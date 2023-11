Braunschweig. Studierende beklagen Ausfall von Lehrveranstaltungen. Acht Verkehrsverbände fordern von Präsidium Sicherstellen der Ingenieursausbildung.

In einem Brandbrief an Professorin Angela Ittel, Präsidentin der TU Braunschweig, fordern acht Bahnverbände die „langfristige Absicherung“ des Eisenbahnlehrstuhls in Braunschweig. Sie reagieren damit auch auf den Hilferuf aus der Studentenschaft der TU Braunschweig, die gegenüber unserer Zeitung den massiven Ausfall von Lehrveranstaltungen beklagte. Der Grund: Die Nichtbesetzung des Lehrstuhls für Planung und Betrieb öffentlicher Verkehrssysteme, nachdem der zuständige Professor in den Ruhestand gegangen ist. Nach Informationen unserer Zeitung gab es zwei Berufungsverfahren, aus denen aber kein Nachfolger für den ausgeschiedenen Lehrstuhlinhaber hervorgegangen ist. Die TU Braunschweig sicherte gegenüber unserer Zeitung zu, das Forschungsfeld auszubauen und den Lehrstuhl nachzubesetzen.

In dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „Als Vertreter:innen der bundesweit agierenden Eisenbahnverbände appellieren wir an Sie, sich für die langfristige Absicherung des Eisenbahnlehrstuhls in Braunschweig einzusetzen und Ihre Entscheidung zur Einstellung des Berufungsverfahrens neu zu bewerten.“ Gemeint ist das Verfahren zur Neubesetzung des Lehrstuhls.

Verbände: Studierenden der TU Braunschweig fehlt die Perspektive

Die unterzeichnenden Verbände argumentieren, dass die Bundespolitik ihre Investitionen in die Eisenbahn erhöhe, damit mehr Menschen und Güter auf der Schiene transportiert werden könnten. „Dies wird nur mit mehr gut ausgebildeten Eisenbahningenieur:innen gelingen. Bereits heute, durch den Wegfall der Lehrtätigkeiten an Ihrer Hochschule, fehlt den aktuellen und auch künftigen Studierenden die Perspektive, sich in diesem zukunftsweisenden Berufsfeld einzusetzen. Diese Entwicklung steht den politischen Zielen diametral entgegen“, schreiben die Verbände.

Und weiter: „Das Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb an der TU Braunschweig zeichnet sich seit vielen Jahren durch seine praxisnahe Ausbildung aus. Nicht nur die Studierenden profitieren von der Nähe zur Industrie, sondern die gesamte Wirtschaftsregion erhält Unterstützung durch enge Beziehungen zur aktuellen Forschung.“

Bahnbranche sucht Fachkräfte

Das Studium sei der beste Zeitpunkt, um Projekterfahrungen zu sammeln und Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen. „All dies befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt in Braunschweig in der Warteposition, wodurch nicht nur den Studierenden Planungssicherheit fehlt“, heißt es in dem Brief.

Die Absender betonen, dass es in Deutschland verhältnismäßig wenige Hochschulprofessoren für das Eisenbahnwesen gebe, und diese seien auf nur wenige Hochschulstandorte konzentriert. „Die Zahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit Eisenbahnfachkenntnissen bewegt sich dementsprechend auf einem eher niedrigen Niveau. Der Bedarf an akademischen Fachkräften wird derzeit in hohem Maß durch Absolventinnen und Absolventen ohne eisenbahnspezifische Fachkenntnisse gedeckt. Es zeichnen sich gravierende Engpässe bei der Besetzung akademischer Stellen im Sektor ab, die sich zukünftig noch verschärfen werden“, heißt es weiter.

Acht Verbände unterzeichneten Schreiben an die TU Braunschweig

Abschließend schreiben die Absender: „Statt eines Abbaus ist eine Verstetigung und der Ausbau der personellen und technischen Ausstattung der im Eisenbahnwesen angesiedelten Professuren dringend geboten. Die Studierenden benötigen eine sichere und verlässliche Ausbildung und unsere Mitgliedsunternehmen eine Forschungseinrichtung mit langfristiger Perspektive, die den aktuellen Bedarf in und über die Wirtschaftsregion Braunschweig hinaus abbildet.“

Unterzeichner sind die Allianz pro Schiene, der Bundesverband Schienen-Nahverkehr, der Fahrgastverband Pro Bahn, das Deutsche Verkehrsforum, der Verband der Bahnindustrie Deutschland, der Verband Die Güterbahnen, das Bündnis für fairen Wettbewerb im Schienenpersonenverkehr und der Verband der Güterwagenhalter in Deutschland.

