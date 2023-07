Beste Stimmung auf dem Braunschweiger Weinmarkt

Seit Donnerstag findet auf dem Braunschweiger Kohlmarkt wieder der Weinmarkt statt. Gastronomen und Weinhändler aus Braunschweig und dem Umland laden bis Samstag, 22. Juli, zum Genießen ein. Wie Organisator Ingo Fichtelmann mitteilt, bieten die Stände neben verschiedensten Weinsorten und alkoholfreien Getränken zum Beispiel auch Flammkuchen, Käse, Bratwurst und Poffertjes an. „Für die kleinen Gäste haben wir auch wieder ein kleines Kinderkarussell dabei.“

Worauf er ganz besonders hinweist: die Bühne. „Dort gibt‘s ab nachmittags täglich Musik“, kündigt er an. An fast allen Tagen seien Musikkapellen vor Ort, darüber hinaus werde Musik aus der Konserve gespielt. „Wir haben wie immer viele Tische und Bänke aufgestellt, sodass die Leute sich treffen und gemütlich beisammensitzen können“, so Fichtelmann. „Genau darum geht es bei unserem Weinmarkt in erster Linie: Dass man auf diesem schönen Platz in der Innenstadt miteinander ein paar schöne Stunden verbringt.“ Schon seit langer Zeit organisiert er das Fest, bald gehe es auf die 40 Jahre zu, sagt er.

Der Weinmarkt öffnet täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr. Ein WC-Wagen ist vorhanden. cos