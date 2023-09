Konjunktursorgen belasten den Dax

Wieder aufgeflammte Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Der Leitindex Dax fiel um 0,29 Prozent auf 15.726,05 Punkte und knüpfte damit an seine jüngsten Verluste an. Das Börsenbarometer blieb aber in seiner jüngsten Spanne zwischen 15.500 und 16.000 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,40 Prozent auf 27.556,50 Zähler nach unten. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx verlor 0,54 Prozent.

Etwas auf die Stimmung drückt derzeit zum einen der Höhenflug der Ölpreise. Diese notieren in der Nähe ihrer zehnmonatigen Höchststände, was wieder Inflationssorgen weckt. Als Belastung erwies sich zur Wochenmitte zudem der Rückgang der Industrie-Auftragseingänge in Deutschland.