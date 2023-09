Dresden Seit 2021 wird in Dresden der ID.3 gebaut. Die Produktion soll laut „Automobilwoche“ eingestellt werden. Es wäre nach Zwickau der nächste Schnitt.

Der VW ID.3 wird in der Gläsernen Manufaktur in Dresden produziert.

Volkswagen Bericht: VW plant Produktions-Einstellung in Gläserner Manufaktur

Volkswagen plant laut einem Bericht der „Automobilwoche“ die Einstellung der Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Der Standort solle aber erhalten bleiben, die rund 300 Mitarbeiter bekämen andere Aufgaben, berichtete die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf Unternehmensquellen. Seit Anfang 2021 wird in Dresden das E-Auto ID.3 gefertigt.

Ein VW-Sprecher teilte am Sonntag auf Anfrage mit, dass sich das Unternehmen nicht an Spekulationen beteilige. „Die Marke Volkswagen Pkw erarbeitet derzeit ergebnisoffen ein detailliertes Maßnahmenpaket zur Umsetzung eines Performance-Programms. Ziel ist es, die globale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen und der volatilen Marktsituation zu begegnen.“ Die standortunabhängige Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung bis 2029 habe aber unverändert Bestand.

Gläserne Manufaktur in Dresden: Erst Heimat des Phaetons, später folgen Bentley und E-Autos

Die Gläserne Manufaktur wurde 2002 in Betrieb genommen. Anfangs wurden dort Phaetons gebaut, später folgen Bentleys, der Elektro-Golf und schließlich der ID.3. Im Frühjahr dieses Jahres rollte das 150.000ste Fahrzeug in Dresden vom Band.

Vorige Woche war bereits bekannt geworden, dass VW wegen der schwächelnden E-Auto-Nachfrage in Zwickau Stellen abbaut. 269 befristete Verträge, die nach einem Jahr in Kürze auslaufen, werden nicht verlängert. Laut „Automobilwoche“ sind in den nächsten drei Jahren weitere befristete Stellen ungewiss.