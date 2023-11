Braunschweig. Der Braunschweiger Siemens-Manager Andre Rodenbeck warnt davor, die Bahn nach dem brisanten Haushalts-Urteil nun hinten anzustellen.

Klimafreundliche Mobilität per Bahn ist ein wichtiger Teil der Klimaschutzstrategie der Bundesregierung. Im Interview erklärt der Braunschweiger Andre Rodenbeck, Chef für den Bereich Schienen-Infrastruktur bei Siemens Mobility, warum Planungsverfahren beschleunigt werden müssen und das Unternehmen weiter in Braunschweig investieren will. Am Standort hat Siemens gerade erst sein 150-jähriges Bestehen gefeiert.

Herr Rodenbeck, Verkehrsminister Volker Wissing fürchtet nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds eine 25-Milliarden-Sanierungslücke für die Bahn. Was bedeutet das für die Bahnindustrie?

Das ist schwer abzuschätzen. Wir werben als Bahnindustrie und als Siemens Mobility sehr dafür, dass das System Bahn nun nicht hinten herunterfällt. Die Notwendigkeit zur Sanierung und Investition ist weiterhin da. Die aktuellen Pünktlichkeitsquoten der Bahn machen den Bedarf offensichtlich. Die Industrie steht in den Startlöchern und braucht jetzt Planungssicherheit, um zu investieren.

Die Planungssicherheit ist nun nicht vorhanden – bis wann brauchen Sie sie?

So schnell wie sinnvoll möglich. Mein Eindruck vom Digitalisierungsgipfel der Bundesregierung vor wenigen Tagen in Berlin mit Verkehrsminister Wissing, Wirtschaftsminister Habeck und Bundeskanzler Scholz war, dass jedem die Dringlichkeit bewusst ist.

Christian Lindner (rechts, FDP), Bundesminister der Finanzen, Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte, SPD) und Robert Habeck (links, Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, stehen nach einem Urteil vor einem Milliardenloch im Bundeshaushalt. Bei dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe geht es um Geld, das als Corona-Kredit bewilligt worden war, aber nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden sollte. Dies erklärten die Richter für verfassungswidrig. Zugleich entschieden sie, der Staat dürfe sich Notlagenkredite nicht für spätere Jahre auf Vorrat zurücklegen. Deshalb sind weitere Milliardensummen für Zukunftsvorhaben gefährdet. © dpa | Kay Nietfeld

Kalkulieren Sie dennoch schon neu?

Dafür ist es zu frisch. Wir werden jetzt noch einige Tage abwarten müssen.

Sie sagten, die Industrie steht in den Startlöchern. Können Sie uns einen Überblick geben, welches Aufgabenpaket vor Ihnen liegt?

Wir haben in Deutschland mehr als 35.000 Kilometer Schiene, aber manche Technologien reichen noch zurück bis in die Kaiserzeit. Im Vergleich zu anderen Ländern ist der Bahnbetrieb in Deutschland komplex. Wir haben Mischverkehr mit Personen- und Güterverkehr, schnell und langsam fahrenden Zügen. Alles, was es an komplexen Situationen gibt, haben wir auf dem deutschen Schienennetz. Die anstehende Technologisierung ist wie eine Operation am offenen Herzen, die Siemens Mobility und die Industrie minimalinvasiv durchführen müssen. Dennoch stehe ich dahinter, dass die Hochleistungskorridore wie etwa die Ried-Bahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim dafür für sechs Monate gesperrt werden. Das ist am erfolgversprechendsten, um das marode Schienennetz möglichst schnell auf einen Stand zu bringen, der das Bahnfahren für Passagiere auch wieder angenehmer macht. Das Flächennetz muss parallel auch Stück für Stück modernisiert werden. Außerdem müssen wir auch noch die europäischen Korridore mit ECTS ausstatten, also einem einheitlichen System, mit dem wir Züge beeinflussen und kontrollieren können.

Zur Person Andre Rodenbeck ist seit 2003 in verschiedenen Positionen bei Siemens beschäftigt, seit 2019 ist er Chef von Siemens Rail Infrastructure bei der Siemens Mobility GmbH mit Sitz in München. Außerdem sitzt Rodenbeck als Präsident dem Verband der Bahnindustrie (VDB) vor. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur studierte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Er ist gebürtiger Schleswig-Holsteiner und lebt nun mit seiner Familie in der „Löwenstadt“.

Laut Koalitionsvertrag sollen 75 Prozent der Schienen in Deutschland bis 2030 elektrifiziert sein. Im April erklärten Sie, das Tempo müsste verdoppelt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Wie ist der Stand heute?

Nicht besser. Das Thema Elektrifizierung ist noch nicht weit oben auf der politischen Agenda. Ein Hemmnis sind auch rechtliche Rahmenbedingungen. Der Bundestag hat aber ein Gesetz zur Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren beschlossen – davon bin ich ein großer Fan. So ein Verfahren kann aktuell Jahre dauern. Mit einem sogenannten Schnellläufer-Projekt haben wir 2022 aber gezeigt, dass wir Projekte, die normalerweise fünf Jahre dauern, auch in anderthalb Jahren abwickeln und in Betrieb nehmen können.

Haben die Behörden einfach schneller gearbeitet?

