“ Und weiter: „Wenn wir die Marke VW zukunftsfest machen wollen, dann müssen wir auch beim Personaleinsatz effizienter werden und über die Frage der Arbeitskosten intern offen sprechen und Lösungen finden. Nur so können wir die Beschäftigung langfristig sichern.“

Zitiert wird auch Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Sie verwies auf „rote Linien“, die nicht überschritten werden dürften. Dazu zählte das Einhalten der Tarifverträge und die Beschäftigungssicherung bis 2029. Zudem forderte sie unter anderem eine bessere Konzernsteuerung und Zusammenarbeit der Marken.