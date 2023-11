Salzgitter. Die Finanzierung des 49-Euro-Tickets ist nicht final geklärt. Das setzt Verkehrsbetriebe unter Druck. Das Angebot könnte leiden.

Wie geht es weiter mit dem Deutschland-Ticket? So richtig klar ist das auch nach dem Bund-Länder-Treffen nicht. Klarheit zur milliardenschweren Finanzierung wird es wohl erst im nächsten Jahr geben. Leidtragende sind Verkehrsunternehmen wie die KVG Braunschweig, wie deren Geschäftsführer Axel Gierga im Interview erläutert. Er beklagt mangelnde Planungssicherheit, ein hohes finanzielles Risiko und warnt vor einem Ausdünnen des Angebots.

Herr Gierga, beim Bund-Länder-Treffen wurde über das 49-Euro-Ticket beraten. Das Ticket soll zwar weiter angeboten werden, so richtig klar ist aber nicht geworden, wie dessen Finanzierung sichergestellt wird. Bislang teilen sich der Bund und die Länder die Kosten. Was bedeutet die schwammige Verabredung für Verkehrsunternehmen wie die KVG?

Gierga: Aus Unternehmenssicht ist es genau genommen eine Katastrophe. Unternehmen wie die KVG sind darauf angewiesen, dass sie Umsätze erzielen können. Sie sind entscheidend dafür, dass wir als Unternehmen überleben können. Zwar bekommen wir einen Teil unserer Gelder, die wir brauchen, aus der öffentlichen Hand von unseren Trägern. Aber ein großer Teil kommt über Umsätze. Deshalb haben wir ein großes Interesse, dass wir diese Umsätze planen können.

Diese Planungssicherheit haben Sie jetzt nicht?

Genau. Der Beschluss desBund-Länder-Treffens sagt, dass eine finale Einigung über die Finanzierung erst im nächsten Jahr erzielt werden soll. Das ist hochgradig unbefriedigend. Ich gehe davon aus, dass uns das Deutschland-Ticket über die nächsten Jahre erhalten bleiben wird. Der Charme des Produktes ist enorm, das liegt auf der Hand. Deshalb muss sichergestellt werden, wie wir als Verkehrsunternehmen überleben können. Und dass die Kommunen, die als Träger der Verkehrsunternehmen die Defizite übernehmen, mit diesem Ergebnis leben können. Das wäre für mich eine nachhaltige und auch mittelfristig angelegte Politik. Stattdessen wird das Deutschland-Ticket quasi in den Raum gestellt, die Finanzierung aber nur für ein Jahr gesichert. Für die Zeit danach gilt: Wir schauen mal.

Verunsichert dieser Kurs auch die Fahrgäste?

Nein, wir registrieren das nicht. Die Zahlen sprechen für sich: Wir gehen im Moment von ungefähr 10 Millionen Kunden des Deutschland-Tickets aus. Das Deutschland-Ticket ist ein tolles Angebot. Ich kann allen Fahrgästen nur empfehlen, es zu nutzen. Es ist gut fürs Gewissen, es ist ein wirklich massiver Beitrag zum Klimaschutz, und es bietet immer das preisgünstigste Mobilitätsangebot.

Sorgt das Deutschland-Ticket bei der KVG für eine Belebung der Fahrgastzahlen?

Viele Verkehrsunternehmen berichten von mehr Fahrgästen. Aber es ist schwer zu sagen, woran das liegt, denn zwei Dinge überlagern sich. Für Bewegung sorgt das Ende der Corona-Pandemie. Die Menschen sind wieder mobiler, sie haben weniger Angst vor Infektionen und sind bereitwilliger, in ein öffentliches Verkehrsmittel einzusteigen. Auf diesen Trend wurde noch das Deutschland-Ticket draufgesetzt. Derzeit kann ich nicht sagen, welche dieser Entwicklungen sich stärker auswirkt. Allerdings sind wir als KVG in unserer Region kein Profiteur des Deutschland-Tickets. Das ist in großen Städten erfolgreich, in ausgeprägt touristischen Regionen und bei der Bahn. Das zeigen auch erste Kundenanalysen. Die Bahn hat richtig viel mehr Verkehr. Das Stichwort lautet: Ab nach Sylt!

Die KVG in Zahlen • Die KVG hat ihren Sitz in Salzgitter und beschäftigt 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. •Die Flotte umfasst 185 Busse, darunter 32 E-Busse. Befördert werden jährlich bis zu 13 Millionen Fahrgäste. •Das Verkehrsgebiet umfasst die Städte Salzgitter und Bad Harzburg sowie die Kreise Helmstedt und Wolfenbüttel. Die KVG bedient 60 Linien.

Warum profitiert die KVG nicht?

