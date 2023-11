Braunschweig. Höhere Löhne und gestiegene Transportkosten lassen die Preise vielerorts steigen. Worauf sich Kunden beim Baum-Kauf einstellen müssen.

Händler und Verkäufer von Weihnachtsbäumen bereiten sich auf die Saison vor. Anfang Dezember startet vielerorts der Verkauf. Doch was kosten Bäume in diesem Jahr? Wir haben bei Garten- und Landschaftsbaubetrieben, Erzeugerverband und Baumärkten nachgefragt.

Bernd Oelkers, Vorsitzender vom Verband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Niedersachsen, Hamburg und Bremen, rechnet damit, dass die Baum-Preise im Durchschnitt um einen Euro pro laufenden Meter steigen werden. Aber er ist überzeugt, dass sich die Kunden die Weihnachtsfreude nicht nehmen lassen - trotz Inflation, Krisenstimmung und allgemeiner Kaufzurückhaltung. „Verschlechtert sich die Stimmung, wird Weihnachten umso wichtiger.“ Der Baum gehöre dazu.

Weihnachtsbaum-Verkäufer in Braunschweig-Wolfsburg haben unterschiedliche Angebote

Christian Eisler vom Garten- und Landschaftsbau Meisterbetrieb Eisler in Braunschweig rechnet sogar damit, dass der Preis einer Tanne um zwei bis drei Euro pro Meter ansteigen wird. Denn: „Bevor eine Tanne verkauft wird, steht sie etwa zwölfJahre.“ Pflege-, Löhne-, und Transportkosten steigen aber weiterhin. Die müssten mit berechnet werden. Dass er wegen steigender Preise aber weniger Bäume verkaufen wird, das befürchtet Eisler für seinen Betrieb nicht.

200 Bäume verkauft Andreas Lenge, Betreiber vom Lenge‘s Hof in Braunschweig an den verlängerten Dezember-Wochenenden. „Meine Käufer kommen bewusst aus der ganzen Region zu mir“, beantwortet er die Frage nach einem speziellen Kundenstamm am Telefon. Seit zehn Jahren betreibt er den Bio-Hof. Der Verkauf rentiere sich trotz des hohen Anbau-Aufwands weiterhin. Auch in diesem Jahr soll er normal vonstatten gehen – und bislang geht Lenge davon aus, dass bei ihm sogar die Preise stabil bleiben.

In Salzgitter können Kunden ihren Wunschbaum selbst schlagen

Auf dem Hof der Försterei Salder in Salzgitter findet am 16. und 17. Dezember der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf statt, im Salzgitter-Höhenzug können die Kundinnen und Kunden ihren Wunschbaum selbst schlagen und kaufen – ebenfalls ohne Preiserhöhung.

Noch haben nicht alle Verkäufer entschieden, zu welchem Preis sie ihre Bäume anbieten werden. Die Nordmanntannen und Blaufichten bestellt Familie Behrens vom Hof Behrens in Peine bei einem Anbieter aus der Region Celle. Im Einkauf seien die Preise gestiegen. Ob sie das an die Kunden weitergeben würden, sei aber noch nicht entschieden, sagt Carsten Behrens. Zurzeit koste eine Tanne zwischen 40 und 45 Euro. Familie Behrens rechnet auch dieses Jahr mit einem guten Weihnachtsgeschäft.

So schätzt ein Baumarktleiter in Wolfsburg sein Tannengeschäft ein

Ähnlich optimistisch äußert sich Andreas Göbel, Marktleiter des Hagebaumarkts Wolfsburg-Hattorf. „Mit deutlich erhöhten Preisen müssen die Kundinnen und Kunden nicht rechnen. Das Preisniveau ist vergleichbar mit dem vom Vorjahr“, sagt er. Er rechnet ebenfalls nicht mit allzu großen Schwankungen beim Kaufverhalten.

Wie viel wir für einen Weihnachtsbaum zahlen müssen, hängt auch von der Baumart, der Höhe des Baumes und beispielsweise davon ab, ob es sich um eine Bio-Tanne handelt. Durchschnittlich kostet eine Tanne 26 Euro pro Meter. Der Preisrahmen für Nordmanntannen liegt nach Angaben des Bundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger bei 21 bis 29 Euro pro laufenden Meter. 2022 kostete der Meter in der Spitze gut einen Euro weniger. Blautannen und Fichten sind im Schnitt günstiger.