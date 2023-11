Salzgitter. Die IG Metall kämpft um eine 32-Stunden-Woche in der Stahlindustrie, auch für tausende Beschäftigte bei der Salzgitter AG.

Am Montag beginnen in der Stahlindustrie Tarifverhandlungen für die Beschäftigten, die einen Meilenstein markieren: Die IG Metall will eine Vier-Tage-Woche bei gleichem Lohn durchsetzen, um langfristig Arbeitsplätze zu sichern. Zusätzlich fordert die Industriegewerkschaft 8,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten bei Salzgitter Flachstahl, Peiner Träger, Thyssen-Krupp und anderen Stahlherstellern. Im Interview erklärt Knut Giesler, Verhandlungsführer der IG Metall und Bezirksleiter der Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, wie die Arbeitszeit Schritt für Schritt verkürzt werden könnte.

Herr Giesler, Sie haben ein dickes Forderungspaket in der Stahl-Tarifrunde geschnürt. Fühlen Sie sich für die Verhandlungen gewappnet?

Ich fühle mich mehr als gewappnet. In der Stahlindustrie sind mehr als 80 Prozent der Beschäftigten Mitglied der IG Metall. Mit dieser Kraft im Rücken ist mir nicht bange.

Sie fordern in der Stahlindustrie die Reduktion der Wochenarbeitszeit von 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich und 8,5 Prozent mehr Geld. Unterm Strich sind das 17 Prozent mehr Gehalt. Wie sollen Unternehmen das stemmen?

In das Thema Arbeitszeitverkürzung möchten wir einsteigen, um die technische Transformation mit einer sozialen Transformation begleiten zu können. Uns geht es nicht um eine Arbeitszeitverkürzung zum 1. Januar 2024 oder 2025, sondern um eine Verkürzung der Arbeitszeit dann, wenn die Folgen der Transformation zuschlagen.

Die Entgeltforderung von 8,5 Prozent ist eine ganz normale Forderung und mehr als berechtigt. Wir erleben bereits im zweiten Jahr eine hohe Inflation. Es ist unsere allererste Aufgabe auch in dieser Tarifrunde, den Kolleginnen und Kollegen im Stahl ihre Haushaltskasse abzusichern.

Ein Stahlarbeiter am Hochofen der Salzgitter AG. Laut IG Metall arbeiten Stahlbeschäftigte schon heute vielfach weniger als 35 Stunden und machen Zusatzschichten an eigentlich freien Tagen, um auf ihre 35 Stunden die Woche zu kommen. © Salzgitter | Bernward Comes / Salzgitter Zeitung

Sie sprechen von Folgen der Transformation: Wann werden sie „zuschlagen“?

Als wir die 35-Stunden-Woche gefordert haben, wurde sie stufenweise von 1984 bis 1994 eingeführt. Wie solche Schritte zur 32-Stunden-Woche aussehen, das gilt es zu vereinbaren. Den Prozess müssen wir aber jetzt gestalten, nicht wenn der Druck da ist. Denn die Transformation wird Arbeitsplätze kosten. Unser Ansinnen ist es, möglichst viel Beschäftigung in der Stahlbranche zu halten.

Um wie viele Arbeitsplätze geht es?

Es gibt eine Studie, der zufolge wir 2500 bis 3000 Arbeitsplätze im direkten Hochofenbetrieb verlieren könnten. In der Weiterverarbeitung wären es etwa 15.000 bis 17.000 Stellen. Das ist schon ein erheblicher Umfang. Es ist aber auch ein Blick in die Glaskugel. Ob allen Stahlherstellern die komplette Transformation zu grünem Stahl gelingt, wissen wir heute noch nicht.

Zunächst wird es in den nächsten Jahren aber doch zu einem Beschäftigungsaufbau kommen, weil alte und neue Stahlherstellungsprozesse parallel laufen. Gleichzeitig gibt es einen immensen Fachkräftemangel in Deutschland, und immer mehr Babyboomer scheiden aus dem Berufsleben aus. Wie passt das mit einer 32-Stunden-Woche zusammen?

Ich ärgere mich, wenn dieses Argument aufs Tableau kommt. Die Stahl-Arbeitgeber haben in den letzten drei Jahren 7000 Arbeitsplätze abgebaut. Das entspricht ungefähr 8 Prozent der Beschäftigung. Die Unternehmen können jetzt nicht fehlende Fachkräfte beklagen, wenn sie bei den ersten Krisenwolken Personal abbauen.

Gleichzeitig glaube ich, dass reduzierte Arbeitszeiten die Branche attraktiver machen. Mit ihr können wir kluge Köpfe für die Transformation gewinnen, weil wir einen Attraktivitätsvorsprung gegenüber anderen Branchen hätten.

Verkürzte Arbeitszeiten bedeuten zudem auch geringere Krankenstände und eine höhere Produktivität.

