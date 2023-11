Wolfsburg. Neues Personal darf nur noch in Ausnahmefällen an Bord. Der Betriebsrat bleibt gelassen und setzt auf die Weiterbildung eigener Kräfte.

Wer als Bewerber nicht ein Überflieger ist und über stark gefragtes Know-how verfügt, hat es bei VW künftig schwer. Beim Autobauer gilt ein Einstellungsstopp, wie das Unternehmen am Freitag unserer Zeitung bestätigte. Als Grund werden die laufenden Effizienzprogramme bei VW genannt. In der vergangenen Woche war zudem bekannt geworden, dass die Rendite der Marke VW in den ersten neun Monaten von 4,8 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nun 3,4 Prozent gesunken ist. Das ist weit weg vom 6,5-Prozent-Zielwert.