TU Braunschweig: Professur auf lange Sicht gesichert

Die TU Braunschweig betonte gegenüber unserer Zeitung: „Die Professur im Institut für Verkehrswesen, Eisenbahnbau und -betrieb ist auf lange Sicht gesichert. Die Leitung der TU Braunschweig setzt sich intensiv dafür ein, die Professur so zu besetzen, dass dieses Forschungsfeld an der Universität nachhaltig ausgebaut wird.“ Das Ziel sei, „die langfristige und nachhaltige Existenz der Professur mit Blick auf die strategische Entwicklung des Forschungsfelds und der TU Braunschweig zu gewährleisten“.

Das Lehrangebot werde aber erst im Sommersemester des nächsten Jahres wieder vollständig angeboten werden. Die Gespräche mit der entsprechenden Fakultät über ein Berufungsverfahren hätten bereits begonnen. Genaue Gründe, warum die bisherigen Berufungsverfahren gescheitert sind, nannte die TU nicht. „Die TU Braunschweig ist verpflichtet, den formalen Kriterien von Berufungen zu entsprechen. Weitere Informationen hierzu obliegen dem Datenschutz.“

Allianz pro Schiene: Branche sucht 30.000 Ingenieure

Gegenüber unserer Zeitung betonte Dirk Flege, Geschäftsführer des Verbands Allianz pro Schiene, dass der Handlungsdruck groß sei. „Allein bis zum Jahr 2030 werden um die 30.000 Eisenbahningenieurinnen und Eisenbahningenieure in Deutschland gesucht.“ Perspektivisch werde der Bedarf noch deutlich größer, denn die Zahl der Arbeitsplätze in der Schienenbranche wachse. Flege: „Leider haben wir schon jetzt einen Mangel an akademischen Bildungswegen für Bahnberufe. Deshalb ist auch eine Hängepartie wie an der TU Braunschweig so problematisch, weil sie die Unsicherheit bei potenziellen Fachkräften vergrößert und den Mangel an qualifiziertem Personal nur weiter verschärft.“

In sozialen Netzwerken wird die Entwicklung an der TU Braunschweig lebhaft diskutiert. Etwa im Berufs- und Geschäfts-Netzwerk Linked-In. Dort wird von Studierenden, aber auch Branchenvertretern viel Kritik an der TU geübt. So heißt es etwa: „Es ist schon erschreckend, dass die TU Braunschweig es über vier Jahre und zwei Berufungsverfahren nicht schafft, den Lehrstuhl für Eisenbahnwesen neu zu besetzen. Man könnte auch sagen, ein Armutszeugnis für die Leitung der TU.“

Lebhafte Diskussion auf Linked-In

Ein anderer User schreibt: „Unfassbar bei dem herrschenden Fachkräftemangel in Deutschland.“ Und noch ein anderer meint: „Braunschweig ist eine technische Uni und war bisher stark im Eisenbahnwesen. Das Hochschulpräsidium riskiert hier durch Fehlentscheidungen bzw. fehlende Entscheidungen, dass dieser Ruf Schaden nimmt.“ Andere sprechen von einer „beklemmenden Fehlentwicklung“. „Uns fehlen ohnehin schon Studierende und Absolventen im Eisenbahnwesen – und nun werden nach und nach die Lehrstühle faktisch abgeschafft.“ Ein weiterer Kommentar: „Es ist ein Skandal, und wirklich nicht anders in Worte zu fassen.“

Andere verweisen auf Alternativangebote an Fachhochschulen. Ein Indiz dafür, dass nicht nur Unternehmen um Fachkräfte ringen, sondern Hochschulen inzwischen auch um Studentinnen und Studenten. Nur vereinzelt wird Verständnis gezeigt für die Entwicklung an der TU Braunschweig. So verweist ein Kommentator auf fehlende Bewerber für offene Professorenstellen. Dieser Mangel sorge ebenfalls für Verzögerungen. Abzuwarten bleibt, ob sich das Stimmungsbild nach der Ankündigung der TU, den Lehrstuhl nachzubesetzen, ändern wird.