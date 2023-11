Wolfsburg. Mehr Macht für VW-China ist folgerichtig, könnte aber zu einer Bedrohung der heimischen Standorte werden, meint Andreas Schweiger.

Kein Markt ist für VW so wichtig wie China. Ausgerechnet dort läuft es aber nicht mehr rund. Daher ist ein Update der VW-China-Strategie folgerichtig. Die Konsequenz: Das China-Geschäft wird noch mehr abgekoppelt von Wolfsburg. In China soll für China entwickelt und produziert werden. Der Vorteil: Mit der neuen Strategie kann VW passgenauere Produkte in kürzerer Zeit anbieten. Das sind gute Voraussetzungen im Kampf um Marktanteile.

Dagegen sind die Langfristfolgen kaum abzusehen. Klar ist: China wird selbstbewusster. Durch die Abkopplung des China-Geschäfts von Wolfsburg dürfte auch in der neuen chinesischen VW-Zentrale Hefei das Selbstbewusstsein zunehmen. Perspektivisch könnte das die Führung des ohnehin verschachtelten Konzerns erheblich erschweren. Zudem bekommen die Wolfsburger Entwickler ungemütliche Konkurrenz. Und es naht der Tag, an dem billige VW-Stromer aus China den deutschen und europäischen Markt fluten – und die hiesigen Werke gefährden.