Braunschweig. Anissa Brinkhoff hat sich zur Aufgabe gemacht, über Finanzthemen aufzuklären. Ein Interview mit Tipps - vor allem für junge Leute.

Nach der Schule, in der Ausbildung oder spätestens nach dem Studium geht es los: Das Thema Finanzen wird immer wichtiger. „Am besten starten Sie schon jetzt mit Ihrer Altersvorsorge“, diesen Satz hören Berufseinsteiger oft. Warum es nicht schlimm ist, keine Ahnung zu haben, was Finanz-Basics sind und wie viel Geld man sich beiseitelegen sollte, verrät Anissa Brinkhoff.

Sie ist Journalistin, beschäftigt sich seit 2018 mit Karriere- und Finanzthemen und ist Host im Podcast „Finance & Feelings“, wo sie mit Gästen über die Themen wie Gehaltsverhandlungen, Krypto-Währungen oder finanzielles Selbstbewusstsein spricht. Mittlerweile kennt sich die 34-Jährige in der Finanzwelt schwer aus. Sie selbst bezeichnet sich nicht als Finanzexpertin, sondern Expertin darin, anderen Wissen über das Thema zu vermitteln.

Du hast dich tief in das Finanzthema eingearbeitet. Was war dabei deine größte Erkenntnis?

Tatsächlich, dass auch wir uns in Deutschland um unsere Rente und Altersvorsorge selbst kümmern müssen. Ich war dem Glauben aufgesessen, dass ich in die Rente einzahle und dass, das später meinen Alltag finanzieren wird. Dass unser Rentensystem aber auch auf die private Altersvorsorge setzt, war mein persönlicher „Aha-Moment“. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass man nicht dran schuld ist, wenn man keine Ahnung von dem Thema Finanzen hat.

Wo sollte das Wissen darüber denn vermittelt werden?

Ich würde es definitiv aus dem Privaten rausziehen. Es braucht eine gewisse Multiplikation, da sind wir dann also bei der Schule oder beim Studium. Wenn man das Finanzthema im Privaten lässt, reproduziert das nur die Ungleichheit weiter.

Finanzjournalistin Anissa Brinkhoff. © privat | Privat

Was könnte der Reiz sein, sich mit dem Thema Finanzen individuell auseinanderzusetzen?

Gewisse Themen gehören einfach zum Leben dazu. So wie wir zur ärztlichen Vorsorge gehen, müssen wir auch finanziell für uns vorsorgen. Ich kann verstehen, wenn das kein Spaß macht. Aber zum Zahnarzt gehe ich auch nicht gerne. Das Finanzthema ist ein Lebensthema. Jeder Aspekt von der Geburt bis zum Tod ist damit verknüpft und genauso müssen wir es behandeln.

Was ist dann deine persönliche Finanzstrategie?

So viel Geld wie möglich zu verdienen (lacht). Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ich versuche nicht nur abhängig von meiner Erwerbsarbeit zu sein, denn auch mein Tag ist begrenzt. Ich versuche also, mein vorhandenes Geld für mich arbeiten zu lassen. Ob man das jetzt über Aktien, ETFs oder Immobilien macht, ist jedem selbst überlassen. Aber das grundsätzliche „Nicht nur ich arbeite für mein Geld, sondern mein Geld arbeitet auch für mich“ ist keine Strategie, sondern eine Erkenntnis, die ich versuche umzusetzen. Da lerne ich immer neu dazu und habe auch noch nicht die eine perfekte Finanzstrategie gefunden.

Was sind deine generellen Finanztipps?

Der erste Schritt ist immer das Anfangen, wenngleich das auch das Komplizierteste ist. Das Finanzthema ist wie eine neue Sprache lernen. Am Anfang kennt man keine einzige Vokabel. Wenn man dann anfängt sich zu informieren, zum Beispiel über Bücher, Podcasts oder Videos, dann versteht man irgendwann auch die Zusammenhänge. Und zweitens ist es wichtig, dass man klein anfängt. Es bringt nichts, gleich an der Börse zu investieren, wenn man keinen Überblick über seine eigenen Finanzen hat.

Was sollte man zuerst tun?

Lieber erstmal einen Überblick verschaffen. Dabei kann ein Haushaltsbuch helfen. Und dann ist es letztlich wichtig, dass man nicht all sein Geld in ein Produkt steckt, sondern die Arten, in die man investiert, diversifiziert. Auch das 50-30-20-Modell kann als Orientierung dienen. 50 Prozent vom Gehalt gehen für Fixkosten ab, 30 Prozent sind für alle variablen Ausgaben, das beinhaltet Urlaub, Geschenke, Sport und so weiter. Und 20 Prozent kann man beiseitelegen, zum Beispiel zum Investieren.

Diese fünf Finanztipps können Anfängern helfen. © Kristin Heine | Kristin Heine

Angenommen, ein junger Mensch verdient sein erstes Geld. Was würdest du ihr oder ihm raten, zu tun?

Bevor man mit der langfristigen Vorsorge anfängt, sollte man einen Notgroschen aufbauen. Das ist dann das Geld, an das man nicht mal eben so rankommt, einem aber hilft, wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht. Die meisten Menschen fühlen sich da mit drei Nettogehältern als Notgroschen sicher. Dieses Geld liegt dann am besten auf einem Tagesgeldkonto. Mittlerweile gibt es da ja sogar wieder ein paar Zinsen.

Dann haben die meisten Leute ja auch noch ein Girokonto. Wie viel sollte deiner Meinung dort als Puffer liegen?

Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Manche Menschen haben ein großes Sicherheitsbedürfnis, die fühlen sich dann mit sechs Nettogehältern wohl. Anderen reichten aber auch drei. Ich wiederum habe da eher zehn Gehälter liegen, weil ich selbstständig arbeite und ein totaler Sicherheitsmensch bin.

Was ist der dümmste Finanztipp, den du jemals gehört hast?

Ich finde Krypto-Währung zu unreguliert. Keiner weiß, auf was wir da zusteuern. Und generell: Superlative wie „Ich stecke all mein Geld in eine Sache“. Es gibt einfach eine Grundregel des Investierens, die eingehalten werden sollte: Diversifizierung. Also nicht alles in ein Produkt investieren.

Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Im Bereich Investition gibt es allerlei Möglichkeiten von Aktien über ETFs und NFTs. Wie finde ich heraus, was für einen das Beste ist?

Wenn das so einfach zu beantworten wäre (lacht). Wie bei allem im Leben ist das eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Das funktioniert aber nur, wenn man das Thema Finanzen etwas verstanden hat. Es hilft auch, sich mit einem unabhängigen Finanzberater zu besprechen.

Thema Altersvorsorge: Wann sollte man damit am besten anfangen?

Also es wird einem immer geraten: So früh wie möglich. Aber wir alle wissen, wie das ist, wenn man das erste Gehalt bekommt. Da hat man dann vielleicht auch Bock, sich einfach mal Sachen zu gönnen. Das ist auch total in Ordnung. Der wichtigste Faktor beim Investieren ist halt die Zeit. Wenn man 30 Jahre Zeit hat, in die Altersvorsorge zu investieren, dann kannst du jeden Monat einen kleinen Betrag dafür nehmen. Wenn du aber nur zehn Jahre hast, um diese Summe , die du für deine Rente haben möchtest, zusammen zu sparen, dann musst du jeden Monat ganz schön viel zahlen.