Braunschweig. Am Braunschweiger NFF werden die besten Doktorarbeiten ausgezeichnet. Sie geben einen Ausblick auf die Zukunft der Mobilität.

E-Mobilität, autonomes Fahren, neue Fahrzeugkonzepte – diese Begriffe begegnen uns in unserer vom Automobil geprägten Region quasi täglich auf Schritt und Tritt. Wie viel technisches Know-how, wissenschaftliche Forschung und Analyse mit ihnen verbunden sind, zeigt die Verleihung des Doktorandenpreises am Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) am Forschungsflughafen in Braunschweig.

Dort, unter dem Dach der TU Braunschweig, werden die Ingenieurinnen und Ingenieure der Zukunft ausgebildet. Und dort entstehen zahlreiche Doktorarbeiten. In diesem Jahr bewarben sich zehn Doktoranden um den mit insgesamt 5000 Euro dotierten Preis.

Türöffner für Innovationen

NFF-Geschäftsführer Adrian Sonka würdigte die große Interdisziplinarität der eingereichten Arbeiten. Gemeint ist der fachübergreifende Ansatz, der in vielen Fällen der Türöffner ist für Innovationen und neue technische Lösungen. Dieser Ansatz spiegele das hohe Maß der Vernetzung im NFF, und mit genau diesem Ziel war das 2007 gegründete Forschungszentrum einst gestartet.

Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt. So litten insbesondere technische Studiengänge wie Maschinenbau und Elektrotechnik in den vergangenen Jahren unter rückläufigen Einschreibung. Doch Professor Thomas Vietor, NFF-Vorstandssprecher, sieht inzwischen einen Silberstreif am Horizont, wie er unserer Zeitung am Rande der Veranstaltung sagte. Der Abwärtstrend habe sich in diesem Jahr nicht fortgesetzt, es gebe eine Stabilisierung der Zahlen.

Veraltetes Klischee vom Maschinenbau

Mit einer überarbeiteten Ansprache solle daran gearbeitet werden, dass sich wieder mehr junge Menschen für technische Fächer begeistern. „Wir müssen lernen, anders zu kommunizieren, um junge Menschen anzusprechen“, sagte Vietor. Deshalb mache man sich an der TU Gedanken, die Namen von Studiengängen zu ändern. Viele Menschen brächten zum Beispiel mit Maschinenbau immer noch eine Welt der Zahnräder in Verbindung – ein Klischee, das veraltet sei und nicht mehr der Realität entspreche.

Was sich mit Fahrzeugbau inzwischen verbindet, zeigten die zehn eingereichten Arbeiten der Doktoranden. Drei von ihnen wurden ausgezeichnet. Dabei sei die Auswahl nicht leicht gewesen, weil die Qualität der Arbeiten sehr hoch gewesen sei, betonte Sonka.

Der Doktorandenpreis •Der mit 5000 Euro dotierte Doktorandenpreis wurde in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben. Die Vergabe erfolgt alle zwei Jahre. •Gestiftet wurde der Preis vom Wolfsburger Ehepaar Volker Hansold und Ulrike Hansold-Kunerth. Sie ziehen sich nach der diesjährigen Preisvergabe zurück. •Künftig wird der Preis von Axel Heinrich und seiner Ehefrau Andrea Heinrich gestiftet. Heinrich ist Sprecher des NFF-Beirats und Leiter der Elektrik- und Elektronikentwicklung bei Volkswagen.

Erstmals gab es neben dem Preisträger zwei zweite Platzierungen. Ganz nach oben auf das Podest schaffte es der 29 Jahre alte Marvin Klingner. Er befasste sich Umfeldwahrnehmung, die beim autonomen Fahren eine zentrale Rolle spielt. Stark vereinfacht geht es um die Fragen: Was ist zu sehen, und wie weit ist es weg? Die Umfeldwahrnehmung erfolgt über Kameras.

Das Besondere: Der Erkennung erfolgt pixelweise, wie Doktorvater Professor Tim Fingscheidt vom TU-Institut für Nachrichtentechnik erläuterte. Jedem Pixel werde eine von 19 Objektarten zugeordnet, zum Beispiel Vegetation oder Straßen. Zudem werden jedem Pixel eine Entfernung des erfassten Objekts zugeordnet.

Daten sollen helfen, den Überblick zu behalten

Der zweitplatzierte Christian Raulf (39) befasste sich in seiner Doktorarbeit mit der modellbasierten Entwicklung innovativer Fahrzeugkonzepte. Dabei geht es um das Sammeln und Verarbeiten unterschiedlicher Fahrzeugdaten, die dann bei der Entwicklung eingesetzt werden. Das Ziel: Komplexität verringern, Fehler vermeiden.

Dabei geht es um die vier Einzelbereiche Elektrik, Elektronik, Software und Mechanik. Nach Angaben von Doktorvater Vietor wird es wegen der zunehmenden Anwendungen, der zunehmenden Komplexität in den Autos immer schwieriger, den technischen Überblick zu behalten und technische Wechselwirkungen zwischen den vier genannten Bereichen einzuschätzen. Die modellbasierte Entwicklung soll als vereinfachtes Abbild der Realität Abhilfe schaffen.

Eigene E-Antriebe verbrauchen weniger Energie

Ebenfalls den zweiten Platz erreichte mit seiner Doktorarbeit Axel Sturm (34). Er befasste sich mit elektrifizierten Antrieben für das autonome Fahren. Weil sich autonome Fahrzeuge im Straßenbild anders bewegten als Autos mit menschlichen Fahrern, böten sich optimierte elektrifizierte Antriebe an, sagte Sturm. Sein Doktorvater Professor Ferit Küçükay vom TU-Institut für Fahrzeugtechnik erläuterte, dass sich so Energie einsparen und damit CO 2 -Emissionen reduzieren ließen.

Alle drei Preisträger stehen im Berufsleben. Sturm arbeitet als Wissenschaftler am NFF, Raulf bei einer Tochter von VW Nutzfahrzeuge und Klingner beim US-Chiphersteller Qualcomm. Befragt, welche Signalwirkung vom VW-Einstellungsstopp für Studentinnen und Studenten der TU Braunschweig ausgeht, blieben sie entspannt. Ihre einhellige Überzeugung: Hoch qualifizierte Fachkräfte haben auch in Krisenzeiten gute Berufschancen – auch bei VW.

Professor rät: Jetzt ins Studium einsteigen

NFF-Vorstandssprecher Vietor zeigte sich ebenfalls als Optimist. Das Geschäft sei zyklisch, bei VW gebe es nicht zum ersten Mal einen Einstellungsstopp. Sein Rat: „Gerade jetzt sollten junge Leute ins Studium einsteigen. Die Erfahrung zeigt, dass die Entwicklung wieder nach oben geht.“