Braunschweig. Schon seit Jahren wird über Deutschlands wirtschaftliche Verflechtung mit China diskutiert. Aus Niedersachsen ist China kaum noch wegzudenken.

Die deutsche Wirtschaft soll resilienter werden. Das zumindest ist aus Berlin und den Staatskanzleien zu hören, seit Russland die Ukraine im Februar 2022 überfiel. Seit die Entkopplung von russischem Gas noch 2022 vollzogen wurde, ist ein anderes, totalitär geführtes Land in den Mittelpunkt dieser Diskussion geraten: die Volksrepublik China. Auch in Niedersachsen ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die sich immer wieder Vorwürfe von Industrie- und Wissenschaftsspionage gefallen lassen muss, nicht mehr aus dem wirtschaftlichen Alltag wegzudenken. Wie groß ist der Einfluss Chinas in Niedersachsen?