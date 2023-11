Wolfsburg. Das Verhältnis aus eigenem Anspruch, hohem Gehaltsgefüge und Ergebnis ist aus dem Gleichgewicht geraten, meint Andreas Schweiger.

Wenn in schweren Zeiten Unterstützung von ganz oben kommt, dann kann das sicher nicht schaden. So darf wohl auch mit einem Augenzwinkern die Nachricht aus dieser Woche gewertet werden, dass der Vatikan 40 vollelektrische Autos der unter enormen Spardruck stehenden Marke VW in seine Dienste nimmt. Und nicht nur das: Papst Franziskus höchstpersönlich war dabei, als nun die ersten Modelle der Wolfsburger angeliefert wurden. Schade nur, dass er auf dem Foto etwas abwesend wirkt. Nun gut.

Höchste Konzentration ist hingegen in Wolfsburg und an den anderen VW-Standorten gefragt. Dass beim Autobauer Krisenstimmung herrscht, hat sich längst herumgesprochen. An vielen Orten in unserer Region und bei vielen Gelegenheiten münden die Gespräche oftmals in ein Thema: Wie geht es dem Patienten aus Wolfsburg?

VW ist überall Gesprächsthema

Das hat nicht nur mit Voyeurismus zu tun, sondern ganz oft mit echter Sorge. Denn wenn es VW schlecht geht, dann leidet unsere gesamte Region. Und der Marke VW geht es trotz zuletzt noch sprudelnder Gewinne des Konzerns ziemlich mau. Zu nennen sind die Probleme – insbesondere mit den E-Autos – in China, der schleppende E-Auto-Absatz auch in Deutschland sowie die weit hinter den Erwartungen liegende und zuletzt gesunkene Rendite der Konzern-Kernmarke. Selbstredend hängt dabei alles mit allem zusammen.

Natürlich können sich die Wolfsburger nicht frei machen von der politischen und wirtschaftlichen Großwetterlage. Inflation, Kriege, Unsicherheit fördern nicht gerade ein konsumfreudiges Klima. Aber das ist es nicht allein, bei weitem nicht.

VW-Golf setzte Maßstäbe

Hinzu kommen hausgemachte Probleme und Versäumnisse. Immer wieder ist von Kunden Unzufriedenheit mit der Qualität zu vernehmen, von der Haptik im Innenraum bis zur Software, die auch nach einem Update noch immer nicht rund läuft. Auch das Design der E-Fahrzeuge ist ein großes Thema.

Autos wie der Golf setzten Maßstäbe in der Formensprache. Nicht aus Zufall hat der Kompaktwagen ein eigenes Fahrzeugsegment begründet. Insgesamt war das Design der VW-Modelle über Jahre geprägt von einer vergleichsweise zurückhaltenden und damit zeitlosen Formgebung. Den Blick dafür hat VW nun bei seinen E-Modellen verloren. Ihnen fehlt das Eigenständige, Prägende. Stattdessen sind die Autos verwechselbarer geworden. Böse Zungen behaupten, dass Fahrzeuge wie der ID.3 im Seitenprofil aussehen wie ein Stück Seife.

Bei VW passt das Gesamtpaket nicht

Kurzum: Im Moment passt das Gesamtpaket der Wolfsburger aus eigenem Anspruch, sehr hohem Lohngefüge und dem, was hinten herauskommt, nicht. Kunden sind nicht mehr zwingend bereit, den Mehrpreis für einen VW aufzubringen, wenn die Autos nicht um das Maß innovativer und besser sind, wie sie mehr kosten als der Wettbewerb. Dass auch der Gewinn- und Renditebringer Audi ins Schlingern gerät, macht die Angelegenheit für den Konzern nicht leichter.

Wenn es nicht läuft, dann stellt sich die Frage nach dem oder den Verantwortlichen. Schon sind Stimmen aus Wolfsburg zu hören, die, halb im Ernst, fordern, vom im Sommer vergangenen Jahres geschassten Konzernchef Herbert Diess und dem VW-Aufsichtsrat, der relativ kurz vor Diess‘ Rauswurf noch dessen Vertrag verlängert hat, Schadenersatz zu fordern. Tatsächlich gehen die aktuellen E-Modelle und viele strategische Entscheidungen auf Diess zurück. Doch der Blick allein zurück ist müßig.

