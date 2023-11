Braunschweig. Dehoga-Vorsitzende, Florian Hary, kämpft für den verminderten Mehrwertsteuersatz. Er befürchtet weniger Kunden aufgrund höherer Preise.

Es wird wieder teurer: Die Frist für diese Mehrwertsteuersenkung läuft Ende des Jahres aus. Zum 1. Januar 2024 soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder von sieben auf 19 Prozent ansteigen. Was das preislich für Gastronomie und Verbraucher bedeuten würde, berichtet Dehoga-Vorsitzender des Bezirks Braunschweiger Land Harz, Florian Hary. Außerdem findet er klare Worte gegenüber Habeck, Lindner und Scholz.

Zur Zeit unseres Gesprächs findet die niedersächsische Dehoga-Tagung in Wilhelmshaven statt. Über die Nachricht der Bundesregierung seien die Anwesenden laut Florian Hary bestürzt. Er berichtet, dass 1200 Betriebe in Niedersachsen von der Dehoga befragt wurden, unter ihnen sehen nach Angaben 1000 ihre Existenz gefährdet. „Wir befinden uns in einer Multikrise“, sagt er am Telefon. Neben der Mehrwertsteuer komme ab Januar die neue Lkw-Maut hinzu. Auch der viel diskutierte Mindestlohnstelle das Gastronomiegewerbe auf eine harte Probe. „Als Restaurantbesitzer fragt man sich doch: Wer kommt dann noch zu mir?“

So werden sich die Preise in Restaurants und Cafés in der Region ändern

Eine Erhöhung von den bislang 7 auf 19 Prozent Mehrwertsteuer wird zwangsläufig an den Gast weitergetragen. So würde beispielsweise ein Schnitzel nicht mehr 16,90 Euro kosten, sondern 20,11 Euro. Ein Lammspieß keine 18 Euro, sondern 21,42 Euro. Und ein Salat anstatt 13,60 Euro 16,18 Euro. Während der Umfragen hätten sich laut Hary auch Gäste zu den bevorstehenden Preiserhöhungen geäußert und gesagt: „Sie würden dreimal überlegen, sich in ein Restaurant zu setzen.“

Da helfen auch keine Millionen für die Sanierung von Innenstädten oder Konzepte für aussterbende Städte. Florian Hary, Dehoga-Vorsitzender des Bezirks Braunschweiger Land Harz

Vertrauen sei laut Hary entscheidend. Die Politik habe diese verspielt: „Da helfen auch keine Millionen für die Sanierung von Innenstädten oder Konzepte für aussterbende Städte.“ Ohne gut laufende oder überhaupt existierende Gastronomien würden die Investitionen keinen Sinn machen. Dieses Geld könne man sich dann eben auch sparen.

Auch für Schulen hat die Mehrwertsteuer-Erhöhung Konsequenzen

„Schulen stehen unter enormen Druck“, fährt Hary fort. Denn: Mensen und Cafeterien bestellen Mittagessen über Caterer, die ebenfalls von der 7- beziehungsweise 19-Prozent-Steuer betroffen sind. Wenn der Gastronom sein Essen liefert, ohne es selbst auszugeben, gilt der 7-Prozent-Steuersatz. Sobald er selbst das Essen verteilt, greift die Erhöhung auf 19 Prozent Mehrwertsteuer. Wie teuer das für die Schulen, Eltern oder Kommunen werden könnte, ließe sich so kurz nach Bekanntgabe des Vorhabens nicht vorhersagen. „Das ist eine komplexe Rechnung.“

In der Dehoga-Kampagne „7 Prozent Speisen muss bleiben“ heißt es dazu: „Es wäre widersprüchlich und wettbewerbsverzerrend, frisch zubereitetes Essen in unseren Restaurants ab 1. Januar 2024 wieder mit 19 Prozent zu besteuern, während auf Essen zum Mitnehmen, im Supermarkt oder bei der Essenslieferung 7 Prozent erhoben werden.“ Hary befürchtet,dass die Kosten letztlich wieder an den Gastronomen hängen bliebe. Habeck, Lindner und Scholz verstünden die Konsequenzen nicht.

Florian Hary: Bundesregierung erkenne die Tragweite nicht

In einer Pressemitteilung findet der Bezirksverbands-Vorsitzende klare Worte: „Sollte am 23. November im Bundestag für die Erhöhung auf 19 Prozent entschieden werden und der Bundesrat diesem ebenso zustimmen, sehe ich schwarz für zahlreiche Betriebe und die gastronomische Vielfalt in unserer Region und im ganzen Land. Die Politik muss endlich aufwachen und verstehen, welche Tragweite solch eine Entscheidung auslöst.“

Derzeit sei noch schwer zu prognostizieren, wie es für die jeweiligen Betriebe in der Region und auch für die Kommunen weitergehen wird, sagt Florian Hary. Für ihn sei aber klar: Die Gastronomie ist ein Bauernopfer.