Das gilt generell für den Bus- und in Teilen auch für den Bahnverkehr im ländlichen Raum. Zu einem guten Fahrkarten-Angebot gehört ein gutes Bus- und Bahnverkehrsangebot. Das funktioniert in Ballungsräumen, und in den Speckgürteln. Je ländlicher es wird, desto dünner wird das Angebot. Die Verkaufszahlen zeigen eindeutig: Je ländlicher es wird, desto weniger Deutschland-Tickets werden verkauft. Und wir als KVG bedienen vor allem den ländlichen Raum.

Könnte eine zuverlässigere Finanzierung dazu beitragen, das Angebot im ländlichen Raum zu erhöhen?

Für das Deutschland-Ticket wurde ein wirklich beachtliches Budget freigesetzt. Drei Milliarden Euro geben Bund und Länder zusammen dafür aus, dass es dieses Ticket gibt. Wir hätten uns zu mancher Zeit gewünscht, dass in ähnlichen Dimensionen eben für Angebotserweiterungen Geld bereitstünde. Nun aber wird viel Geld ins Deutschland-Ticket investiert, das für Angebotserweiterung nicht zur Verfügung steht. Deshalb arbeiten wir im Moment daran, das vorhandene Angebot wenigstens zu halten. Gleichzeitig kämpfen wir mit gigantischen Kostensteigerungen, unter anderem für Energie und Personal.

Was konkret wird mit den drei Milliarden Euro finanziert?

Die Differenz zu den Fahrpreisen vor Einführung des Deutschland-Tickets. Durch die Einführung entsteht den Verkehrsbetrieben quasi ein Schaden, der mit dem Geld ausgeglichen werden soll.

Wie hoch ist die Differenz bei der KVG?

In den ersten acht Monaten haben wir eine halbe Million Euro Einbußen, das entspricht ungefähr 13 Prozent unseres Umsatzes.

Die Politik will eine Verkehrswende, für die das Deutschland-Ticket ein Baustein ist. Müsste die Politik deshalb nicht mehr Mittel freisetzen, damit der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver wird, etwa durch eine engere Taktung?

Ja, das ist so. Wenn nicht mehr Geld ins System kommt, dann sehe ich für die nächsten Jahre sehr schwierige Zeiten kommen, weil eben Kommunen immer öfter sagen: Das können wir nicht mehr bezahlen. Wir von der Nahverkehrsbranche gucken immer sehr gerne auf das sogenannte Wiener Modell. Die Stadt Wien hat es geschafft, den ÖPNV in Bezug auf Angebot und Preise attraktiver zu gestalten und gleichzeitig den Autoverkehr zu begrenzen. Das Ergebnis ist sehr überzeugend. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich in Deutschland von dieser Idee mehr abguckt.

Was denn konkret?

Es muss darum gehen, den richtigen Mix zu finden aus Preis- und Angebotspolitik. Wir brauchen beides, damit der ÖPNV besser angenommen wird.

Was war eher da, die Henne oder das Ei? Ist das ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum so dünn, weil es so wenig Leute nutzen, oder nutzen es die Leute nicht, weil das Angebot zu dünn ist?

Es gibt zwar Ausnahmen, aber grundsätzlich gilt, dass sich das Angebot an der Nachfrage orientiert. Zwar gibt es die sogenannte Durchbruch-Theorie, die besagt, dass die Fahrgastzahlen mit einem besseren Angebot so massiv steigen, dass die dafür erforderliche Angebotserweiterung sich quasi selbst finanziert. Aber ich vertraue diesem Prinzip nicht. Gerade im ländlichen Raum setzen die Menschen seit Jahrzehnten auf individuelle Mobilität.

Das heißt, Sie haben nicht die Hoffnung, dass die Politik die Schatulle für den ÖPNV öffnet?

Doch, denn es gibt einen klimapolitischen Auftrag. Wenn der auf den Verkehrssektor runtergebrochen wird, dann muss etwas passieren. Sonst wird es der ÖPNV schwer haben, den notwendigen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.

Wie sieht aus Sicht des KVG-Chefs die beste Lösung für die Finanzierung des Deutschland-Tickets aus?

Ich bin überzeugt, dass uns das Deutschland-Ticket lange erhalten bleibt. Gegen 10 Millionen Kunden wird keine Politik gemacht. Deshalb muss die Finanzierung langfristig angelegt werden. Die für dieses Jahr gefundene Lösung, dass Bund und Länder die Kosten zu gleichen Teilen übernehmen, finde ich gut.

Offensichtlich werden die für dieses Jahr geplanten Mittel nicht ausgeschöpft, und sollen mit ins nächste Jahr genommen werden. Warum wird das Geld nicht ausgegeben? Wurde zu großzügig geplant?

Nein, das Deutschland-Ticket war zunächst fürs ganze Jahr geplant, kam aber erst im Mai. Das Gesamtbudget war eher knapp bemessen, aber trotzdem scheint etwas übrigzubleiben. Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass wir etwas über vier Milliarden Euro für 2024 brauchen, um das Deutschland-Ticket für ein Jahr komplett zu finanzieren – also ein Drittel mehr als bisher.