Es gab einen gewissen Pragmatismus auf allen Seiten – Deutsche Bahn, Eisenbahn-Bundesamt, die Industrie als Lieferant. Das bedeutet zum Beispiel elektronische Planung, beschleunigte Genehmigungen oder zügige Umweltprüfungen. Wir haben gezeigt, es kann schneller gehen, wenn man denn möchte.

Wann rechnen Sie mit einem voll digitalisierten Schienensystem in Deutschland?

Im Bundeshaushalt bekommt die Schiene zum ersten Mal mehr Geld als die Straße. Das ist eine sehr gute Nachricht. Die Bundesregierung will für die Jahre 2024 bis 2027 zudem zusätzlich zum Haushalt 39,5 Milliarden Euro für die Schiene bereitstellen, unter anderem aus dem Klima- und Transformationsfonds und durch eine Eigenkapitalerhöhung der Deutschen Bahn. Wenn das so käme, hätten wir das Ruder herumgedreht. Das Ministerium hat einmal 2040 als Ziel ausgegeben.

An einer Haltestelle sind Bagger bei Gleisbauarbeiten eingesetzt. Andre Rodenbeck unterstützt die Vorhaben, das marode deutsche Schienennetz möglichst schnell zu modernisieren – auch wenn damit monatelange Sperrzeiten mit Schienenersatzverkehr einhergehen. © dpa | Martin Gerten

Ist es für Sie als langjähriger Bahnmanager eine gewisse Befriedigung, dass die Schiene im Haushalt gegenüber dem Auto erstmals priorisiert wird?

Für die Passagiere ist es wichtig, dass alle Verkehrsträger miteinander interagieren und harmonieren. Deshalb ist es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Aber ich freue mich natürlich, dass die Bahn stärker priorisiert wird als in der Vergangenheit.

Die Fahrgastzahlen sollen sich in den nächsten Jahren verdoppeln. Wie kann das gelingen? Auf manchen Bahnfahrten reist es sich bisher eher sehr beengt.

Deshalb kauft die Deutsche Bahn zum einen neue Züge, wir brauchen einfach mehr Fahrzeuge auf der Schiene. Und durch die Digitalisierung der Schieneninfrastruktur bekommen wir 30 Prozent mehr Kapazität – ohne Neubau.

Ist dieser oft dargestellte Effizienzgewinn ein Super-Best-Case-Szenario oder realistisch?

Es ist tatsächlich noch viel Effizienz herauszuholen. Bislang haben wir wenige Strecken mit dem EU-Standard ETCS, der engere Zeitpläne und mehr Fahrzeuge auf den Schienen ermöglicht. Eine der Strecken ist Berlin-München, die Sie mit dem Zug schneller zurücklegen, als mit dem Flugzeug. In Kopenhagen fährt die S-Bahn vollautomatisiert im 90-Sekunden-Takt vom S-Bahnhof. In London fahren Regionalzüge mithilfe von Digitalisierung im Zweiminuten-Takt.

Aber ein Kopfbahnhof beispielsweise ist sicherlich nicht so effizient zu nutzen, wie normale Bahnhöfe. Es kommt also auch auf weitere Parameter an, nicht nur auf ETCS. Dennoch können wir damit deutlich mehr Kapazität in das Netz bringen.

Ein Blick in die Fertigung des Siemens-Standorts in Braunschweig. © FMN | Bernward Comes

Welche Rolle spielt der Braunschweiger Siemens-Standort bei der Modernisierung der Bahn?

Von Braunschweig aus bedienen wir Länder der ganzen Welt mit modernen Technologien, von Österreich bis Saudi-Arabien. Aber wir fertigen in Braunschweig auch noch Technik, die 1950 entwickelt wurde. Wir haben am Standort die gesamte Bandbreite. Neben dem Werk haben wir auch Forschung und Entwicklung, globale Projektabwicklung, Akquisition, Service und Wartung – wir bilden die ganze Wertschöpfungskette mit rund 4000 Beschäftigten ab. Wir sind in der Region ein großer Arbeitgeber.

Wie stark belastet Siemens der Fachkräftemangel?

Wir haben dieses Jahr 130 Menschen in Braunschweig eingestellt und 54 neue Azubis bekommen. Dennoch müssen wir es als Industrie schaffen, mehr Menschen für das System Bahn zu begeistern. Der Vorteil in Braunschweig ist, dass wir ein riesiges und interessantes Projektportfolio haben – heute arbeitet man für Buenos Aires, morgen für Sydney in Australien. Die Hochschulen in der Region sind für uns bei der Fachkräftegewinnung übrigens unglaublich wichtig.

Wir haben aber Probleme, in der Fertigung Fachkräfte zu finden, genauso fehlt im Monteurbereich der Nachwuchs. Das sind in der Regel Arbeiten, bei denen Menschen von Freitagnacht bis montagmorgens herausgehen, um an der Strecke zu arbeiten. Dafür Menschen zu begeistern, wird immer schwieriger. Deswegen investieren wir viel in die eigene Ausbildung.

Investieren Sie auch am Standort?

Wir haben den Standort in den 150 Jahren seines Bestehens immer wieder erneuert. Allein in den letzten fünf Jahren haben wir in Braunschweig rund 60 Millionen Euro investiert. Und wir wollen künftig weiter investieren, zum Beispiel in neue Prüfautomaten, Maschinen und neue Fertigungslinien, wenn die „Digitale Schiene“ des Bundes kommt.