Greenpeace-Aktivisten stören Kanzlerrundgang auf der IAA

Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben den Rundgang von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Eröffnung der Messe IAA mehrfach gestört. An den Ständen von BMW und Mercedes stiegen in München Aktivisten auf Autos, teilweise auch auf Möbel, und hielten Banner mit der Aufschrift „The Party is over“.

Beim Besuch am BMW-Stand waren es Beobachtern zufolge drei Aktivisten auf Autos und Einrichtungsgegenständen. Zudem gab es eine entsprechende Durchsage. Insgesamt waren dort rund ein Dutzend Aktivisten an der Aktion beteiligt. Zum Zeitpunkt des Protests zeigte BMW-Chef Oliver Zipse gerade ein Fahrzeug am Stand des Herstellers. Nach kurzer Unruhe wurde das Programm ohne größere Beeinträchtigungen fortgesetzt.

Am Mercedes-Stand stieg rund eine Dreiviertelstunde später ein Aktivist mit einem gleichlautenden Transparent auf ein Auto und forderte „Nicht mehr Autos - mehr Bahn, Herr Scholz“. Die Polizei schritt nicht ein.