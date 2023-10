Bergisch Gladbach. Carsharing wird einmal ganz groß – das hieß es zumindest vor rund 10 Jahren. Jetzt steht die Branche laut einer Studie vor Herausforderungen.

Von Carsharing bis Fahrdienstvermittlung: Die Shared-Mobility-Branche steht vor Herausforderungen. Eine schlechte Auslastung, hohe Betriebskosten und ungeduldige Investoren zwingen zu Konsolidierungsbewegungen. Das zeigt der aktuelle Mobility Services Report 2023, erstellt vom Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk-Anbieter Cisco Systems und dem Fachmagazin „Automotive IT“. „Für Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen schlägt die Stunde der Wahrheit“, meint Studienleiter Stefan Bratzel.