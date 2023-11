IG-Metall-Bezirksgeschäftsführer Knut Giesler verhandelt für mehr als 75.000 Beschäftigte in der nordwestdeutschen und ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. Auftakt der Tarifrunde ist am 13. November in Düsseldorf. © regios24 | Stefan Lohmann