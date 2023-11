Wolfsburg. Cubos entwickelte zum Laden von E-Autos eine Wallbox samt Software. Kunden sind Unternehmen und große Sportvereine.

Unternehmertum, das bedeutet natürlich: Chancen erkennen und nutzen. Das Geschäftsmodell hinter der Idee erkennen. Als geeigneter Ort für derlei Gedankenblitze gilt die berühmte Dusche. Bei Marc Wille (57) geschah es hingegen auf und nach einer Weihnachtsfeier. Das Ergebnis: Die Gründung des Unternehmens Cubos. Das hat sich spezialisiert auf E-Auto-Ladeinfrastruktur für gewerbliche Kunden, etwa Sportvereine, Sparkassen oder Hotels.

Selbständig gemacht hat sich Betriebswirt Wille bereits vor 18 Jahren. In Wolfsburg gründete der Hildesheimer das Unternehmen ES-Tec. Das entwickelt Elektronik für das autonome Fahren sowie Komfortelektronik in Autos. Dazu zählen zum Beispiel Zentralverriegelungen oder auch die Klimatisierung. Ein zweites Unternehmen Willes, GE-T, kreiert intelligente Bedienelemente, darunter ein Multifuntions-Touchlenkrad und eben die Wallbox für Cubos.

Die Geschäftsidee für Cubos entstand auf einer Weihnachtsfeier

Gegründet wurde die jüngste Tochter Cubos nach Angaben Willes 2018. Ausschlaggebend war der von Mitarbeitern auf einer Weihnachtsfeier geäußerte Wunsch, auch Lösungen für das Smart-Home zu finden – das intelligente Eigenheim. Als bei ihnen und bei Kunden die entsprechenden Leitungen gelegt wurden, hätten sie den Wunsch gehabt, dann auch gleich die Leitung für eine Wallbox, eine Ladestation im Eigenheim, zu installieren.

Aus diesen Anfängen entwickelte sich das Geschäftsmodell nur für gewerbliche Kunden. Inzwischen hat Cubos nach eigenen Angaben mehrere Tausende Ladepunkte in Betrieb genommen. Mancher Kunde fange mit einer Wallbox an und baue die Ladeinfrastruktur schrittweise aus, andere Kunden hätten bereits 20 oder mehr Ladepunkte installiert.

Für zusätzlichen Schub habe zudem die damalige Förderung von Wallboxen gesorgt sowie die Ansage von VW, dass Führungskräfte doch bitte E-Autos fahren sollen, um die seinerzeit noch neue Technik populärer zu machen. Zunächst habe sein Unternehmen Wallboxen von Fremdanbietern montiert. „Die für uns kaum hörbaren Frequenzen haben aber die Haustiere und insbesondere Hunde bei den Kunden verrückt gemacht. Das war einer der Gründe, eine eigene Wallbox zu entwickeln“, berichtet Wille.

Cubos zählt knapp 100 Beschäftigte

Das ist zwar leicht gesagt, aber ein solches Know-how kann nicht jeder so einfach aus dem Ärmel schütteln. Es sei denn, in den eigenen Unternehmen arbeiten Entwickler unterschiedlicher, aber verwandter Fakultäten zusammen. Heute beschäftigt Cubos laut Wille knapp 100 Frauen und Männer, die gesamte Unternehmensgruppe 450. Neben Standorten in Wolfsburg gibt es noch je einen in Berlin, Ingolstadt, Marokko und China.

Cubos entwickelt und produziert seine Produkte in Wolfsburg. Dazu gehört nicht nur die Wallbox, sondern auch die entsprechende Software. Die soll unter anderem dafür sorgen, dass Strom immer dann geladen wird, wenn er besonders günstig ist und die Unternehmen so zur Tankstelle der Zukunft werden. Variable Strompreise soll es voraussichtlich ab 2025 geben.

Technik zum bidirektionalen Laden soll kommen

Aktuell entwickelt Cubos eine Technik zum bidirektionalen Laden, die das E-Auto dann tatsächlich zum Energiespeicher macht, der je nach Bedarf Energie aufnimmt oder abgibt. Außerdem sind die Wallboxen eichrechtskonform, das ermöglicht eine präzise und rechtlich verlässliche Abrechnung. Etwa, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter das Dienstauto zu Hause lädt.

Zu dieser Ladeinfrastruktur gehört ferner eine Photovoltaik-Anlage, deren Komponenten Cubos dazukauft, sowie ein Energiespeicher, der ebenfalls von einem Fremdanbieter geliefert wird. „Wir überlegen aber, Speicher selbst zu produzieren, wenn mehr Zellen aus E-Fahrzeugen zurückkommen“, sagt Wille. In Summe erhält der Kunde also ein Ladepaket, zu dem neben Wallbox, Photovoltaik-Anlage, Energiespeicher auch die Software, eine App, Wartung und Service gehören.

Cubos steigert Umsatz um etwa 50 Prozent

Wille erwartet für Cubos in diesem Jahr eine Umsatzsteigerung von etwa 50 Prozent auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag – konkreter möchte er nicht werden. „Das Geschäft entwickelt sich gut“, sagt er. Zu seinen Kunden zählten in unserer Region das Paläon in Schöningen, der VfL Wolfsburg, die Braunschweiger Eintracht, die Wolfsburger Grizzlys und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Als Vertriebspartner nennt er die Telekom sowie ein Tochterunternehmen der Würth-Gruppe. Willes strategische Ziele: „Bis 2026 wollen wir flächendeckend in Deutschland tätig sein, dann in Österreich und in der Schweiz, im Anschluss in Europa.“

Mit dem Geschäft wächst der Bedarf an Fachkräften. Allein in diesem Jahr hat Wille nach eigenen Angaben rund 90 Menschen eingestellt. Diesen Bedarf habe er bisher gut decken könne. Auch weil er mit der TU Braunschweig kooperiere, Bachelor- und Masterarbeiten unterstütze und ein duales Studium anbiete. Mit Blick auf Cubos sagt er, dass das Unternehmen für Handwerker attraktiv sei. Die Größe des Betriebs biete Sicherheit sowie Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung.

Cubos-Chef Wille: Mittelständler haben das Nachsehen

Mehr Unterstützung wünscht sich Wille allerdings von der Politik. So sei die Förderung für E-Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur zu sprunghaft und damit zu wenig verlässlich. Ähnlich verhalte es sich mit der Förderung etwa von Photovoltaik-Anlagen. Ein weiterer Aspekt, der ihm aufstößt: Die Unterstützung großer Projekte mit öffentlichen Mitteln, etwa die Chip-Fabrik in Magdeburg oder das Salcos-Projekt der Salzgitter AG, während kleine Unternehmen und Mittelständler wie er das Nachsehen hätten. „Dabei könnten wir noch mehr Arbeitsplätze schaffen“, sagt Wille. Ihm fehle von der Politik der Blick in die Zukunft.