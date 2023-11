Wolfsburg. Ruhe statt Drama: Zu den Planungen bei VW dringt offiziell wenig nach außen. Konkretes soll es erst im nächsten März geben.

Die Zeiten wandeln sich. Die Präsentation der Ergebnisse derVW-Planungsrunde war noch vor wenigen Jahren eine Art mittelgroßer Staatsakt mit hohem Informations- und Unterhaltungswert. Zum Höhepunkt, am Tag der entscheidenden Aufsichtsratssitzung, gab es eine Pressekonferenz mit Vorständen und Betriebsratsspitze und seitenlangen Pressemitteilungen. Ganz anders die Situation im Jahr 2023: Lediglich ein paar magere Zeilen darüber, dass der Vorstand den Aufsichtsrat über seine Planungen informiert hat. Ist das die Ruhe vor dem Sturm bei dem unter Spardruck stehenden Autobauer?

Vielleicht. Zunächst aber ist diese Form der maximal unaufgeregten Kommunikation Ausdruck des Führungsstils von Konzernchef Oliver Blume. Für ihn zählen konzentrierte Verhandlungen und Gespräche im Hintergrund statt Drama auf offener Bühne, das die Planungsrunden früherer Jahre geprägt hatte.

Ruhe statt Schlagabtausch bei VW

Denn zum Planungsrunden-Rummel der Vergangenheit gehörte stets ein über die Medien ausgetragener Schlagabtausch zwischen Vorstand und Arbeitnehmervertretung. Das mag Blume nicht, und an diesen neuen Stil hält sich auch Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Daher ruht der See still. Wie es bei VW weitergeht, das soll konzentriert auf der Jahrespressekonferenz am 13. März erläutert werden.

Bis dahin dürfte auch feststehen, wie sich die Planungen zum Senken der Personalkosten konkret gestalten. Nach Informationen unserer Zeitung werden sich die Verhandlungen dazu zwischen Unternehmen und Betriebsrat noch mindestens bis in den Dezember ziehen. Und dieses Thema dürfte dann tatsächlich noch für ganz eigene Schlagzeilen sorgen.

VW-Vorstand will Sparziele erfüllen

Was also wurde am Freitag konkret vom Autobauer mitgeteilt? Dass der Vorstand dem Aufsichtsrat seine Fünfjahresplanung vorgestellt hat. Dass der Vorstand in diesem Zusammenhang alle Projekte und die damit verbundenen Budgets „strategisch beleuchtet“ hat, um die sogenannte Investitionsdisziplin zu gewährleisten. Es muss also gespart werden. Deshalb gilt es, den Finanzrahmen nicht zu überschreiten.

Andere Punkte waren bereits Ende September kommuniziert worden. Ein Aspekt damals war das Aus für die geplante Trinity-Fabrik in Wolfsburg. Ein weiterer Punkt war die sogenannte Werkebelegung. Die Auswirkungen auf Wolfsburg: Der Trinity soll statt im Stammwerk im sächsischen Zwickau vom Band rollen.

VW-Werk Wolfsburg soll E-Golf bauen

Das Werk Wolfsburg soll stattdessen die elektrifizierte Version des Golf bauen, auf Basis des neuen SSP-Baukastens. Dafür soll das Stammwerk ein Teilvolumen der Fertigung des Golf mit Verbrennermotoren ans polnische Werk Poznan abgeben. Zusätzlich soll am Mittellandkanal ein mit dem E-Golf verwandtes Modell der Marke Cupra produziert werden.

Außerdem ist ab 2026 ein Elektro-SUV für Wolfsburg geplant, das auf derselben Montagelinie hergestellt werden soll wie das Kompaktmodell ID.3. Beide Autos sollen nach einer Übergangsphase ebenfalls auf Basis des neuen Baukastens SSP vom Band laufen.

Diese Planungen waren auch von Betriebsratschefin Cavallo begrüßt worden. Zustimmung gab es ebenso von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der das am Autobauer beteiligt Land im VW-Aufsichtsrat vertritt. Er sagte seinerzeit: „Mit diesen Entscheidungen macht der Konzern bereits im Vorfeld der eigentlichen Planungsrunde deutlich, dass das Herz von Volkswagen auch künftig in Niedersachsen schlägt. Ich sehe insgesamt auch in schwierigen Zeiten gute Perspektiven für alle niedersächsischen Volkswagen-Werke.“