Wolfsburg. Der Manager nahm in einer Online-Konferenz 6000 Führungskräfte in die Verantwortung. Vor allem bei der Rendite gibt es viel zu tun.

Mit einem Weck-, einem Alarmruf wandte sich Thomas Schäfer am Freitag an 6000 Führungskräfte der VW-Volumenmarken VW, Skoda, Seat/Cupra und VW Nutzfahrzeuge. Sie waren zu einer Online-Konferenz zusammengerufen worden, in der der redegewandte Schäfer, der in Personalunion Chef der Marke VW und des Volumensegments ist, seine Botschaften platzierte und die Führungskräfte in die Verantwortung nahm. Die zentrale Aussage des Managers: „Vielerorts haben wir einfach noch nicht die nötige Zugkraft, wie der Vergleich mit Stellantis und anderen Wettbewerbern zeigt. Jetzt geht es ans Eingemachte, und wir müssen Fahrt aufnehmen und unbedingten Siegeswillen ausstrahlen!“ Das erfuhr unsere Zeitung von Teilnehmern.