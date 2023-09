Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Moderate Verluste im Dax - Fed-Zinsentscheidung rückt näher

Der Dax hat am Montag nach seiner jüngsten Erholung moderat nachgegeben. Wichtigstes Ereignis für die Anleger ist in dieser Woche die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren Zins und das weitere geldpolitische Vorgehen am vergangenen Donnerstag entschieden hatte.

In den ersten Handelsminuten verlor der deutsche Leitindex 0,31 Prozent auf 15.845,00 Punkte. Der MDax hielt sich mit minus 0,03 Prozent auf 27.308,27 Zähler stabil. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank zugleich um 0,38 Prozent auf 4278,88 Punkte.

In der Woche zuvor hatte der Dax rund ein Prozent zugelegt und damit positiv damit auf die EZB reagiert. Diese hatte den Leitzins zwar erneut angehoben, aber zugleich signalisiert, dass damit die im Sommer 2022 begonnenen Zinsanhebungen zur Bekämpfung der hohen Inflation beendet sein könnten. Allerdings herrscht Unsicherheit, wie lange der Zins auf hohem Niveau bleiben wird.