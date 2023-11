Braunschweig. Frauen arbeiten selten in technischen Berufen. Damit befasst sich die Jahrestagung des Deutschen Ingenieurinnenbundes in Braunschweig.

Das aktuelle Megathema Energie steht diesen Samstag im Mittelpunkt der Jahrestagung des Deutschen Ingenieurinnenbundes (DIB) in Braunschweig. Unter dem Motto „Was uns bewegt – Energie“ diskutieren mehr als 110 Ingenieurinnen aus ganz Deutschland. Die Referentinnen kommen aus Politik und Wissenschaft.

Helga Hansen, Leiterin der DIB-Regionalgruppe Braunschweig, sagt: „Unsere Treffen bieten immer eine einzigartige Chance zum Netzwerken. Als Ingenieurin oder Frau in anderen technischen Berufen ist man auch heute manchmal noch recht allein. An diesem Wochenende ist es genau umgekehrt, und man ist eine von vielen Ingenieurinnen.“

Der DIB veranstaltet seit 1986 Fachtagungen zur Weiterbildung und Vernetzung seiner Mitglieder und interessierten Frauen. Dieses Jahr ist Braunschweig erstmals Gastgeber.

Solmaz Nadiri, Maschinenbauingenieurin, kam 2019 als Doktorandin an die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und forscht dort seit Mai zu nachhaltigen Kraftstoffen und deren Verbrennungsprozessen. © Privat | Privat

Vor der Veranstaltung sprachen wir mit Dr. Solmaz Nadiri, eine 35-jährige Maschinenbau-Ingenieurin aus dem Iran. Sie erläutert, wie Netzwerke entscheidend zur Unterstützung und Förderung junger Frauen in technischen Fachrichtungen beitragen.

Frau Nadiri, Sie haben das Netzwerk Frauen in Metrologie und Energieforschung im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Was waren Ihre Beweggründe dafür, und warum sind Frauennetzwerke auch im Jahr 2023 noch notwendig?

Die Gründung solcher Netzwerke ist entscheidend. Die Bereiche Metrologie und Energieforschung sind traditionell männerdominiert, und es kann für junge Frauen herausfordernd sein, ihren eigenen Weg in diesen Feldern zu finden. Im vergangenen Jahr haben wir beispielsweise die Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig, Professorin Angela Ittel, eingeladen. Ihr Vortrag war ein sehr inspirierendes Beispiel. Sie hat uns gezeigt, wie sie es geschafft hat, eine erfolgreiche berufliche Laufbahn aufzubauen, während sie gleichzeitig zwei Kinder großzog. Solche Vorbilder sind enorm wichtig für junge Wissenschaftlerinnen, und das gilt auch im Jahr 2023.

Was war ihr persönlicher Antrieb, sich für den Ingenieursberuf zu entscheiden?

Ich habe mich schon als junges Mädchen für Technik interessiert. Später wollte ich beweisen, dass ich genauso kompetent und fähig bin wie meine männlichen Kollegen.

Als Expertin in einem technischen Berufsfeld: Wie sehen Sie den aktuellen Frauenanteil in der Ingenieursbranche und welche Entwicklungen würden Sie sich in den nächsten Jahren wünschen?

Der aktuelle Frauenanteil in der Ingenieursbranche ist enttäuschend niedrig. Auch bei der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) sehen wir, dass sich nur wenige Frauen auf offene Stellen bewerben. Ich wünsche mir Änderungen im Bildungssystem, um Mädchen schon früh für technische Berufe zu begeistern. Ingenieurwesen ist keine Zauberei, das ausschließlich Männern vorbehalten ist. Die Statistik zeigt, dass die Anzahl der Frauen im Bachelorstudiengang Ingenieurwesen im Vergleich noch hoch ist, aber im Masterstudiengang und weiter in der wissenschaftlichen Laufbahn, zum Beispiel bei weiblichen Professuren, dramatisch abnimmt. Es ist jedes Mal enttäuschend, auf Konferenzen zu sein und festzustellen, dass dort kaum Frauen vertreten sind. Für die nächsten Jahre erhoffe ich mir eine positive Trendwende. Daher ist unsere Netzwerkarbeit auch so wichtig.

Gibt es Menschen, die Sie als Vorbilder betrachten oder an denen Sie sich orientieren? Können Sie uns erzählen, wer diese sind und welchen Einfluss sie auf Ihren beruflichen Weg hatten?

Um ehrlich zu sein, hatte ich kein spezifisches weibliches Vorbild. Ich bewundere zwar berühmte Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel die iranische Mathematikerin Maryam Mirzakhani und natürlich Marie Curie, aber ich orientiere mich nicht an einer bestimmten Person. Im Gegenteil, in meinem Fachgebiet lerne ich von den Erfahrungen und dem Wissen von allen – egal ob Mann oder Frau. Mein Vorgesetzter, Professor Ravi Xavier Fernandes, ist beispielsweise jemand, den ich sehr schätze; ich betrachte ihn als einen überzeugten Verfechter des Feminismus. (lacht)

Was würden Sie jungen Mädchen, die Interesse an technischen Berufen haben, mit auf den Weg geben wollen?

Glaub‘ an dich und vertraue dir selbst. Lass dich durch Herausforderungen nicht entmutigen. Technische Berufe bieten ein großes Entwicklungspotenzial. Suche dir Mentorinnen und Mentoren und baue dir ein unterstützendes Netzwerk auf.

Die Tagung:

Wann:

Samstag, 25. November, von 9 bis 18 Uhr

Wo: CVJM Hotel am Wollmarkt, Wollmarkt 9, 38100 Braunschweig

Preis: Gast 60 Euro, ermäßigt 30 Euro, DIB-Mitglied frei

Brigitte Hartung