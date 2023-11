Wolfsburg. Es muss ein Ergebnis her, das verhindert, dass sich die VW-Personalfrage in einem Jahr wieder stellt, meint Andreas Schweiger.

Fast ließe sich sagen: alle Jahre wieder. Die mäßige Rendite der Marke VW und die Größe der Belegschaft sind in Wolfsburg eine Dauerbaustelle. Erkennbar ist, dass auch Konzernchef Oliver Blume und mit ihm Markenchef Thomas Schäfer an der Personalschraube drehen. Das macht zwar keinen Spaß, wird aber wegen neuer Technik, der steigenden Produktivität und dem derzeit nur mäßigen Erfolg der E-Autos unumgänglich sein.

Dabei kann die Belegschaft darauf vertrauen, dass sich VW an die Regeln der sozialen Marktwirtschaft hält. Das heißt: finanziell komfortabel ausgestattete Instrumente wie die Altersteilzeit statt Massenentlassungen. Zudem ein Betriebsrat, der streng darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden und dabei die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens nicht unberücksichtigt lässt. Darauf lässt sich aufbauen.

Um die Belegschaft mitzunehmen, braucht es neben guten Argumenten Transparenz. Wenn klare und verlässliche Informationen ausbleiben, bestimmt schnell der Flurfunk über das Betriebsklima. Und das ist selten gut, schon gar nicht in Zeiten sprießendem Misstrauens und sprießender Verschwörungstheorien.

Zudem sollte in den laufenden Verhandlungen ein Ergebnis vereinbart werden, das verhindert, dass sich die Personalfrage in einem Jahr wieder stellt. Denn das würde erneut für große, lähmende Unruhe sorgen. Ein schweres Unterfangen, gerade in Krisenzeiten. Doch schließlich verhandeln Profis miteinander.