Braunschweig. Der Unternehmensberater Utermöhlen aus Braunschweig ist seit Jahrzehnten Experte für Nachhaltigkeit. So blickt er auf die Klimakrise.

Kleidung einkaufen geht Ralf Utermöhlen am liebsten bei einem Fair-Fashion-Modehändler in Braunschweig. Er lässt seine Hosen und Hemden aber auch flicken und nähen, wenn Löcher oder Risse auftauchen. „Reparieren muss die neue Coolness sein“, sagt der 60-jährige Umweltberater. Und ein neues Fahrrad kauft er sich auch nicht, obwohl ihm Freunde dazu raten. Er bringt es aber lieber in die Werkstatt und schont so Ressourcen. 1991 hat Utermöhlen in Braunschweig die Unternehmensberatung „Agimus“ für Nachhaltigkeit, betrieblichen Umweltschutz und Arbeitssicherheit gegründet. Wie blickt jemand, der sich seit Jahrzehnten durch praktischen Umwelt- und Klimaschutz zu einem Experten entwickelt hat, auf die aktuelle Klimakrise?