Braunschweig. Nicht jeder Tannenbaum ist gleich. Wir haben mit einem Bio-Erzeuger und dem Naturschutzbund über nachhaltigen Anbau gesprochen.

Frische Weihnachtsbäume aus Braunschweig-Wolfsburg – Läden, Baumärkte und Höfe werben damit, Bäume aus der Region zu kaufen und nachhaltig zu sein. Doch was macht einen Weihnachtsbaum nachhaltig?

Andreas Lenge betreibt den „Lenge“s Hof“ in Braunschweig seit nunmehr zehn Jahren. Etwa 200 Bio-Weihnachtsbäume verkauft er vom 8. bis 10. Dezember. „Meine Käufer kommen bewusst aus der ganzen Region zu mir“, sagt er. Seine Käufer wollen nachhaltige Bäume – ohne Pestizide behandelt. „Teilweise reagierten Kunden allergisch auf Spritzmittel. Das war auch mir neu.“

Naturschutzbund empfiehlt heimische Baumarten aus der Region

„Die meisten Bäume werden in Monokulturen gezogen und unter Einsatz von Chemie. Dabei werden zugleich auch noch sämtliche Nützlinge aus dem Weg geräumt. Gräser, Kräuter und Stauden, die normalerweise unter einem Nadelbaum wachsen, werden mit Herbiziden weggespritzt“, informiert „Lenge‘s Hof“ auf seiner Internetseite. Pestizide beziehungsweise Herbizide sind chemisch erzeugte Pflanzenschutzmittel. Ihren Einsatz finden sie in der konventionellen Landwirtschaft, um die angebauten Pflanzen vor Insekten-, Pilz- oder Unkrautbefall zu schützen.

„Bezüglich ihrer Umweltverträglichkeit können die meisten Weihnachtsbäume leider nicht punkten“, weiß Josefine Beims vom Naturschutzbund (Nabu) in Salzgitter. Aus Berichten des Nabu geht hervor, dass viele Weihnachtsbäume aus Kulturen stammen, die durch den massiven Einsatz von Düngern und Pestiziden die Umwelt belasten. Besser seien heimische Bäume – zum Beispiel von Sonderflächen unter Strom- oder auf Leitungstrassen oder ökologisch angebaute Weihnachtsbäume.

Kurze Transportwege der Weihnachtsbäume tragen zur Nachhaltigkeit bei

Andreas Lenge verzichte beim Anbau der Bäume auf Pestizide. „Damit die Bäume einen schönen Wuchs bekommen, wird das Gras zwischen den Nordmanntannen durch die Beweidung mit Shropshire-Schafen und durch Ausmähen kurz gehalten“, heißt es im Informationstext weiter. Alles werde dokumentiert und jährlich kontrolliert. Dann erhalte jeder Bio-Baum sein Bioland-Siegel. Die Zertifizierung der Öko-Weihnachtsbäume sei für Lenge teuer. Der Vorteil jedoch: Keine Gifte und weniger Transportleistungen – positiv also fürs Klima.

Apropos kurze Transportwege: Unter anderem auf dem Hof der Försterei Salder in Salzgitter findet jährlich der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf statt. Im Salzgitter-Höhenzug können die Kundinnen und Kunden ihren Wunschbaum am 17. und 18. Dezember selbst schlagen und kaufen. Auch im Liebenburger Wald findet ein Weihnachtsbaum-Sägen statt.

Inzwischen achten auch Baumärkte auf Nachhaltigkeit. Andreas Göbel, Marktleiter des Hagebaumarkts Wolfsburg-Hattorf, setzt anstatt auf Alternativen zu traditionellen Weihnachtsbäumen auf Regionalität: „Die bei uns angebotenen Bäume beziehen wir von einem Lieferanten direkt aus der Region.“

Diese Alternativen gibt es zum herkömmlichen Weihnachtsbaum in der Region

„Der Markt an Bio-Tannen wächst jährlich, aber zu wenig“, ordnet Andreas Lenge die aktuelle Lage ein. Dennoch sei das Bewusstsein in Braunschweig-Wolfsburg da – sein Baumverkauf rentiere sich. „90 Prozent kaufen hier, weil nicht gespritzt wird.“ Behandeln muss der Käufer den Weihnachtsbaum nicht, sagt er. Zudem gebe es Ständer mit Wasserspeicher, in dem die Tannen etwa zwei bis drei Wochen frisch blieben. Übrigens: Laut dem nordrhein-westfälischen Landesverband Gartenbau werden jährlich zwischen 23 und 25 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft.

Als Alternative zum Tannenbaum schlägt der Nabu eine Restverwertung aus dem eigenen Garten vor. Aus kleinen Ästen ließen sich beispielsweise Kränze oder kleine Bäume binden, die an der Wand aufgehängt werden können. Fünf bis sechs Äste, eine Jute-Schnur, Orangen und weiterer Schmuck wie Christbaumkugeln würden sich schon zur Dekoration eignen. Dabei könne auch der Christbaumschmuck umweltverträglich sein: Nüsse, Holz, Plätzchen, Stoffbänder, Obst und Figuren aus Papier, Holz, Stroh oder Wachs bieten sich an. „Vermieden werden sollten Schnee- und Glitzersprays, da die Bäume sonst nicht kompostiert werden können“, so der Nabu.