Sie glauben, damit bringen sie auch mehr Menschen überhaupt in Arbeit…

Ja, wir haben eine stille Reserve von 2,8 Millionen Menschen in Deutschland, die gerne arbeiten wollen, aber zum Beispiel wegen schwieriger Arbeitszeiten oder weil Teilzeit sich nicht lohnt, nicht in den Arbeitsmarkt hineinkommen können. Das sind zum Großteil Frauen. Wenn wir Vollzeit verkürzen und dadurch Teilzeit attraktiver machen, schaffen wir es, mehr Menschen überhaupt in Arbeit zu bekommen. Das ist als Gewerkschaft auch unsere gesellschaftspolitische Aufgabe. Und das ist auch im Sinne der Chancengleichheit. Wir können es uns nicht leisten, kluge Köpfe zu Hause sitzen zu lassen.

Traditionell kampfbereit: Beschäftigte der Stahlindustrie, hier bei einem Warnstreik während der Tarifverhandlungen im Jahr 2019 in Salzgitter. © Bernward Comes | Bernward Comes / Salzgitter Zeitung

Wie kann eine konkrete Umsetzung der 32-Stunden-Woche aussehen?

Im Schichtsystem ist sie sehr einfach durchzuführen. Schon heute arbeiten Beschäftigte in Kontischicht beispielsweise 33,6 Stunden pro Woche. Um auf ihre 35 Stunden zu kommen, müssen sie zusätzliche Schichten machen. Im allerersten Schritt könnten diese ungeliebten Zusatzschichten an eigentlich freien Tagen herausgenommen werden.

Beim größten Stahlhersteller Thyssen-Krupp hatten wir zudem jahrelang eine 31-Stunden-Woche, um Beschäftigung zu sichern. Das funktionierte ohne Schwierigkeiten. Technisch umsetzbar ist die reduzierte Arbeitszeit also, auch und gerade im Schichtbetrieb. Im indirekten Bereich, in Bürojobs, ist es noch einfacher. Dort kann die tägliche Arbeitszeit gekürzt oder die Wochenarbeitszeit auf vier Tage à 8 Stunden verkürzt werden.

Aus der Industrie heißt es, die Arbeitszeit sei bereits flexibel gestaltbar. Bei manchen Stahlherstellern wird nur 32 Stunden die Woche gearbeitet. Warum reicht Ihnen das nicht?

Wir haben Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung, die ein Absenken der Arbeitszeit ermöglichen, aber das bezahlen die Beschäftigten selbst mit einem Eins-zu-Eins-Entgeltverlust. Bei der Transformation dürfen die Arbeitgeber aber nicht aus der Verantwortung genommen werden und müssen ihren Anteil dazu beitragen, dass die Reduktion von Arbeitszeit, die wir zur Beschäftigungssicherung brauchen, nicht allein auf Kosten der Beschäftigten geht.

Nochmal: Wie sollen Unternehmen die Vier-Tage-Woche finanzieren?

Wir wollen sie schrittweise erreichen. Drei Arbeitsstunden entsprechen einer Lohnerhöhung von 8,5 Prozent, eine Stunde sind dann rund 2,7 Prozent. Wenn ich die Arbeitszeit nun beispielsweise in einem ersten Schritt um eine halbe Stunde reduziere, verteuere ich die Arbeit um 1,3 Prozent. Wir haben im Stahl aber einen Personalkostenanteil von nur 9 Prozent. Im Gesamtkontext der Kosten bewegt sich die Lohnerhöhung damit im Promillebereich. Dass Unternehmen das nicht finanzieren können, halte ich für ein Gerücht.

Gleichzeitig müssen Stahlhersteller auch massiv in die Umstellung ihrer Produktion investieren. Die Salzgitter AG musste für den ersten Schritt ihres Umbaus sogar noch einmal einige Millionen drauflegen. Kommt ihr Forderungspaket nicht zur Unzeit?

Der Staat hat bis jetzt fast jeden Transformationsschritt finanziell massiv unterstützt – das finden wir auch richtig. Dass Hersteller dennoch investieren müssen, ist einfaches unternehmerisches Handeln und ihr Job. Aber gerade wenn der Staat so viel Geld gibt, sind Unternehmen in der Verantwortung, Beschäftigung abzusichern. Unsere Personalkosten entscheiden sicher nicht darüber, ob im Stahl transformiert wird oder nicht. Entscheidend werden die Energiekosten sein und der Zugang zu grüner Energie und grünem Wasserstoff.

Die Bundesregierung hat nach langem Hin und Her gerade einen Brückenstrompreis beschlossen. Ist das ein weiteres Argument für sie in der Tarifrunde?

Kostenentlastungen an anderer Stelle schaden beim Verhandeln um Lohn und Arbeitszeit nie.

Wie hart schätzen sie die anstehenden Tarifverhandlungen ein?

Nur Fähnchen schwenken ist vorbei. In der Geschichte war bisher jede Arbeitszeitverkürzung, vorsichtig formuliert, hart umkämpft. Darauf stellen wir uns ein. Und wir gehen davon aus, dass Warnstreiks nicht ausreichen. Aber das liegt in den Händen der Arbeitgeber. Wir sind für konstruktive Verhandlungen genauso bereit wie für Streiks.

Ab wann wären unbefristete Streiks denkbar?

Wir haben alle Eskalationsstufen besprochen und vorbereitet. Die Friedenspflicht endet am 30. November. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir sofort in 24-Stunden-Warnstreiks gehen. Erst einmal wird verhandelt, allein zweimal schon im November. Mitte Dezember sehen wir dann weiter.