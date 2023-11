Braunschweig. Krise bei Signa-Konzern löst Unruhe vor dem Weihnachtsgeschäft aus. Wie Innenstadt-Kaufleute jetzt reagieren.

Angesichts der Turbulenzen rund um die Signa-Gruppe, zu der auch Galeria Karstadt Kaufhof gehört, herrscht große Unsicherheit darüber, ob auch das in diesem Jahr erst in letzter Minute gerettete Galeria-Haus in der Braunschweiger Schuhstraße davon betroffen sein könnte. Hierfür gebe es derzeit keine Anhaltspunkte, die Situation müsse jedoch sorgfältig beobachtet werden, sagte Olaf Jaeschke von der Vertretung der Braunschweiger Innenstadtkaufleute unserer Zeitung.

Am Wochenende hatten Presseberichte für neues Aufsehen gesorgt. Laut „Süddeutscher Zeitung“ bereite sich Galeria Karstadt Kaufhof auf eine mögliche Insolvenz des Mutterkonzerns Signa Holding und der deutschen Tochtergesellschaften vor. Auch hier werde, so die Zeitung, sorgfältig beobachtet, wie sich die Lage entwickele.

Das Braunschweiger Karstadt-Haus stand bereits auf der Schließungsliste

Mit Galeria in der Innenstadt, das die Fußgängerzone dominiert, hatte auch das letzte verbliebene Braunschweiger Karstadt-Haus bereits auf der Schließungsliste gestanden. Eigentümer Volksbank-Brawo hatte dies im April im letzten Moment nach zähen Verhandlungen noch abwenden können. Beide Seiten einigten sich, jeweils Millionen in das Haus zu investieren. Nun steigt die Sorge angesichts der neuerlichen Entwicklung.

Das bestätigt Olaf Jaeschke, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Innenstadt, doch er warnt: „Niemand weiß derzeit etwas. In der Vorweihnachtszeit finde ich es schwierig, hier Unruhe zu schaffen.“ Jaeschke: „Alles, was man zu diesem Zeitpunkt an Thesen in den Raum bringt, kann nur falsch sein. Jetzt geht es auch darum, wo immer es geht, positive Signale zu setzen.“

Die wirtschaftlichen Probleme der Signa-Gruppe können sich auf die Karstadt-Häuser auswirken

„Die wirtschaftlichen Probleme der Signa-Gruppe haben natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Warenhäuser“, erklärt Gerrit Heinemann, Professor für Handel der Hochschule Niederrhein, gegenüber unserer Zeitung. Signa hatte 200 Millionen Euro für die Sanierung der Warenhauskette zugesagt. Davon seien aber offensichtlich erst rund 20 Millionen Euro geflossen.

Der Einzelhandelsexperte hält es angesichts der finanziellen Lage für unwahrscheinlich, dass der Rest noch „eingeschossen“ werde. Wegen des Weihnachtsgeschäfts sei bei den Warenhäusern zwar noch kein Liquiditätsproblem offenkundig – „der Bumerang wird Anfang des Jahres 2024 kommen“. Damit stünden die Warenhäuser – auch jenes in Braunschweig – wieder auf der Kippe. „Ein Herunterkaufen von der Schließungsliste ist alles andere als eine Rettung“, so Heinemann.

Bei der Signa-Tochter Galeria Karstadt Kaufhof könne man fast von einer „Insolvenzkaskade“ sprechen. Es müsse nun tatsächlich abgewartet werden, erklärt Heinemann, was der Signa-Sanierungsbeauftragte Arndt Geiwitz priorisiere – also, ob er die Warenhauskette oder die Signa-Gruppe mit ihren zahlreichen Immobilienprojekten im Sanierungsprozess stärker gewichte. Bei ersterem gebe es noch eine Chance für das Warenhaus.