Braunschweig. Im Vergleich zum Oktober 2022 steigt die Arbeitslosenquote in unserer Region. Trotzdem werden in vielen Branchen Mitarbeiter gesucht.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich im Oktober mit einem moderaten Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat vergleichsweise stabil. Im Vergleich zum Vormonat gab es sogar eine leichte Entspannung, wovon eine leicht gesunkene Arbeitslosenquote in unserer Region zeugt. Die Arbeitsagenturen in unserer Region berichteten aber am Donnerstag zugleich, dass sowohl der Bestand freier Arbeitsplätze als auch die Zahl der neu gemeldeten offenen Stellen zum Teil deutlich rückläufig sind. Arbeitgeber werden also vorsichtiger, wenn es um Einstellungen geht.