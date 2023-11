Wolfsburg. In der Diskussion um Einstellungsstopp und die Zukunft von VW prallen Kritiker und Unterstützer des Autobauers aufeinander.

Zwischen Zynismus und Besorgnis: Unsere Berichterstattung über den Einstellungsstopp bei VW und dessen Folgen für die Hochschulen in unserer Region sorgt in sozialen Medien wie Facebook für reichlich Gesprächsstoff. Deutlich wird: Die Zukunft des VW-Standorts Wolfsburg und unserer Region bewegt die Menschen.

Nur wenige Tage liegt die Nachricht zurück, dass die Marke VW die Einstellungen in den sechs Werken Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Kassel quasi auf null stellen will. Nur noch in Einzelfällen und nur mit Zustimmung der Vorstandsgremien sollen neue Beschäftigte eingestellt werden. Das gilt etwa dann, wenn gesetzliche Vorgaben erfüllt werden müssen oder der Bewerber oder die Bewerberin über eine unverzichtbare Expertise verfügt.

Die Marke VW muss sparen

Die Ursache für diesen drastischen Schritt: Die Marke VW muss sparen. Ihre Rendite ist in den ersten neun Monaten von 4,8 Prozent im Vorjahr auf nun 3,4 Prozent gesunken und liegt damit weit entfernt von der Zielmarke 6,5 Prozent. Unter den VW-Volumenmarken belegt die Kernmarke VW aus Renditesicht den letzten Platz. Deshalb ziehen die Verantwortlichen nun die Notbremse.

Die Entscheidung trifft auch die Ostfalia-Hochschule und die TU Braunschweig. Die Ostfalia schließt sogar rückläufige Einschreibungen nicht aus. Die TU geht zwar offiziell nicht so weit, doch erfuhr unsere Zeitung, dass der Einstellungsstopp sehr wohl für Verunsicherung und Unruhe bei Studenten und Professoren der technischen Studiengänge führt.

Große Sorge, dass die VW-Region ein zweites Ruhrgebiet wird

Wie gesagt: Auch im Internet sorgt das Thema für emotionale Diskussionen. Und: Einige Kommentatorinnen und Kommentatoren befürchten auf der Facebook-Seite unserer Zeitung sogar das Schlimmste, den Untergang des Autobauers.

So schreibt eine Userin: „Wolfsburg und Umgebung wird dann das zweite Ruhrgebiet. Das hat Jahrzehnte gedauert, bis das sich erholt hat vom Niedergang der Zechen und Stahlindustrie. Und es hat zu viel Elend und Armut geführt. Und das hat viel Geld gekostet, das wieder halbwegs attraktiv zu machen. Klar geht es auch ohne VW weiter, aber erstmal würde es ein sehr tiefes schwarzes Loch geben.“

VW ist mit Krise und Transformation konfrontiert

VW befindet sich zwar in einer schwierigen Phase, weil sich Krise und technische Transformation überlagern, doch ist dieses schwarze Loch derzeit gar nicht zu erkennen. Dennoch ist die Kommentatorin mit ihrer Sorge vor einem weiteren Abrutschen des Autobauers nicht allein.

Das belegt der Post eines weiteren Users: „Mit dem Niedergang von VW wird`s in Niedersachsen ganz, ganz dunkel werden. Aber es scheint ja vom Wähler so gewollt – wo ist eigentlich der Aufschrei der Gewerkschaft und der Arbeiter? Immerhin sitzt im Aufsichtsrat nun eine Autohasserin...“ Gemeint ist die niedersächsische Kultusministerin und Grünen-Politikerin Julia Willie Hamburg.

VW-Kritiker und -Unterstützer liefern sich Schlagabtausch

Eine zweite Auffälligkeit der Diskussion ist der Schlagabtausch zwischen Volkswagen-Kritikern und -Unterstützern. Das zeigt etwa der provokante und verletzende Beitrag eines Users, ebenfalls auf der Facebook-Seite unserer Zeitung.

Er schreibt: „Ein Leben ohne VW wäre traumhaft. Klar, nicht schön für die Arbeiter, aber es gibt immer wieder neue Türen, die aufgehen. Aber die überteuerten und nicht mal guten VW-Produkte braucht kein Mensch.“

Krise bei VW trifft auch andere

Der Widerspruch darauf ist groß. So gibt eine Kommentatorin ihrer Sorge Ausdruck: „Vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen? Wenn die VW-Mitarbeiter alle arbeitslos sind oder dann wesentlich weniger verdienen, was wird dann mit unserer Wirtschaft hier in WOB?“

Ein anderer User unterstützt diese Position und kontert: „Du weißt schon, was das für negative Ausmaße für Millionen von Menschen hat? Wenn Dummheit weh tun würde, dann wärst du ganz vorne an der Front!“

User: Das Leben geht auch ohne VW weiter

Doch auch der oben erwähnte Kritiker ist nicht allein. Er bekommt Unterstützung eines anderen Kommentatoren, der ebenfalls mächtig stichelt und ausholt. Er schreibt: „Alles egal. VW kann sofort gehen... das Leben geht weiter. Den Menschen hier wurde nur der Müll in den Kopf gepflanzt, es ginge nicht ohne sie. Wären sie nicht hier, dreht sich die Welt trotzdem weiter, und jeder lebt sein Leben. Auch wenn es die VW-Jünger nicht verstehen und hören wollen: Sie sind egal.“

Wieder ist der Widerspruch groß. Auffallend ist: Zwar wird durchaus zurück gestichelt, aber moderater. Das zeigt folgender Post einer Userin: „Na durch den Eignungstest gefallen, oder wollte dich VW nicht? Aber stimmt, wir haben ja auch genügend Arbeit hier, um dann alle wieder aufzufangen. Ihnen ist schon klar, dass es dann auch z.B. viele Zulieferer betrifft, die dann schließen müssen. Aber es gibt hier ja genug zu tun. Auch wenn Sie VW nicht mögen, gibt es keinen Grund, Leuten die Arbeitslosigkeit zu wünschen.“

Chance für einen Neuanfang

Es gibt aber auch Diskutanten, die in der VW-Krise die Chance für einen Neuanfang sehen, eine Art Reset. So heißt es in einem Post: „Sobald die Automobilindustrie nicht mehr so dominant ist, gäbe es mehr Raum für Alternativen. Es würden weniger Subventionen in die Branche fließen und mehr Kapital in Start-ups. Weniger junge Deutsche würden Maschinenbau studieren und sich stattdessen für Informatik entscheiden.“

Und dann sind da in der Diskussion noch die Fatalisten. Zur Frage „Ein Leben ohne VW“ schreibt ein User: „Dann würden in WOB Kühe gemolken. Gibt‘s genug.“

,