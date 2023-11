Braunschweig. Sie kommen aus dem Werk Gifhorn, das bis Ende 2027 geschlossen werden soll. Siemens: Die Bahnindustrie sucht Arbeitskräfte.

Der Siemens-Standort Braunschweig feiert Donnerstag sein 150-jähriges Bestehen. Zu diesem Jubiläum gab es nicht nur viele Glückwünsche und Grußnoten, sondern auch handfeste Nachrichten. Eine für unsere Region sehr wichtige: Das auf Bahnautomatisierung spezialisierte Unternehmen will bis zu 100 Beschäftigte übernehmen. Sie kommen aus dem Conti-Werk Gifhorn, das bis Ende 2027 geschlossen werden soll.

Siemens und der Zulieferer Conti hätten dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Siemens mit. Seit Juli ist das Aus des Conti-Werks beschlossen. In Gifhorn fertigt das Unternehmen Komponenten für Bremsen und Fahrwerke. Die Schließung wird damit begründet, dass das Werk mit Blick auf dessen Kosten nicht mehr wettbewerbsfähig sei.

Siemens Braunschweig sucht weiter Fachkräfte

Der Siemens-Standort Braunschweig ist dagegen nach Unternehmensangaben von einem nachhaltigen Wachstum geprägt. Siemens hat in den vergangenen Jahren viel Personal aufgebaut. Der internationale Bedarf an Bahnautomatisierung ist groß. Die Bahnindustrie insgesamt befinde sich in einem großen Aufschwung.

Andre Rodenbeck, Chef für den Bereich Schienen-Infrastruktur bei Siemens, bestägte, dass der Fachkräftebedarf groß sei. Er begrüße daher die Vereinbarung mit Conti. „Dies ist eine Win-win-Situation für beide Unternehmen, aber vor allem für die Menschen in dieser Region.“ Conti-Personalvorständin Ariane Reinhardt sagte: „Die tiefgreifenden Veränderungen in allen Industrien lassen sich nur gemeinsam bewältigen.“ Daher freue sie sich, dass die Conti-Beschäftigten bei Siemens eine neue Perspektive erhielten.