Korrekturen bei VW auf breiter Front

Daher geht es Konzernchef Oliver Blume und seinem Team so wie auch der aktuellen Bundesregierung. Sie müssen, während neue, eigene Fehler gemacht werden, Fehlentscheidungen ihrer Vorgänger korrigieren. Da musste und muss Blume in seine neue Rolle als Krisenmanager hineinwachsen. Von Porsche, wo er immer noch als Chef agiert, kannte er bislang nur Erfolgsmeldungen, taten Effizienzprogramme längst nicht so weh.

Das Korrigieren und Nachsteuern geschieht bereits auf breiter Front. Die Trinity-Fabrik in Wolfsburg zum Beispiel ist Geschichte; die Software-Tochter Cariad, als gleißender Stern am Himmel der Software-Hoffnung gestartet, wird gestutzt; in Deutschland und Europa soll das Produktionsvolumen gekürzt werden. Für die Marke VW mündete diese Gemengelage in einen gigantischen Sparkurs. Um nicht weniger als zehn Milliarden Euro soll sie ihre Kosten bis 2026 drücken. Aber wie?

Personalkosten bei VW sollen drastisch sinken

Von Prozessoptimierungen ist die Rede. Sicher werden sich über diese Schiene Einsparungen zu erzielen sein. Auch der Vertrieb soll einen großen Beitrag leisten. Dabei kann er allerdings nicht beliebig an der Preisschraube nach oben drehen. Denn das würde die Wettbewerbsfähigkeit der VW-Modelle zusätzlich schwächen. Daher sollen die Personalkosten ebenfalls signifikant gedrückt werden sollen.

Die ersten Schritte sind mit dem temporären Einstellungsstopp und dem erschwerten Zugang zur Entgeltstufe Tarif plus getan. Eine große Rolle wird absehbar auch das bewährte Instrument der Altersteilzeit spielen. Aber reicht das angesichts der ehrgeizigen Sparziele? In einem Podcast mit Volumen- und Markenchef Thomas Schäfer sowie Personalvorstand Gunnar Kilian hieß es, dass die Personalkosten um 20 Prozent gesenkt werden sollen. Betroffen wäre vor allem der sogenannte indirekte Bereich, also die Bürojobs.

VW führte schon einmal die Vier-Tage-Woche ein

Abhängen wird die Personal- und Kostenstrategie auch davon, in welchem Umfang die Altersteilzeit von den Beschäftigten angenommen wird. Daneben gäbe es noch das Instrument der Abfindungen. Und vor dem Hintergrund des 20-Prozent-Ziels scheint ein ganz anderer Weg nicht völlig aus der Luft gegriffen: die Verkürzung der Arbeitszeit auf wöchentlich vier Tage.

Das gab es schon einmal. 1993 wurde bei VW eine Verkürzung der Arbeitszeit um 20 Prozent beschlossen, die Wochenarbeitszeit daher von fünf auf vier Tage zurückgefahren. Damit es die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ganz so hart trifft, wurden seinerzeit die Gehälter nur um vergleichsweise moderate 10 Prozent gekappt. Sicher würde auch heute eine vergleichsweise sanfte Lösung gefunden, so wie es der über Jahrzehnte gewachsene VW-Kurs vorzeichnet.

Bei VW gibt es schon große Unruhe

Beschlossen ist indes noch nichts. Die Personalverhandlungen laufen nach Informationen unserer Zeitung noch mindestens bis Dezember. Dabei ist Eile geboten, nicht nur aus kostenstrategischer Sicht, sondern auch, um die schon vorhandene Unruhe im Unternehmen nicht noch größer werden zu lassen.

Und: Das Team um Blume muss Lösungen und Antworten finden, die weit über die aktuellen Kostenerfordernisse hinausreichen. In China zum Beispiel ist Ralf Brandstätter dabei, VW strategisch neu auszurichten. Was ist mit den ehrgeizigen Zielen in den USA, wie geht es weiter in Europa und auf dem gesättigten deutschen Markt? Gut möglich, dass VW und unsere Region neu lernen müssen: Dass Wachstum angesichts starker neuer Wettbewerber und einem sich verschiebenden politischen Weltgefüge kein Automatismus mehr ist, sondern schon der Erhalt unseres sehr komfortablen Wohlstands als Erfolg der Zukunft gilt. Wenn es gut läuft.