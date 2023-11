Wolfsburg. Die Ostfalia befürchtet Rückgänge bei Einschreibungen. Die TU setzt auf die Qualität ihrer Ausbildung. Dennoch ist von Unruhe zu hören.

Maue Rendite, maue Geschäfte: Die Marke VW reagierte in der vergangenen Woche mit einem Einstellungsstopp auf die wirtschaftliche Talfahrt. Das ist nicht nur nach innen ein alarmierendes Signal, sondern zeigt auch nach außen Wirkung. Zum Beispiel an der TU Braunschweig und an der Ostfalia-Hochschule. Dort trifft der Einstellungsstopp die Absolventinnen und Absolventen. Die Ostfalia schließt sogar Rückgänge bei den Einschreibungen nicht aus.