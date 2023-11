Wolfsburg. Nun muss die Gesetzesänderung noch durch das parlamentarische Verfahren. Unter anderem fordert der VW-Betriebsrat die Überarbeitung.

Die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes ist einen wichtigen Schritt weitergekommen. Das teilte am Mittwoch das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Entwurf zur Gesetzesänderung sei am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen worden. Nun stehe das parlamentarische Verfahren an.