Fühlen sich die Verkehrsbetriebe von der Politik alleingelassen?

Ja. Unsere Planungsrhythmen und unsere Abhängigkeit von kommunalen Haushalten sind doch nicht unbekannt. Die Sicherheit, die wir unseren Eigentümern und Trägern, den Kreisen und Kommunen, bieten wollen, ist nun mal an die Planungsrhythmen gebunden. Ohne Planungsgrundlage können wir diese Sicherheit nicht bieten. Wenn die Politik ein Produkt wie das Deutschland-Ticket in den Markt bringt, dann muss sie auch dafür sorgen, dass die Finanzierung nachhaltig steht. Jetzt gilt dagegen die Devise: Springt rein ins Feld und danach seht, wo ihr bleibt. Das ist verantwortungslos.

Das Deutschland-Ticket kann von Arbeitgebern den Beschäftigten als vergünstigtes Jobticket angeboten werden. Wird diese Möglichkeit genutzt?

Ja, aber noch nicht flächendeckend. Ich wünsche mir, dass mehr Arbeitgeber hier in der Region endlich einsteigen. Das ist für Mitarbeitende ein super Angebot, preisgünstig zur Arbeit zu kommen, etwas für den Klimaschutz zu tun und nicht zuletzt die Unternehmens-Klimabilanz zu verbessern. Da ist noch richtig viel Luft nach oben.

Die KVG hat sich selbst ehrgeizige Klimaziele gesetzt und erneuert die Flotte schrittweise mit E-Bussen. Wird dieser Kurs durch die wackelige Finanzierung gefährdet?

Nein, unseren eigenen Pfad der Antriebswende verfolgen wir weiterhin sehr intensiv. In diesem Zusammenhang muss ich ein Lob aussprechen für Bund und Land. Sie fördern bei der Fahrzeugbeschaffung intensiv, damit wir diesen Weg gehen können. Bis 2025 wollen wir in unserer Flotte 50 E-Busse haben.

Wie gestaltet sich die wirtschaftliche Situation der KVG unabhängig vom Deutschland-Ticket?

Die ist wegen der Kostensteigerungen inzwischen hochgradig schwierig. Das kann ich leider nicht anders sagen. Die Umsätze steigen nicht, die Kosten entwickeln sich aber in enormen Raten. Das heißt, das Defizit steigt, und damit steigt die Belastung für die Kommunen. Ich wiederhole mich: Wenn hier von Bund und Land nicht bald etwas passiert zur Finanzierung, dann werden wir bald Elemente des ÖPNV-Systems verlieren.

Das heißt Linien?

Ja oder die Bedienung in den Abendstunden – oder was die Giftküche der Einsparungen sonst hervorbringt.

Abzusehen ist, dass das Deutschland-Ticket teurer wird. Lässt sich schon eine Größenordnung andeuten?

Nein, das Ticket wird nicht von den Verkehrsunternehmen angeboten, auch nicht von den Verbünden in der Region. Das ist ein Landes- und Bundesprojekt. Sie bestimmen in Abstimmung mit Fahrgast- und Unternehmensverbänden den Preis. Aus meiner Sicht muss außerdem nachgesteuert werden, wenn es um die Einheitlichkeit des Deutschland-Tickets geht.

Aber es gilt doch schon im ganzen Land.

Ja, das ist auch eine geniale Idee. Dennoch haben die Verkehrsverbünde das Ticket modifiziert. Das ist für seine Durchgängigkeit sehr unglücklich. In einem Verbund darf man einen Hund mitnehmen, im nächsten Verbund dasFahrrad, im dritten noch ein Kind. Besser wäre es, wenn es deutschlandweit ein Basis-Ticket gäbe und ein Deutschland-Ticket plus, das Zusatzleistungen bietet, dies aber einheitlich für die gesamte Republik.

Wie nutzen die Kunden das Deutschland-Ticket?

51 Prozent der Kunden nutzen es über das Smartphone, 38 Prozent über Chipkarte und 10 Prozent noch als Papier-Ticket. In unserem Verkehrsverbund besteht die Absicht, dass das Ticket ab Januar auch als Chip-Karte angeboten wird. Für die zugehörige Prüftechnik in den Bussen geben wir im nächsten Jahr 450.000 Euro aus.

Das Deutschland-Ticket wird als Abo angeboten. Wie stabil sind die Zahlen?

Noch nicht stabil. Jedes zehnte Ticket wurde bereits gekündigt. Es gibt viele Ausprobierer. Großes Potenzial sehe ich noch beim Jobticket. Nach momentanem Stand werden auch Fahrkarten für Auszubildende und Studenten hinzukommen.